المركز الوطني الامريكي للاعاصير: عاصفة (فرانسين) تحولت الى اعصار من الفئة الثانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 11 – 9 (كونا) -– أعلن المركز الوطني الامريكي للأعاصير اليوم الاربعاء ان العاصفة المدارية (فرانسين) تحولت الى إعصار من الفئة الثانية مع رياح بلغت شدتها القصوى 100 ميل (160 كيلومترا) في الساعة متوقعا وصوله الى ساحل ولاية لويزيانا في الساعات القليلة المقبلة.
وقال المركز في نشرة انذارية في الساعة الخامسة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (التاسعة مساء بتوقيت غرينيتش) ان العاصفة (فرانسين) تبعد الان 40 ميلا عن مدينة مورغان سيتي ونحو 100 ميل عن مدينة نيو اورليانز وتتحرك باتجاه الشمال الشرقي.
واضاف أنه بعد وصولها إلى اليابسة من المتوقع أن تعبر جنوب شرق ولاية لويزيانا الليلة ثم تتحرك شمالا عبر ميسيسيبي غدا الخميس.
وحذر من ان العاصفة اشتدت رياحها القصوى بما لا يقل عن 35 ميلا في الساعة في غضون 24 ساعة.
وكانت هيئة الأرصاد الأمريكية قد حذرت امس الثلاثاء من احتمال تحول العاصفة المذكورة إلى إعصار مصحوب برياح قوية وأمطار غزيرة بالإضافة إلى أمواج قد يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار.
وذكرت أن العاصفة سترافقها جولة من الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة مع تساقط الثلوج على ارتفاعات عالية في جبال (روكي) الشمالية بوقت متأخر من الأربعاء حتى ليلة الخميس. (النهاية)
ا م م / ر ج
MENAFN12092024000071011013ID1108664864
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.