موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - الاتحاد الكويتي لكرة القدم
يشكل لجنة تحقيق ويحيل إليها الأمين العام للاتحاد ومدير العلاقات العامة والإعلام ويوقفهما عن العمل نتيجة الاحداث التي صاحبت مباراة
المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي يوم أمس ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
عمان - منتخب الكويت للناشئين لكرة اليد يتأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين في سلوفينيا 2025 بعد فوزه على نظيره الياباني بنتيجة (27 - 23) ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة الآسيوية العاشرة المقامة في العاصمة عمان والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.
بغداد - السلطات الأمنية العراقية تعلن إجراءها تحقيقا في انفجار "مجهول المصدر" وقع داخل (مطار بغداد الدولي) في الجزء الذي يشغله مستشارو قوات التحالف الدولي مؤكدة استمرار حركة الطيران المدني بشكل طبيعي.
رام الله - خمسة فلسطينيين يستشهدون بعد أن قصفت طائرة مسيرة لقوات الاحتلال الإسرائليي مجموعة من المواطنين في مدينة طوباس بالضفة الغربية وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.
رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تفيد باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف مركبة قرب مدينة (طولكرم) بالضفة الغربية.
نيويورك - افتتاح الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظومة الأممية تحت شعار (الوحدة في التنوع من أجل تعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للجميع في كل مكان).
لندن - بريطانيا تعلن فرضها عقوبات ضد ثلاث ناقلات نفط روسية ضمن أسطول مكون من عشر ناقلات يعرف باسم "الأسطول الشبح" والذي ينقل النفط الروسي إلى مختلف أنحاء العالم وذلك في إطار جهود القضاء على الموارد المهمة الممولة لحرب روسيا مع أوكرانيا. (النهاية) ر ج
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