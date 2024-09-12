شلباية مصدوم.. يومان معسكر الوحداتية استعدادا لأصفهان.. صقر يحترف في العراق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
معسكر مغلق للاعبي الوحدات لمدة يومين قبيل لقاء أصفهان الإيراني
يدخل لاعبو فريق الوحدات لكرة القدم، في معسكر داخلي مغلق في عمان لمدة يومين، قبيل لقاء فريق سبهان أصفهان الإيراني يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد عمان، في مستهل مشوار الوحدات بدوري أبطال آسيا 2.
ويبدأ الوحدات معسكره في الفندق يوم الأحد المقبل، ويستمر حتى نهاية المباراة، التي يسعى فيها الوحدات لتحقيق بداية إيجابية، بحثا عن نتائج لافتة في البطولة الآسيوية.
ويواصل فريق الوحدات تدريباته المكثفة، بقيادة المدير الفني رأفت علي، استعدادا لانطلاقة قوية في البطولة الآسيوية التي يشارك فيها أيضا فريق الحسين إربد.
شلباية "مصدوم" من قرار تغييره
تفيد المعلومات أن المدير الفني لفريق شباب الأردن لكرة القدم محمود شلباية، شعر بالصدمة من قرار استبداله بالمدير الفني رائد عساف، خاصة وأن هذا القرار جاء من دون مقدمات أو بوادر.
وقال مصدر مقرب من المدرب شلباية، أن الأخير لم يشعر ببوادر تغييره، وتفاجأ بقرار الإدارة، وهو الأمر الذي فاجأ أيضا المتابعين والجماهير، التي كان ترى أن الفريق بدأ يسير بشكل جيد على الصعيد الفني، في ظل وجود لمسات واضحة للمدرب شلباية.
المعالج صقر يحترف في دوري المحترفين العراقي
احترف المعالج السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم أشرف صقر، في دوري المحترفين العراقي، عندما وقع على عقدا للعمل معالجا في فريق نادي الكرمة العراقي التابع لمدينة الفلوجة.
وباشر صقر عمله معالجا في الفريق العراقي قبل حوالي أسبوع، ليؤكد على الكفاءات الطبية التي تزخر بها الرياضة الأردنية، علما أن اشرف صقر سبق وأن عمل معالجا في المنتخب الوطني لسنوات طويلة، كما عمل أيضا في منتخبات أخرى، قبل أن يحط به الرحال حاليا في الدوري العراقي.
مسؤول في ناد: "فرطت مسبحة الأولى"
قال مسؤول كبير في أحد الأندية، أن تحالف أندية الدرجة الأولى، بشأن تعليق المشاركة بالدوري، أصابه الوهن، وبالتالي عودة الأندية للمشاركة في الدوري الذي ينطلق الأسبوع المقبل.
وكانت أندية الدرجة الأولى الـ14 (باستثناء فريق كفرسوم)، أعلنت تعليق المشاركة في الدوري، احتجاجا على قيمة الدعم المادي المقدم من اتحاد الكرة، قبل أن يبدأ هذا التحالف بالتصدع رويدا رويدا، حتى وصل إلى الصفر.
المسؤول قال: "فرطت المسبحة"، وانتصر الاتحاد وانهزمت الأندية، وسيبدأ الدوري الأسبوع المقبل.
يشار إلى أن أندية الدرجة الثانية، سبق وأن اعلنت تعليق المشاركة في الدوري، وما تزال متمسكه بموقفها حتى الآن.
شرط اللعب أساسيا يفسد صفقة انتقال
تسبب اشتراط لاعب، اللعب أساسيا في المباريات، في إفساد صفقة انتقاله إلى ناد آخر.
ووفق المعلومات فإن لاعبا كان يستعد للتوقيع على كشوفات فريق جديد في أندية المحترفين، حيث اشترط اللاعب عدة أمور، أبرزها أن يكون أساسيا في المباريات، ولا يتم وضعه على مقاعد البدلاء، وهو الأمر الذي رفضه النادي، وبالتالي افساد الصفقة.
التعمري إلى فرنسا اليوم
يغادر لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري عمان اليوم، متوجها إلى فرنسا، لاستكمال فترة علاجه في ناديه الفرنسي مونبلييه.
وتعرض اللاعب لإصابة خلال مباراة الأردن والكويت بتصفيات المونديال، ما استدعى اخضاعه لبرنامج علاجي يمتد لأسابيع.
وشهدت الأيام الماضية تواصلا بين طبيب المنتخب وطبيب مونبلييه، لشرح إصابة اللاعب، وإرسال التقارير الطبية، تمهيدا لاستكمال العلاج في فرنسا.
اختبارات طبية شكلية للمحترفين
كشف أحد المعنيين في أندية المحترفين، أن أغلب الاختبارات الطبية التي يخضع لها المحترفون الأجانب، عند التحاقهم بفرقنا المحلية، تعتبر اختبارات شكلية فقط، ولا يمكنها كشف جاهزية اللاعب صحيا وبدنيا للعب.
وقال أحد المعنيين : اللاعب يحضر إلى العيادة ويحرك قدميه ويلتقط بعض الصور، ثم يتم الإعلان عن اجتيازهم للاختبارات الطبية.. هناك محترفون لا يتصورون ولا يخضعون لاختيارات طبية، ويتم الإعلان عن اجتيازهم للاختبارات الطبية، رغم أن أجسامهم تكون مليئة بالإصابات التي يتم اكتشافها لاحقا (بعد وقوع الفاس بالراس).
حسين عارف من الفيصلي إلى السرحان
انتقل لاعب فريق الفيصلي لكرة القدم حسين عارف حسين إلى فريق السرحان، للعب في صفوفه خلال منافسات دوري الدرجة الأولى.
وجاء انتقال حسين عارف إلى السرحان على سبيل الإعارة، بانتظار مشاركته في دوري الأولى، أملا في مساعدة السرحان على الصعود لمصاف أندية المحترفين.
ويرى متابعون أن حسين عارف يعتبر من المواهب المميزة التي لم تأخذ فرصتها الكاملة في الفيصلي، بانتظار تألقه مع السرحان، قبل العودة لصفوف الفيصلي بحثا عن اثبات ذاته في التشكيلة الأساسية "للأزرق".
كواليس النجوم
. عدد من نجوم كرة القدم المحلية، تحولوا إلى محللين في الانتخابات النيابية التي شهدها الأردن أول من أمس.. النجوم أعتبروا أن الانتخابات الحالية ربما تكون الانتخابات الأكثر نزاهة وواقعية، بعد أن افرزت متطلبات الناخبين، متمنين أن يكون مجلس النواب المقبل، أكثر فاعلية لما يخدم الأردن ومواطنيه.
. أكثر من سؤال تلقته "الغد" حول مصير عضو مجلس اتحاد كرة القدم منصور عبيدالله الذي قدم استقالته من المجلس.. السؤال يتمحور حول كيفية اختيار بديل للعضو المستقيل.
. أحد المشجعين للمنتخب الوطني لكرة القدم، وجه رسالة للاعبي المنتخب مفادها ضرورة الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن صناعة المحتوى على الصفحات المختلفة (تك توك وفيسبوك وانستغرام)، خاصة في فترة تصفيات الدور الحاسم، متمنيا ضرورة التفرغ لهذه المرحلة المهمة.
. نقاش مستفيض وطويل بين مشجعين لنادي الحسين إربد، حول قيمة التعاقدات المالية والفنية التي أبرمها النادي مع عدد كبير من نجوم الكرة الأردنية والمحترفين الأجانب.. عنوان النقاش، كان فيما إذا كان الحسين إربد اخطأ في تكديس اللاعبين نتيجة العدد الكبير من التعاقدات، أم أنه اصاب في هذا الموضوع... النقاش انتهى بالاتفاق على ضرورة دعم النادي ممثلا بالإدارة واللاعبين، وانتظار المشاركة المقبلة بدوري أبطال آسيا 2، ومشوار الفريق في الحفاظ على لقبه بطلا لدوري المحترفين، قبل إصدار الأحكام النهائية.
. مكافأة مالية بانتظار لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد الفوز على منتخب فلسطين بنتيجة 3-1، في الجولة الثانية من تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.. لاعبو المنتخب أهدروا مكافأة أولى بعد التعادل أمام الكويت في الجولة الأولى.
. أحد مسؤولي النادي الفيصلي، اعتبر أن حب لاعبي الفيصلي لمدربهم الجديد رأفت محمد، يشكل نقطة معنوية مهمة في طريق البحث عن استعادة لقب دوري المحترفين.. المتحدث قال لـ"الغد" إن الشيء المهم في الموضوع، هو حب اللاعبين لمدربهم بشكل لافت.
. الغالبية الساحقة من الرياضيين الذين ترشحوا لمجلس النواب، لم يحالفهم الحظ في النجاح.
. يوم أمس كان اليوم الأخير لتسجيل اللاعبين في كشوفات أندية كرة القدم.. يوم أمس شهد حراكا خفيفا لتسجيل عدد قليل من اللاعبين ممن لم يرتبطوا بأندية خلال الفترة الماضية.
. صراع شرس جدا داخل إدارات أحد أندية المحترفين بشأن تقييم مستوى الجهاز الفني.. الصراع الذي تحول إلى "كسر عظم" يتوقع أن تظهر نتائجه في الجولات المقبلة من الدوري.
. لاعبا فريق الفيصلي لكرة القدم أمين الشناينة ومحمد كلوب، باتا جاهزين للمشاركة في المباريات بعد تعافيهما من الإصابة.. قرار مشاركة اللاعبين في المباريات بات قرارا فنيا.
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