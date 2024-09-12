الرابطة الفرنسية تتوسط لحل نزاع الـ55 مليون بين مبابي وباريس

MENAFN - Alghad Newspaper)واجتمع محامو الطرفين صباح الأربعاء بدعوة من اللجنة القانونية التابعة للرابطة التي لجأ إليها قائد المنتخب الفرنسي والمهاجم الحالي لنادي الإسباني.ورحب في بيان صحافي، بطلب الوساطة الذي "يسعى إليه منذ أشهر عديدة".ودخل مبابي منذ أسابيع عدة في مواجهة مع سان جيرمان الذي وجد نفسه مضطرا للتخلي عن نجمه هذا الصيف دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده، مطالبا نادي العاصمة برواتب ومكافآت غير مدفوعة.

ووفقًا لصحيفة "لو موند"، يطالب مبابي نادي العاصمة بمبلغ 55 مليون يورو يتضمن "الثلث الأخير من مكافأة التوقيع (إجمالي 36 مليون يورو) الذي كان من المفترض أن يحصل عليه اللاعب في فبراير، رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة المنصوص عليها في عقده (أبريل، مايو يونيو)، بالإضافة إلى مكافأة أخلاقية عن هذه الأشهر الثلاثة.



وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن مبابي تواصل أيضا مع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) من خلال الاتحاد الفرنسي لحل هذه المسألة.



وفي بداية العام، أفاد الطرفان أن مبابي تخلى عن جزء من مكافآته في اتفاق مع سان جيرمان الصيف الماضي بعد أن تم إبعاده عن الفريق لمدة شهر.



وتراوحت هذه المكافآت في ذلك الوقت بين 60 و70 مليون يورو، وفقا لمصدر مقرب من النادي. وتغطي قيمة هذه المكافآت الضرر المالي الناجم عن رحيل اللاعب إلى ريال مدريد من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده.



ووفق مصدر مقرب من القضية، فإن عدم دفع راتب مبابي في أبريل الماضي مرتبط بهذا الاتفاق المبرم في صيف 2023 بين اللاعب ونادي العاصمة.