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المركز الوطني الامريكي للاعاصير: عاصفة (فرانسين) تحولت الى اعصار من الفئة الثانية

9/12/2024 12:14:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 11 – 9 (كونا) -– أعلن المركز الوطني الامريكي للأعاصير اليوم الاربعاء ان العاصفة المدارية (فرانسين) تحولت الى إعصار من الفئة الثانية مع رياح بلغت شدتها القصوى 100 ميل (160 كيلومترا) في الساعة متوقعا وصوله الى ساحل ولاية لويزيانا في الساعات القليلة المقبلة.
وقال المركز في نشرة انذارية في الساعة الخامسة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (التاسعة مساء بتوقيت غرينيتش) ان العاصفة (فرانسين) تبعد الان 40 ميلا عن مدينة مورغان سيتي ونحو 100 ميل عن مدينة نيو اورليانز وتتحرك باتجاه الشمال الشرقي.
واضاف أنه بعد وصولها إلى اليابسة من المتوقع أن تعبر جنوب شرق ولاية لويزيانا الليلة ثم تتحرك شمالا عبر ميسيسيبي غدا الخميس.
وحذر من ان العاصفة اشتدت رياحها القصوى بما لا يقل عن 35 ميلا في الساعة في غضون 24 ساعة.
وكانت هيئة الأرصاد الأمريكية قد حذرت امس الثلاثاء من احتمال تحول العاصفة المذكورة إلى إعصار مصحوب برياح قوية وأمطار غزيرة بالإضافة إلى أمواج قد يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار.
وذكرت أن العاصفة سترافقها جولة من الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة مع تساقط الثلوج على ارتفاعات عالية في جبال (روكي) الشمالية بوقت متأخر من الأربعاء حتى ليلة الخميس. (النهاية)

ا م م / ر ج



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