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الجزائر تحتضن المؤتمر الدولي الأول للسياحة العلاجية منتصف سبتمبر الجاري

9/12/2024 12:14:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 11 - 9 (كونا) -- تحتضن الجزائر في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول السياحة العلاجية بمشاركة خبراء ومختصين من مختلف الدول الرائدة في هذا المجال.
وأكد رئيس الفدرالية الجزائرية للنقل والسياحة نصر الدين حارك في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء على "أهمية تنظيم هذا المؤتمر الدولي في البحث عن السبل الكفيلة بجعل الجزائر وجهة سياحية علاجية بامتياز بالنظر للامكانيات التي تحوزها في هذا المجال خاصة الطبيعية منها".
واعتبر حارك أن هذا المؤتمر يشكل "فرصة سانحة لجميع المشاركين من مختلف الدول على غرار الهند وتركيا وإيطاليا ومصر وتونس والأردن من أجل تبادل التجارب والخبرات والمعارف فيما بينها وهو ما من شأنه أن يعود بالفائدة على تطوير هذا النوع من السياحة في الجزائر مستقبلا".
كما يهدف المؤتمر إلى جعل الجزائر "مصدرة للخدمات الصحية" لافتا الى أن هذا اللقاء الذي سيشهد تنظيم معارض وندوات ومحاضرات علمية "يعد بمثابة مشروع يتم من خلاله وضع استراتيجية واضحة المعالم لتطوير هذا المجال وذلك باستغلال الامكانيات المتاحة". (النهاية)

م ر / ر ج



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