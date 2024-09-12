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رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس البرازيل تسلَّمها عبد الله بن زايد

9/12/2024 2:24:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلَّم الرسالة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لدى استقباله مساء أمس في أبوظبي، ماورو فييرا وزير الخارجية البرازيلي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية، خاصة مع احتفاء البلدين العام الجاري بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية في يونيو 1974.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة ماورو فييرا، وبحثا مسارات التعاون والشراكة وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والثقافية، والاستثمارية، والتنموية، والمناخ.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات متطورة ومتنامية مع جمهورية البرازيل الاتحادية، وهناك حرص مشترك من البلدين الصديقين على استثمار كل الفرص المتاحة لمواصلة مسار تعزيز وترسيخ هذه العلاقة المتميزة على مختلف الأصعدة بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

كما تطرق اللقاء إلى أولويات الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، التي تعقد العام الحالي تحت شعار «بناء عالم عادل وكوكب مستدام».

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة والمميزة في G20، ودعمها للأولويات التي أعلنتها الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين والتي تركز على مكافحة الجوع والفقر، والتنمية المستدامة، وتحولات الطاقة، والحوكمة العالمية.

وفي سياق متصل، بحث الوزيران خلال اللقاء مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها

وعقب اللقاء، أقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مأدبة عشاء، تكريماً لمعالي ماورو فييرا وزير الخارجية البرازيلي والوفد المرافق.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

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