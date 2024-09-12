بادرة ودّية تثير الجدل.. بايدن يعتمر قبعة 'ترامب 2024' في ذكرى هجمات 11 سبتمبر

اعتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، لبرهة قبعة دعائية للحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، في خطوة قال البيت الأبيض إنّها هدفت لإظهار "الوحدة" في ذكرى اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

القبعة الحمراء التي كُتب عليها "ترامب 2024" ارتداها بايدن خلال فعالية في مركز للإطفاء في مدينة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، حيث تحطمت طائرة الرحلة "يونايتد 93" في 11 سبتمبر 2001.

وقال أندرو بيتس، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن بايدن زار هذا المركز بمناسبة الذكرى الـ23 للاعتداءات للتأكيد على وحدة البلاد.

وأضاف أنّه خلال هذه الزيارة، وفي بادرة "ودّية"، قدّم بايدن قبّعة لأحد أنصار ترامب، فردّ عليه المناصر بالقول إنّه "بنفس هذه الروح ينبغي على الرئيس أن يعتمر قبعة ترامب"، فاعتمرها الرئيس لفترة وجيزة.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي بايدن مبتسمًا وهو يرتدي قبعة وفوقها قبعة حمراء اللون كُتب عليها "ترامب 2024".

وسارع الجمهوريون لاستغلال صورة رئيس الولايات المتحدة وهو يضع على رأسه الشعار المميز لأنصار ترامب.

وكتبت حملة الملياردير الجمهوري على منصة إكس بنبرة سخرية "شكرًا على الدعم يا جو!".

وجاءت هذه المبادرة من الرئيس الديمقراطي غداة أول مناظرة بين دونالد ترامب ومنافسته نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وفي ربط مع هذه المناظرة، قال فريق ترامب عبر إكس إنّ "كامالا هاريس كانت سيئة للغاية في مناظرة أمس لدرجة أنّ جو بايدن اعتمر لتوّه قبعة ترامب".