المسابقات تمنح النشامى فرصة التجمع 16 يوما خارج أيام فيفا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان - منحت دائرة المسابقات في اتحاد الكرة، المنتخب الوطني أياما إضافية تصل إلى 16 يوما تقريبا، خارج أيام الاتحاد الدولي، تحضيرا للمباريات المقبلة ضمن منافسات الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العام 2026.
وكشفت جداول مواعيد وأماكن إقامة المباريات للأسابيع من الرابع وحتى الحادي عشر من دوري المحترفين، والتي أصدرتها دائرة المسابقات أول من أمس، عن إيقاف ختام منافسات الدوري
بعد الأسبوع السادس في الثامن والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، علما أن فترة التوقف الدولية تبدأ يوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وتستمر لغاية الخامس عشر من الشهر المقبل.
وستكون الأيام الإضافية دعما من أندية المحترفين لمسيرة المنتخب، حيث إن الاتحاد الدولي لا يسمح بالتحاق لاعبي المنتخبات الوطنية إلا في أيام الفيفا، وتعد الفترة الإضافية الثانية للمنتخب عقب توقف منافسات الدوري بعد ختام منافسات الأسبوع الثالث، وقبل أيام من فترة التوقف الرسمية.
ويبدأ النشامى تحضيراته يوم التاسع والعشرين من الشهر الحالي، للمواجهتين الجديدتين في التصفيات أمام المنتخب الكوري الجنوبي يوم العاشر من تشرين الأول (أكتوبر)، على ستاد عمان الدولي، والمنتخب العماني يوم الخامس عشر من الشهر نفسه.
كما قدمت دائرة المسابقات عددا من الأيام الإضافية لمنتخب النشامى، من أجل بدأ التحضيرات والاستعدادات للمواجهين الأخيرتين له هذا العام في التصفيات الحاسمة، أمام المنتخب العراقي في الرابع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) والمنتخب الكويت يوم التاسع عشر من الشهر نفسه، حيث ستتوقف منافسات الدوري عقب نهاية الأسبوع التاسع في الثاني من الشهر ذاته، رغم أن فترة التوقف الدولية تبدأ يوم الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر)، وتستمر لغاية التاسع عشر من الشهر نفسه.
وتنتظم مباريات الدوري بعد المباراتين بإقامة آخر جولتين من مرحلة الذهاب لتنتهي في التاسع من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، باستثناء المباريات المؤجلة لفريقي الوحدات والحسين إربد.
وأعطت الأيام الإضافية التي منحتها دائرة المسابقات للمنتخب الوطني قبل مباراتي الكويت وفلسطين، الجهاز الفني الجديد بقيادة المغربي جمال سلامي فرصة ذهبية للوقوف على مستويات اللاعبين بشكل أفضل خصوصا المحليين، وتصويب الأخطاء وزيادة الانسجام من خلال التجربتين الوديتين مع المنتخب الكوري الشمالي، والعمل على تجهيز البديل المناسب للاعبين الأساسيين.
ويستأنف النشامى مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بمواجهة نظيره الفلسطيني يوم العشرين من آذار ( مارس) المقبل، على ستاد عمان الدولي، فبل مواجهة المنتخب الكوري الجنوبي في العاصمة سيؤول بالخامس والعشرين من الشهر نفسه، وتبدأ فترات التوقف للعام المقبل، يوم السابع عشر من آذار (مارس) وتستمر لغاية الخامس والعشرين من الشهر نفسه، فيما تنطلق فترة التوقف الثانية من 2 إلى 10 حزيران (يونيو)، والفترة الثالثة من1 إلى 9 أيلول (سبتمبر)، والرابعة من 6 إلى 14 تشرين الأول (أكتوبر)، فيما تشهد الفترة من العاشر ولغاية الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر)، المحطة الأخيرة من التوقف الدولي للعام المقبل.
كما راعت دائرة المسابقات خلال إصدار الجدول مشاركة فريقي الحسين والوحدات في دوري أبطال آسيا 2، ومنحهم فترات الراحة المناسبة، حيث تم تأجيل مباراة الوحدات والسلط في منافسات الأسبوع الرابع إلى يوم السابع عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ومباراة الحسين إربد ومغير السرحان إلى التاسع عشر من الشهر نفسه.
وباركت الأندية التي تملك لاعبين في صفوف المنتخب الوطني قرارات دائرة المسابقات مسبقا، بعد موافقة على برنامج بطولة درع الاتحاد والذي يبين فترات التوقف خارج أيام الفيفا، ودعما منهم لمسيرة النشامى نحو تحقيق الإنجار التاريخي غير المسبوق بالتأهل للمونديال الذي يعد حلما أردنيا طال انتظاره.
وتأمل الأندية في أن يتجاوب اتحاد الكرة بشكل أفضل من مطالبها ومعاناتها والظروف المالية الصعبة، خصوصا في ظل فترات التوقف الطويلة لمنافسات الدوري من أجل النشامى، وهذا دور وطني تلعبه الأندية في المساهمة بدعم المنتخب.
ويرى المتابع الدكتور سمير سرحان، أن المنتخب الوطني يستحق الدعم والمساندة من أعضاء منظومة كرة القدم الأردنية، ويعد ذلك واجبا تفرضه أخلاق الأردنيين.
وأضاف: "لكن يجب تقديم الشكر لإدارات الأندية على دعمها وموافقتها بوقف منافسات الدوري وانضمام اللاعبين لصفوف المنتخب قبل فترات التوقف الدولية، وهذا لا يحصل في معظم اتحادات العالم".
وأردف:" للعلم هذه ليست المرة الأولى التي تدعم بها الأندية منتخب النشامى خلال السنوات الماضية، وآخرها بعد عدم التجديد للمدرب العراقي عدنان حمد والتعاقد مع المغربي الحسين عموتة الذي أخذ فترات طويلة خارج الأوقات المسموح فيها، المهم التأهل لكأس العالم والنشامى على قدر المسؤولية".
من جانبه قال المشجع محمد صقر الجبور: "إن دعم النشامى واجب لا يختلف عليه اثنان، والجميع مع منح المنتخب أياما إضافية تحضيرا واستعدادا لإنجاز المهمة والتأهل للمونديال في إنجاز تاريخي وتحقيق أحلام الشارع الرياضي الأردني".
وأضاف: "يتوجب على اتحاد الكرة تقدير تضحيات الأندية التي تعيش ظروفا مالية صعبة، وتحتاج من الاتحاد لدعم مالي أكبر حتى تتمكن من الاستمرار في المسابقات المحلية، وتكون قادرة أيضا على المساهمة في رفد المنتخب بلاعبين متميزين وجاهزين فنيا وبدنيا".
MENAFN12092024000072011014ID1108664828