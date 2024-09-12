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اليابان تدرس دعم الشركات التي توقع صفقات استيراد طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال

9/12/2024 12:14:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 11 - 9 (كونا) -- ذكرت هيئة الإذاعة العامة اليابانية اليوم الأربعاء أن الحكومة اليابانية تدرس تقديم المساعدة للشركات التي توقع صفقات استيراد طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال.
وقالت الاذاعة في تقرير خاص إن هذا يأتي في الوقت الذي تحاول الحكومة تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال مع تحول أمن الطاقة إلى قضية عالمية رئيسية.
وتمثل الطاقة الحرارية للغاز الطبيعي المسال نحو 30 بالمئة من إجمالي الكهرباء المولدة في اليابان فيما أدى ارتفاع التكاليف منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع التكلفة على المنشآت والمرافق.
وأشار التقرير الى أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تتوقع أن يظل الغاز الطبيعي المسال مصدرا مهما للطاقة على الرغم من جهود إزالة الكربون في جميع أنحاء العالم كما تعتقد أن الحصول على إمدادات بأسعار مستقرة أمر ضروري.
وستبدأ الوزارة مناقشة تدابير التسهيل على الشركات إبرام اتفاقيات توريد مدتها 10 سنوات أو أكثر والتي تتضمن طرقا للحد من المخاطر الناجمة عن الانخفاضات غير المتوقعة في الطلب.
وأضاف التقرير أن اليابان قد تقدم للشركات حزم مساعدات مالية لتأمين صهاريج التخزين في اليابان والخارج فيما ستطلق إطار عمل لمساعدتها على إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال. (النهاية)

م ك / ر ج



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