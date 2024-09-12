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فرنسا وألمانيا وبريطانيا تعرب عن مخاوفها المشتركة حيال استمرار توسع الأنشطة النووية الايرانية

9/12/2024 12:14:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 11 - 9 (كونا) -- أعربت فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم الأربعاء عن مخاوفها المشتركة حيال استمرار توسع الأنشطة النووية الايرانية وتمنع طهران عن الالتزام الواضح بسلمية برنامجها النووي.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك رفعته إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تنفيذ إيران لالتزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة "إن الوكالة أفادت باستمرار بتوسع الأنشطة النووية الإيرانية في انتهاك متزايد لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأعادت الدول الثلاث التذكير مرة جديدة بأن "الوكالة لا تزال غير قادرة على ضمان أن يكون البرنامج النووي الإيراني سلميا حصريا وتؤكد أن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تمتلك أسلحة نووية وتقوم بإنتاج وتجميع اليورانيوم عالي التخصيب".
وأشار البيان الى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابقة عن عمل إيران المتعلق بمعدن اليورانيوم لافتا الى ان "إنتاج معدن اليورانيوم هو خطوة أساسية نحو تطوير سلاح نووي ولذلك نحث إيران على عدم القيام بهذا العمل مرة أخرى".
وأوضح البيان "أن إيران تواصل عرقلة عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمر الذي له آثار ضارة على قدرة الوكالة في تقديم ضمانات عن الطبيعة السلمية الحصرية للبرنامج النووي الإيراني".
ورأت فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن "تصعيد إيران للأنشطة النووية يلحق ضررا كبيرا بالأمن الدولي ويقوض بنية منع الانتشار العالمية" مؤكدة أنها ستواصل المشاورات جنبا إلى جنب مع الشركاء الدوليين حول أفضل السبل لمعالجة الشكوك الجماعية بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.
وأضاف البيان "في عام 2022 رفضت إيران مرتين التوصل إلى نتيجة تفاوضية واختارت بدلا من ذلك تصعيد وتوسيع برنامجها النووي إلى مستويات مثيرة للقلق ونحن نظل ملتزمين بالتوصل إلى حل دبلوماسي ونقف على أهبة الاستعداد لاستخدام كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة لمنع إيران من تطوير الأسلحة النووية".
وفي ختام بيانها المشترك طلبت الدول الثلاث من المدير العام للوكالة الذرية إبقاء مجلس المحافظين مطلعا على حالة البرنامج النووي الإيراني ودعته إلى نشر كافة التقارير بهذا الشأن. (النهاية)

ن ب ش / ر ج



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