10 عوامل تجذب الأثرياء ورجال الأعمال إلى دبي

أكدت رشا بدوي، رئيس بنك باركليز الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرئيس التنفيذي في الإمارات، لـ((البيان)) استمرار توجه الأثرياء نحو الاستقرار في دبي، بدعم 10 مقومات مهمة، أبرزها تحسّن الأداء الاقتصادي وخلق فرص للنمو المستدام وزيادة الاستثمارات في القطاع العقاري والتنمية الحضرية ومشاريع الأعمال وتطوير أنشطة الخدمات المصرفية الخاصة وسوق رأس المال وتزايد الطلب على السلع والخدمات الفاخرة وزيادة الإنفاق على السياحة وخلق العديد من الوظائف الاقتصادية وتطوير البنية التحتية والترابط العالمي.

وأشارت بدوي إلى أن آفاق النمو في دولة الإمارات إيجابية بشكلٍ عام، ومن المعروف أن الاقتصاد شهد انتعاشاً قوياً مستفيداً من الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد، وتنوع مؤشرات النمو. وتالياً نص الحوار:

تواصل دبي استقطاب أكبر عدد من الأثرياء في المنطقة والعالم. كيف سينعكس ذلك على الأداء الاقتصادي لدبي؟

يثمر استقطاب عدد كبير من الأثرياء وعائلاتهم إلى دبي عن العديد من الآثار الاقتصادية الإيجابية، مثل تحسن الأداء الاقتصادي وخلق فرص للنمو المستدام، من خلال زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري والتنمية الحضرية ومشاريع الأعمال، إضافة إلى تطوير أنشطة الخدمات المصرفية الخاصة وسوق رأس المال، وتزايد الطلب على السلع والخدمات الفاخرة وزيادة الإنفاق على السياحة.

كما تسهم وجود هذه الشريحة من الأشخاص في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال يقود أبرز الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة الخيرية والثقافية ومختلف المشاريع، إضافة إلى خلق العديد من الوظائف الاقتصادية ووصولاً إلى تطوير البنية التحتية والترابط العالمي.

كيف تقيمون الطلب على السلع الفاخرة في دبي وخصوصاً في ظل التوافد المستمر للأثرياء إلى دولة الإمارات؟

نتوقع أن يستمر توجه الأثرياء نحو الاستقرار في دبي، ليحدث تأثيراً كبيراً على نمو قطاع السلع الفاخرة.

حقق قطاع العقارات في دبي نتائج استثنائية منذ مطلع العام الجاري. برأيكم ما هو سبب استمرار ارتفاع الأسعار في القطاع؟ وما هي توقعاتكم للفترة المقبلة؟

أعتقد أن ذلك يُعزى نسبياً إلى استمرار إقبال الأثرياء وعائلاتهم إلى الإمارة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار، ورغم صعوبة توقع سير الأحداث في المستقبل، إلا أنه يمكن أن تشمل الأسس اللازمة لدعم زيادة الأسعار كلاً من استمرار النمو وتوفير إدارة فعالة للعرض والطلب.

هل شهد بنك باركليز الخاص زيادة في الطلب على خدمات إدارة الثروات والخدمات الاستشارية من جانب الأثرياء في دولة الإمارات.. وما تقييمكم لهذا القطاع في دبي على وجه الخصوص؟

يقدم بنك باركليز الخاص خدماته للعملاء في دولة الإمارات منذ حوالي 50 عاماً، وشهدنا زيادة الطلب على خدمات إدارة الثروات والخدمات الاستشارية في إطار النتائج الإيجابية التي يحققها تزايد استقرار الأثرياء في الدولة.

ويتعاون فريقنا من الخبراء المحليين مع زملائهم من مختلف أنحاء العالم لمساعدة العملاء المستقرين في دولة الإمارات، والذين لديهم علاقات مع دول أخرى مثل المملكة المتحدة أو سنغافورة أو الوجهات الأوروبية المعروفة مثل موناكو وسويسرا.

وتحافظ دبي على مكانتها كوجهة مرغوبة للأثرياء ورجال الأعمال، حيث تشتهر بأمنها وأمانها وإمكانية وصول السكان إلى العديد من الفعاليات الرياضية رفيعة المستوى وفعاليات عالم الأزياء والتصميم.

وتقدم فرصاً تعليمية ممتازة بفضل توافر المناهج البريطانية والأمريكية والأوروبية للعائلات وأبنائهم. وتوفر المنطقة المالية في مركز دبي المالي العالمي بيئة ملائمة للأفكار والفرص التي توفرها البنوك الخاصة ومديري الأصول الخارجية وشركات المحاماة وشركات خدمات الوصاية، مما يوفر أرضاً خصبة لافتتاح مكاتب للشركات العالمية فيها.

ما توقعاتكم حول النمو الاقتصادي في دولة الإمارات بين عامي 2024 و2025؟

تبدو آفاق النمو في دولة الإمارات إيجابية بشكلٍ عام، ومن المعروف أن الاقتصاد شهد انتعاشاً قوياً خلال مرحلة ما بعد أزمة كوفيد 19، ويستفيد حالياً من الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد. وتتنوع مؤشرات النمو تبعاً للمصدر والديناميات المتغيرة، حيث تحافظ التوقعات على النظرة الإيجابية المستقرة عموماً.

ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات في عام 2024 نمواً بنسبة 3 ـ 4 % تقريباً، بالتزامن مع الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتنويع الاقتصاد والتعافي من آثار الأزمة الصحية العالمية. ويمكن أن يحافظ النمو على استقراره بنسبة 3.5 ـ 4.5 % تقريباً في عام 2025، مدفوعاً بالاستثمار المتواصل في القطاعات غير النفطية والمبادرات الوطنية الاستراتيجية.

وتبرز أحد عوامل النمو الرئيسية في تنويع الاقتصاد ليشمل القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والعقارات والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتكنولوجيا، حيث تمثل هذه القطاعات ضرورة ملحة لتقليل اعتماد الاقتصاد على العائدات النفطية، إلى جانب تعزيز النمو المستدام الذي يشكل أولوية رئيسية ضمن خطة مئوية الإمارات 2071.

وأجرت الحكومة الإماراتية عدة إصلاحات اقتصادية لتحسين بيئة العمل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تسهم جميعها بدور بارز في مسار النمو. ويشمل ذلك تسهيل إجراءات استصدار تأشيرة الدخول، وتحرير قوانين ملكية الشركات، وتنفيذ سياسات ضريبية مواتية.

وعلى صعيد التكنولوجيا والابتكار، تطوّر دولة الإمارات حالياً استثمارات كبيرة ولا سيما في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمدن الذكية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في دفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

ما تقييمكم لأداء البنوك المحلية والأجنبية في دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري.. وما توقعاتكم للفترة المقبلة؟

أظهرت البنوك المحلية والأجنبية عموماً في دولة الإمارات مرونة وأداءً قوياً منذ بداية العام الجاري. كما نتوقع أن يصل القطاع المصرفي إلى نقطة تؤهله الدخول في موجة أكبر من النمو والاستقرار في الفترة المقبلة، وذلك بفضل استمرار النمو الاقتصادي والرقابة التنظيمية الصارمة والتركيز الاستراتيجي على التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد.

ويشكل الحرص في إدارة المخاطر والقدرة على التكيف مع أوضاع السوق المتغيرة عاملين رئيسيين لتحقيق النجاح المستدام.