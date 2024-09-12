ممثل ملك البحرين للاعمال الانسانية والشباب: جذب الاستثمارات الأجنبية يسهم في رفد الاقتصاد الوطني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 11 - 9 (كونا) -- أكد ممثل ملك
البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اليوم الاربعاء أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق الشراكات الاستراتيجية في تعزيز الاقتصادالوطني ومسيرة التنمية الشاملة.
جاء تصريح الشيخ ناصر بن حمد الذي يرأس مجلس إدارة (بابكو إنرجيز) مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود التحول في قطاع الطاقة بمملكة البحرين خلال حفل إعلانها استحواذ شركة (بلاك روك) أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم على "حصة أقلية" في شركة خط أنابيب السعودية والبحرين في أول عملية تسييل أصول ل(بابكو إنرجيز).
واعتبر أن الاستثمار والشراكة الاستراتيجية مع شركة (بلاك روك) "انعكاس لمدى جاذبية مملكة البحرين ونموذج (بابكو إنرجيز) المبتكر في إدارة أصولها وعملياتها وذلك وفق خطط وبرامج تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين".
وبموجب هذه الشراكة ستمتلك (بلاك روك) حصة أقلية من الأسهم في رأس مال الشركة كما سيتم توفير عائدات الصفقة لشركة (بابكو إنرجيز) لتوسيع أعمالها والدفع نحو تحديث عملياتها لدعم برامج خفض الكربون. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
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