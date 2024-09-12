الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 18 شخصا في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة يوم الأربعاء مقتل 18 شخصًا على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين كانوا هناك.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل: "للمرة الخامسة تقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا، مما أسفر عن مقتل 18 مواطنًا، بينهم اثنان من موظفي وكالة الغوث، بالإضافة إلى أطفال ونساء، وأكثر من 18 مصابًا بينهم حالات حرجة".

لكن الأونروا أعلنت أن ستة من موظفيها قُتلوا في الغارة، مشيرة إلى أنها "أعلى حصيلة بشرية تتكبدها الوكالة الأممية في واقعة واحدة".

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مقتل العاملين الستة. وصرّح عبر منصة "إكس" قائلاً: "ما يحدث في غزة غير مقبول على الإطلاق. تعرّضت مدرسة تؤوي 12,000 شخص لقصف جوي إسرائيلي مجددًا اليوم، وكان من بين القتلى ستة من زملائنا في وكالة الأونروا. يجب أن تتوقف هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي الآن".

بدورها، قدمت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل، تعازيها لعائلات قتلى الأونروا الستة، مشيرة إلى أن التقارير تفيد بأن "طفلين على الأقل قُتلا في الغارة. هذا الرعب يجب أن يتوقف. غزة بحاجة إلى وقف لإطلاق النار".

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى والجرحى.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس إن المدرسة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كانت تؤوي أكثر من خمسة آلاف نازح عندما تعرضت للقصف.

وفي سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية "نفذت غارة دقيقة على إرهابيين كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة تابع لحماس" في مدرسة الجاعوني وسط القطاع.

وأمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح (وسط القطاع)، وصل عدد من الأشخاص على نقالات بعد نقلهم من موقع الضربة، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس. وكان بعضهم فاقدًا للوعي، ومن بين الجرحى طفل واحد على الأقل ونساء.

وقالت الفلسطينية أم أيمن: "ليس هناك أي مكان آمن في قطاع غزة. ما ذنب الأطفال والنساء والشيوخ ليصبحوا أشلاء؟".

وتعرضت مدارس عدة تؤوي نازحين في قطاع غزة في الأشهر الأخيرة لقصف إسرائيلي، إذ تزعم إسرائيل أن مسلحين من حماس يختبئون فيها ويخططون لشن هجمات، وهو ما تنفيه الحركة.

ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، لجأ عشرات الآلاف من النازحين إلى المدارس باعتبارها أكثر أمانًا.

وفي الضفة الغربية، قُتل فجر الخميس في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس فلسطيني يبلغ من العمر 46 عامًا "جراء إصابته برصاصة في القلب من قناص إسرائيلي"، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي أشارت إلى أن قوة إسرائيلية اقتحمت المخيم بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس.

بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم غير مسبوق شنته الحركة على جنوب إسرائيل، ما أدى إلى مقتل 1,205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفقًا لتعداد فرانس برس استنادًا إلى بيانات رسمية. ويشمل هذا العدد رهائن قُتلوا أثناء احتجازهم.

وردت إسرائيل على هذا الهجوم بحملة قصف وهجوم بري على غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 41,000 شخص في القطاع، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى من النساء والأطفال.