JD يصل في الرياض، و يستعد لافتتاح أول متجر له في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- JUMMAR PR) الرياض، المملكة العربية السعودية - 10 سبتمبر 2024: يطلق متجر JD، الرائد عالميًا في مجال الموضة الرياضية والماركات الخاصة بنمط الحياة، أعماله في المملكة العربية السعودية مع افتتاح أول متجر له في أحد أشهر وجهات التسوق في الرياض: مول الرياض بارك، يوم الخميس 12 سبتمبر الجاري، وذلك من خلال اتفاقية امتياز مع مجموعة GMC ليعزز توسعه في الأسواق الجديدة.
يُعرف JD عالميًا بلقب "ملك الأحذية الرياضية"، حيث يقدم بعضًا من أكثر تجارب التسوق ابتكارًا وأفضلها عالميًا. ويعد أول متجر له في السعودية، بمساحة تصل إلى 9,000 قدم مربع، الأكبر على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتيح لمدينة الرياض الوصول إلى أحدث الإصدارات من الماركات العالمية مثل أديداس، نايكي، بوما، أسيكس، ونيو بالانس. للاحتفال بافتتاح أول متجر في المملكة، سيقيم JD حفلًا لقص الشريط، يتبعه أنشطة مثيرة طوال الأسبوع. وخصيصًا للافتتاح، يمكن للعملاء الاستمتاع بعروض موسيقية يقدمها دي جي داخل المتجر طوال عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى بعض اللقاءات الخاصة مع رياضيين ومشاهير من المنطقة. كما ستتوفر هدايا مع المشتريات وخدمات التخصيص للعملاء.
تفاصيل جميع الأنشطة والعروض مذكورة أدناه:
• إطلالة حصرية على المتجر الجديد للإعلاميين والمؤثرين، مع تقديم أكلات ومشروبات مجانية بالتعاون مع xxx ومكان للحناء داخل المتجر (الخميس)
• ظهور خاص للرابر السعودي ليل ايزي بمشاركة دي جي شنكوتي برعاية نايكي الساعة 8 مساءً (الخميس)
• ركن تصوير على غلاف مجلة حيث سيحصل أول 100 متسوق على نسخة محدودة من المجلة مع صورهم عليها، برعاية اديداس (الجمعة)
• تخصيص حقيبة مجانية مع كل عملية شراء، يتبعه لقاء وتحية مع مهاجم الهلال ألكسندر ميتروفيتش الساعة6 مساءً برعاية بوما (السبت)
• يوم الألعاب مع مسابقات ممتعة مثل لعبة " ميستري بوكس" و"كونكت فور" برعاية أسيكس (الأحد)
• هدايا JD مثيرة مع المشتريات لأول 150 عميل يوميًا (طوال عطلة نهاية الأسبوع)
• الاحتفال باليوم الوطني السعودي بالتعاون مع فنان الجرافيك السعودي ريكس شوك من خلال عمل فني خاص، بالإضافة إلى تخصيص الأحذية داخل المتجر من خلال نيو بالانس (20 سبتمبر)
قال كارل ماسترمان، رئيس شركة GMG – قسم الرياضة: "يمثل افتتاح متجرنا في الرياض علامة فارقة أخرى بعد النجاح الكبير لافتتاحاتنا في البحرين، القاهرة، وآخرها الدوحة. نحن ملتزمون بشكل مستمر بإلهام الشباب من خلال تركيزنا على الرياضة، الموسيقى، والموضة. دخول JD إلى السوق السعودي يمثل فصلًا جديدًا مثيرًا، حيث يجمع بين الجودة، والابتكار، والالتزام بتقديم تجربة تسوق مميزة. نحن نتطلع إلى إحداث تغيير في مشهد الموضة الرياضية في الرياض وسنتابع النجاح في مدن أخرى بالمملكة قريبًا."
أضاف كريس روان، مدير الامتياز الدولي في JD: "هذا هو إنجاز مهم في علاقتنا مع GMG. لقد شهدنا وتيرة النمو السريعة والهائلة في السوق السعودي ونحن متحمسون لافتتاح أكبر متجر تشهده شراكتنا حتى الآن. تماما مثل متجر JD، فإن الرياض سريعة الإيقاع، متميزة، ودائمًا تتطلع إلى الأمام، ونتطلع إلى استقبال عملائنا الجدد في المملكة العربية السعودية في هذا المتجر الرائع. كما أود أن أشكر فريق العمل على جهدهم الدؤوب وتقديمهم لهذه التجربة المبتكرة في عالم متاجر التجزئة. وأود أيضًا أن أشكر شركاءنا من الماركات على دعمهم المستمر في خطتنا الاستراتيجية العالمية. يعد هذا الافتتاح خطوة محورية في توسعنا إلى أسواق جديدة ويستمر في دفعنا قدمًا في تنفيذ استراتيجية ’ماركة JD أولاً ‘ العالمية."
من المتوقع أن تكون الرياض واحدة من أسرع 15 مدينة نموًا بحلول عام 2033، نتيجة لزيادة عدد السكان بنسبة 26% واستمرار استثمارات الحكومة في البنية التحتية، وفقًا لتقارير سافيلز. بموجب شروط الاتفاقية التي تستمر لمدة 10 سنوات، ستفتح GMG حوالي 50 متجرًا تحت اسم JD بحلول عام 2028، مع التركيز على مواقع في الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، والكويت.
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