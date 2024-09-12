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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

9/12/2024 12:14:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الاتحاد الكويتي لكرة القدم يشكل لجنة تحقيق ويحيل إليها الأمين العام للاتحاد ومدير العلاقات العامة والإعلام ويوقفهما عن العمل نتيجة الاحداث التي صاحبت مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي يوم أمس ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

عمان - منتخب الكويت للناشئين لكرة اليد يتأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين في سلوفينيا 2025 بعد فوزه على نظيره الياباني بنتيجة (27 - 23) ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة الآسيوية العاشرة المقامة في العاصمة عمان والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

بغداد - السلطات الأمنية العراقية تعلن إجراءها تحقيقا في انفجار "مجهول المصدر" وقع داخل (مطار بغداد الدولي) في الجزء الذي يشغله مستشارو قوات التحالف الدولي مؤكدة استمرار حركة الطيران المدني بشكل طبيعي.

رام الله - خمسة فلسطينيين يستشهدون بعد أن قصفت طائرة مسيرة لقوات الاحتلال الإسرائليي مجموعة من المواطنين في مدينة طوباس بالضفة الغربية وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.

رام الله - وزارة الصحة الفلسطينية تفيد باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف مركبة قرب مدينة (طولكرم) بالضفة الغربية.

نيويورك - افتتاح الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظومة الأممية تحت شعار (الوحدة في التنوع من أجل تعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للجميع في كل مكان).

لندن - بريطانيا تعلن فرضها عقوبات ضد ثلاث ناقلات نفط روسية ضمن أسطول مكون من عشر ناقلات يعرف باسم "الأسطول الشبح" والذي ينقل النفط الروسي إلى مختلف أنحاء العالم وذلك في إطار جهود القضاء على الموارد المهمة الممولة لحرب روسيا مع أوكرانيا. (النهاية) ر ج

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