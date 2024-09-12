اليابان تدرس دعم الشركات التي توقع صفقات استيراد طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 11 - 9 (كونا) -- ذكرت هيئة الإذاعة العامة اليابانية اليوم الأربعاء أن الحكومة اليابانية تدرس تقديم المساعدة للشركات التي توقع صفقات
استيراد طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال.
وقالت الاذاعة في تقرير خاص إن هذا يأتي في الوقت الذي تحاول الحكومة تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال مع تحول أمن الطاقة إلى قضية عالمية رئيسية.
وتمثل الطاقة الحرارية للغاز الطبيعي المسال نحو 30 بالمئة من إجمالي الكهرباء المولدة في اليابان فيما أدى ارتفاع التكاليف منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع التكلفة على المنشآت والمرافق.
وأشار التقرير الى أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تتوقع أن يظل الغاز الطبيعي المسال مصدرا مهما للطاقة على الرغم من جهود إزالة الكربون في جميع أنحاء العالم كما تعتقد أن الحصول على إمدادات بأسعار مستقرة أمر ضروري.
وستبدأ الوزارة مناقشة تدابير التسهيل على الشركات إبرام اتفاقيات توريد مدتها 10 سنوات أو أكثر والتي تتضمن طرقا للحد من المخاطر الناجمة عن الانخفاضات غير المتوقعة في الطلب.
وأضاف التقرير أن اليابان قد تقدم للشركات حزم مساعدات مالية لتأمين صهاريج التخزين في اليابان والخارج فيما ستطلق إطار عمل لمساعدتها على إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال. (النهاية)
م ك / ر ج
MENAFN12092024000071011013ID1108664869
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.