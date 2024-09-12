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ممثل ملك البحرين للاعمال الانسانية والشباب: جذب الاستثمارات الأجنبية يسهم في رفد الاقتصاد الوطني

9/12/2024 12:14:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 11 - 9 (كونا) -- أكد ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اليوم الاربعاء أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق الشراكات الاستراتيجية في تعزيز الاقتصادالوطني ومسيرة التنمية الشاملة.
جاء تصريح الشيخ ناصر بن حمد الذي يرأس مجلس إدارة (بابكو إنرجيز) مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود التحول في قطاع الطاقة بمملكة البحرين خلال حفل إعلانها استحواذ شركة (بلاك روك) أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم على "حصة أقلية" في شركة خط أنابيب السعودية والبحرين في أول عملية تسييل أصول ل(بابكو إنرجيز).
واعتبر أن الاستثمار والشراكة الاستراتيجية مع شركة (بلاك روك) "انعكاس لمدى جاذبية مملكة البحرين ونموذج (بابكو إنرجيز) المبتكر في إدارة أصولها وعملياتها وذلك وفق خطط وبرامج تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين".
وبموجب هذه الشراكة ستمتلك (بلاك روك) حصة أقلية من الأسهم في رأس مال الشركة كما سيتم توفير عائدات الصفقة لشركة (بابكو إنرجيز) لتوسيع أعمالها والدفع نحو تحديث عملياتها لدعم برامج خفض الكربون. (النهاية)

خ ن ع / ر ج



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