القيادة المركزية الامريكية تعلن عن تدمير نظام صاروخي للحوثيين في اليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 11 – 9 (كونا) -– أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) اليوم الاربعاء عن تدمير نظام صاروخي لميليشيات الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها باليمن.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على صفحتها بموقع (اكس) "ان قوات القيادة المركزية الامريكية نجحت خلال ال24 ساعة الماضية في تدمير نظام صاروخي بمنطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من ايران في اليمن".
واضاف البيان ان هذا الهدف كان يشكل تهديدا واضحا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة مشيرا الى ان اتخاذ هذه الاجراءات كان لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية اكثر امنا.
وكانت الخارجية الامريكية قد دانت في بيانات عدة استمرار الهجمات على السفن التجارية من قبل ميليشيات الحوثي خصوصا السفن التي تحمل مساعدات انسانية.
يذكر ان الولايات المتحدة اعلنت في 17 يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيات (الحوثي) على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتركزة في المنطقة. (النهاية)
ا م م / ر ج
MENAFN12092024000071011013ID1108664863
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