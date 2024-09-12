الجزائر تحتضن المؤتمر الدولي الأول للسياحة العلاجية منتصف سبتمبر الجاري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 11 - 9 (كونا) -- تحتضن الجزائر في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول السياحة العلاجية بمشاركة خبراء ومختصين من مختلف الدول الرائدة في هذا المجال.
وأكد رئيس الفدرالية الجزائرية للنقل والسياحة نصر الدين حارك في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء على "أهمية تنظيم هذا المؤتمر الدولي في البحث عن السبل الكفيلة بجعل الجزائر وجهة سياحية علاجية بامتياز بالنظر للامكانيات التي تحوزها في هذا المجال خاصة الطبيعية منها".
واعتبر حارك أن هذا المؤتمر يشكل "فرصة سانحة لجميع المشاركين من مختلف الدول على غرار الهند وتركيا وإيطاليا ومصر وتونس والأردن من أجل تبادل التجارب والخبرات والمعارف فيما بينها وهو ما من شأنه أن يعود بالفائدة على تطوير هذا النوع من السياحة في الجزائر مستقبلا".
كما يهدف المؤتمر إلى جعل الجزائر "مصدرة للخدمات الصحية" لافتا الى أن هذا اللقاء الذي سيشهد تنظيم معارض وندوات ومحاضرات علمية "يعد بمثابة مشروع يتم من خلاله وضع استراتيجية واضحة المعالم لتطوير هذا المجال وذلك باستغلال الامكانيات المتاحة". (النهاية)
م ر / ر ج
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