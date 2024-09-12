شلباية مصدوم.. يومان معسكر الوحداتية استعدادا لأصفهان.. صقر يحترف في العراق

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

معسكر مغلق للاعبي الوحدات لمدة يومين قبيل لقاء أصفهان الإيراني

يدخل لاعبو فريق الوحدات لكرة القدم، في معسكر داخلي مغلق في عمان لمدة يومين، قبيل لقاء فريق سبهان أصفهان الإيراني يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد عمان، في مستهل مشوار الوحدات أبطال آسيا 2.

ويبدأ الوحدات معسكره في الفندق يوم الأحد المقبل، ويستمر حتى نهاية المباراة، التي يسعى فيها الوحدات لتحقيق بداية إيجابية، بحثا عن نتائج لافتة في البطولة الآسيوية.

ويواصل فريق الوحدات تدريباته المكثفة، بقيادة المدير الفني رأفت علي، استعدادا لانطلاقة قوية في البطولة الآسيوية التي يشارك فيها أيضا فريق الحسين إربد.

شلباية "مصدوم" من قرار تغييره

تفيد المعلومات أن المدير الفني لفريق شباب الأردن لكرة القدم محمود شلباية، شعر بالصدمة من قرار استبداله بالمدير الفني رائد عساف، خاصة وأن هذا القرار جاء من دون مقدمات أو بوادر.

وقال مصدر مقرب من المدرب شلباية، أن الأخير لم يشعر ببوادر تغييره، وتفاجأ بقرار الإدارة، وهو الأمر الذي فاجأ أيضا المتابعين والجماهير، التي كان ترى أن الفريق بدأ يسير بشكل جيد على الصعيد الفني، في ظل وجود لمسات واضحة للمدرب شلباية.

المعالج صقر يحترف في دوري المحترفين العراقي

احترف المعالج السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم أشرف صقر، في دوري المحترفين العراقي، عندما وقع على عقدا للعمل معالجا في فريق نادي الكرمة العراقي التابع لمدينة الفلوجة.









وباشر صقر عمله معالجا في الفريق العراقي قبل حوالي أسبوع، ليؤكد على الكفاءات الطبية التي تزخر بها الرياضة الأردنية، علما أن اشرف صقر سبق وأن عمل معالجا في المنتخب الوطني لسنوات طويلة، كما عمل أيضا في منتخبات أخرى، قبل أن يحط به الرحال حاليا في الدوري العراقي.

مسؤول في ناد: "فرطت مسبحة الأولى"

قال مسؤول كبير في أحد الأندية، أن تحالف أندية الدرجة الأولى، بشأن تعليق المشاركة بالدوري، أصابه الوهن، وبالتالي عودة الأندية للمشاركة في الدوري الذي ينطلق الأسبوع المقبل.

وكانت أندية الدرجة الأولى الـ14 (باستثناء فريق كفرسوم)، أعلنت تعليق المشاركة في الدوري، احتجاجا على قيمة الدعم المادي المقدم من اتحاد الكرة، قبل أن يبدأ هذا التحالف بالتصدع رويدا رويدا، حتى وصل إلى الصفر.

المسؤول قال: "فرطت المسبحة"، وانتصر الاتحاد وانهزمت الأندية، وسيبدأ الدوري الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن أندية الدرجة الثانية، سبق وأن اعلنت تعليق المشاركة في الدوري، وما تزال متمسكه بموقفها حتى الآن.

شرط اللعب أساسيا يفسد صفقة انتقال

تسبب اشتراط لاعب، اللعب أساسيا في المباريات، في إفساد صفقة انتقاله إلى ناد آخر.

ووفق المعلومات فإن لاعبا كان يستعد للتوقيع على كشوفات فريق جديد في أندية المحترفين، حيث اشترط اللاعب عدة أمور، أبرزها أن يكون أساسيا في المباريات، ولا يتم وضعه على مقاعد البدلاء، وهو الأمر الذي رفضه النادي، وبالتالي افساد الصفقة.

التعمري إلى فرنسا اليوم

يغادر لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري عمان اليوم، متوجها إلى فرنسا، لاستكمال فترة علاجه في ناديه الفرنسي مونبلييه.

وتعرض اللاعب لإصابة خلال مباراة الأردن والكويت بتصفيات المونديال، ما استدعى اخضاعه لبرنامج علاجي يمتد لأسابيع.

وشهدت الأيام الماضية تواصلا بين طبيب المنتخب وطبيب مونبلييه، لشرح إصابة اللاعب، وإرسال التقارير الطبية، تمهيدا لاستكمال العلاج في فرنسا.

اختبارات طبية شكلية للمحترفين

كشف أحد المعنيين في أندية المحترفين، أن أغلب الاختبارات الطبية التي يخضع لها المحترفون الأجانب، عند التحاقهم بفرقنا المحلية، تعتبر اختبارات شكلية فقط، ولا يمكنها كشف جاهزية اللاعب صحيا وبدنيا للعب.

وقال أحد المعنيين : اللاعب يحضر إلى العيادة ويحرك قدميه ويلتقط بعض الصور، ثم يتم الإعلان عن اجتيازهم للاختبارات الطبية.. هناك محترفون لا يتصورون ولا يخضعون لاختيارات طبية، ويتم الإعلان عن اجتيازهم للاختبارات الطبية، رغم أن أجسامهم تكون مليئة بالإصابات التي يتم اكتشافها لاحقا (بعد وقوع الفاس بالراس).

حسين عارف من الفيصلي إلى السرحان

انتقل لاعب فريق الفيصلي لكرة القدم حسين عارف حسين إلى فريق السرحان، للعب في صفوفه خلال منافسات دوري الدرجة الأولى.

وجاء انتقال حسين عارف إلى السرحان على سبيل الإعارة، بانتظار مشاركته في دوري الأولى، أملا في مساعدة السرحان على الصعود لمصاف أندية المحترفين.

ويرى متابعون أن حسين عارف يعتبر من المواهب المميزة التي لم تأخذ فرصتها الكاملة في الفيصلي، بانتظار تألقه مع السرحان، قبل العودة لصفوف الفيصلي بحثا عن اثبات ذاته في التشكيلة الأساسية "للأزرق".

كواليس النجوم

. عدد من نجوم كرة القدم المحلية، تحولوا إلى محللين في الانتخابات النيابية التي شهدها الأردن أول من أمس.. النجوم أعتبروا أن الانتخابات الحالية ربما تكون الانتخابات الأكثر نزاهة وواقعية، بعد أن افرزت متطلبات الناخبين، متمنين أن يكون مجلس النواب المقبل، أكثر فاعلية لما يخدم الأردن ومواطنيه.

. أكثر من سؤال تلقته "الغد" حول مصير عضو مجلس اتحاد كرة القدم منصور عبيدالله الذي قدم استقالته من المجلس.. السؤال يتمحور حول كيفية اختيار بديل للعضو المستقيل.

. أحد المشجعين للمنتخب الوطني لكرة القدم، وجه رسالة للاعبي المنتخب مفادها ضرورة الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن صناعة المحتوى على الصفحات المختلفة (تك توك وفيسبوك وانستغرام)، خاصة في فترة تصفيات الدور الحاسم، متمنيا ضرورة التفرغ لهذه المرحلة المهمة.

. نقاش مستفيض وطويل بين مشجعين لنادي الحسين إربد، حول قيمة التعاقدات المالية والفنية التي أبرمها النادي مع عدد كبير من نجوم الكرة الأردنية والمحترفين الأجانب.. عنوان النقاش، كان فيما إذا كان الحسين إربد اخطأ في تكديس اللاعبين نتيجة العدد الكبير من التعاقدات، أم أنه اصاب في هذا الموضوع... النقاش انتهى بالاتفاق على ضرورة دعم النادي ممثلا بالإدارة واللاعبين، وانتظار المشاركة المقبلة بدوري أبطال آسيا 2، ومشوار الفريق في الحفاظ على لقبه بطلا لدوري المحترفين، قبل إصدار الأحكام النهائية.

. مكافأة مالية بانتظار لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد الفوز على منتخب فلسطين بنتيجة 3-1، في الجولة الثانية من تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.. لاعبو المنتخب أهدروا مكافأة أولى بعد التعادل أمام الكويت في الجولة الأولى.

. أحد مسؤولي النادي الفيصلي، اعتبر أن حب لاعبي الفيصلي لمدربهم الجديد رأفت محمد، يشكل نقطة معنوية مهمة في طريق البحث عن استعادة لقب دوري المحترفين.. المتحدث قال لـ"الغد" إن الشيء المهم في الموضوع، هو حب اللاعبين لمدربهم بشكل لافت.

. الغالبية الساحقة من الرياضيين الذين ترشحوا لمجلس النواب، لم يحالفهم الحظ في النجاح.

. يوم أمس كان اليوم الأخير لتسجيل اللاعبين في كشوفات أندية كرة القدم.. يوم أمس شهد حراكا خفيفا لتسجيل عدد قليل من اللاعبين ممن لم يرتبطوا بأندية خلال الفترة الماضية.

. صراع شرس جدا داخل إدارات أحد أندية المحترفين بشأن تقييم مستوى الجهاز الفني.. الصراع الذي تحول إلى "كسر عظم" يتوقع أن تظهر نتائجه في الجولات المقبلة من الدوري.

. لاعبا فريق الفيصلي لكرة القدم أمين الشناينة ومحمد كلوب، باتا جاهزين للمشاركة في المباريات بعد تعافيهما من الإصابة.. قرار مشاركة اللاعبين في المباريات بات قرارا فنيا.