المركزي: 45 مليار درهم استثمارات جديدة لبنوك الإمارات منذ بداية العام

أضافت البنوك العاملة في الدولة 45 مليار درهم إلى إجمالي محفظتها الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع الرصيد التراكمي للاستثمارات من 635.1 مليار درهم في نهاية 2023 إلى 680.2 مليار درهم في يونيو من العام الجاري 2024.

وأوضحت مؤشرات حديثة للمصرف المركزي صادرة اليوم أن قيمة الاستثمارات في السندات المحفوظة إلى حين تاريخ الاستحقاق بلغت 332.2 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير «سندات الدين» 279.6 مليار درهم بنهاية النصف الأول.

في المقابل، وصلت قيمة الاستثمارات في الأسهم 16.7 مليار درهم، بينما توزع ما يبلغ قيمته 51.7 مليار درهم في أوجه الاستثمارات الأخرى.

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