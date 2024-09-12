الإعصار فرنسين يضرب ولاية لويزيانا الأمريكية برياح عاصفة وأمطار غزيرة

و صل الإعصار فرنسين إلى اليابسة في جنوب ولاية لويزيانا الأمريكية وضرب نيو أورليانز بأمطار غزيرة ورياح عاصفة بينما هدد ساحل الخليج الأوسع بعاصفة مدمرة محتملة دفعت السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء لآلاف الأشخاص.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن فرنسين تصاحبه رياح تبلغ سرعتها القصوى 120 كيلومترا في الساعة.

ورفع مركز الأعاصير تصنيف فرنسيس لفترة وجيزة إلى الفئة الثانية على مقياس سافير-سيمبسون المكون من خمس درجات قبل وصوله إلى اليابسة.

ويمكن للإعصار حتى في فئته الأولى أن يتسبب في أضرار، وصدر تحذير لساحل الخليج بأكمله في لويزيانا ومسيسيبي من ارتفاع الأمواج الذي وصفه مركز الأعاصير بأنه يهدد الحياة.

وأشار موقع "باور أوتدج دوت يو.إس" إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل وشركة في جميع أنحاء لويزيانا.

وأعلن حاكم لويزيانا جيف لاندري والرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ تحسبا للإعصار، مما يتيح موارد إدارة الطوارئ والمساعدات المالية المحتملة في حالة حدوث أضرار جسيمة.

ويثير أي إعصار كبير بالقرب من لويزيانا ذكريات الإعصار كاترينا، الذي ضرب نيو أورليانز والمناطق المحيطة بها في 2005، فأودى بحياة نحو 1400 شخص وتسببت في أضرار بلغت 125 مليار دولار.

وتوقف ما يقرب من 39 بالمئة من إنتاج النفط ونصف إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة أمس الأربعاء.