Thursday, 12 September 2024 08:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المسابقات تمنح النشامى فرصة التجمع 16 يوما خارج أيام فيفا

9/12/2024 12:11:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - منحت دائرة المسابقات في اتحاد الكرة، المنتخب الوطني أياما إضافية تصل إلى 16 يوما تقريبا، خارج أيام الاتحاد الدولي، تحضيرا للمباريات المقبلة ضمن منافسات الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العام 2026.
وكشفت جداول مواعيد وأماكن إقامة المباريات للأسابيع من الرابع وحتى الحادي عشر من دوري المحترفين، والتي أصدرتها دائرة المسابقات أول من أمس، عن إيقاف ختام منافسات الدوري بعد الأسبوع السادس في الثامن والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، علما أن فترة التوقف الدولية تبدأ يوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وتستمر لغاية الخامس عشر من الشهر المقبل.
وستكون الأيام الإضافية دعما من أندية المحترفين لمسيرة المنتخب، حيث إن الاتحاد الدولي لا يسمح بالتحاق لاعبي المنتخبات الوطنية إلا في أيام الفيفا، وتعد الفترة الإضافية الثانية للمنتخب عقب توقف منافسات الدوري بعد ختام منافسات الأسبوع الثالث، وقبل أيام من فترة التوقف الرسمية.
ويبدأ النشامى تحضيراته يوم التاسع والعشرين من الشهر الحالي، للمواجهتين الجديدتين في التصفيات أمام المنتخب الكوري الجنوبي يوم العاشر من تشرين الأول (أكتوبر)، على ستاد عمان الدولي، والمنتخب العماني يوم الخامس عشر من الشهر نفسه.
كما قدمت دائرة المسابقات عددا من الأيام الإضافية لمنتخب النشامى، من أجل بدأ التحضيرات والاستعدادات للمواجهين الأخيرتين له هذا العام في التصفيات الحاسمة، أمام المنتخب العراقي في الرابع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) والمنتخب الكويت يوم التاسع عشر من الشهر نفسه، حيث ستتوقف منافسات الدوري عقب نهاية الأسبوع التاسع في الثاني من الشهر ذاته، رغم أن فترة التوقف الدولية تبدأ يوم الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر)، وتستمر لغاية التاسع عشر من الشهر نفسه.
وتنتظم مباريات الدوري بعد المباراتين بإقامة آخر جولتين من مرحلة الذهاب لتنتهي في التاسع من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، باستثناء المباريات المؤجلة لفريقي الوحدات والحسين إربد.
وأعطت الأيام الإضافية التي منحتها دائرة المسابقات للمنتخب الوطني قبل مباراتي الكويت وفلسطين، الجهاز الفني الجديد بقيادة المغربي جمال سلامي فرصة ذهبية للوقوف على مستويات اللاعبين بشكل أفضل خصوصا المحليين، وتصويب الأخطاء وزيادة الانسجام من خلال التجربتين الوديتين مع المنتخب الكوري الشمالي، والعمل على تجهيز البديل المناسب للاعبين الأساسيين.
ويستأنف النشامى مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بمواجهة نظيره الفلسطيني يوم العشرين من آذار ( مارس) المقبل، على ستاد عمان الدولي، فبل مواجهة المنتخب الكوري الجنوبي في العاصمة سيؤول بالخامس والعشرين من الشهر نفسه، وتبدأ فترات التوقف للعام المقبل، يوم السابع عشر من آذار (مارس) وتستمر لغاية الخامس والعشرين من الشهر نفسه، فيما تنطلق فترة التوقف الثانية من 2 إلى 10 حزيران (يونيو)، والفترة الثالثة من1 إلى 9 أيلول (سبتمبر)، والرابعة من 6 إلى 14 تشرين الأول (أكتوبر)، فيما تشهد الفترة من العاشر ولغاية الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر)، المحطة الأخيرة من التوقف الدولي للعام المقبل.
كما راعت دائرة المسابقات خلال إصدار الجدول مشاركة فريقي الحسين والوحدات في دوري أبطال آسيا 2، ومنحهم فترات الراحة المناسبة، حيث تم تأجيل مباراة الوحدات والسلط في منافسات الأسبوع الرابع إلى يوم السابع عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ومباراة الحسين إربد ومغير السرحان إلى التاسع عشر من الشهر نفسه.
وباركت الأندية التي تملك لاعبين في صفوف المنتخب الوطني قرارات دائرة المسابقات مسبقا، بعد موافقة على برنامج بطولة درع الاتحاد والذي يبين فترات التوقف خارج أيام الفيفا، ودعما منهم لمسيرة النشامى نحو تحقيق الإنجار التاريخي غير المسبوق بالتأهل للمونديال الذي يعد حلما أردنيا طال انتظاره.
وتأمل الأندية في أن يتجاوب اتحاد الكرة بشكل أفضل من مطالبها ومعاناتها والظروف المالية الصعبة، خصوصا في ظل فترات التوقف الطويلة لمنافسات الدوري من أجل النشامى، وهذا دور وطني تلعبه الأندية في المساهمة بدعم المنتخب.
ويرى المتابع الدكتور سمير سرحان، أن المنتخب الوطني يستحق الدعم والمساندة من أعضاء منظومة كرة القدم الأردنية، ويعد ذلك واجبا تفرضه أخلاق الأردنيين.
وأضاف: "لكن يجب تقديم الشكر لإدارات الأندية على دعمها وموافقتها بوقف منافسات الدوري وانضمام اللاعبين لصفوف المنتخب قبل فترات التوقف الدولية، وهذا لا يحصل في معظم اتحادات العالم".
وأردف:" للعلم هذه ليست المرة الأولى التي تدعم بها الأندية منتخب النشامى خلال السنوات الماضية، وآخرها بعد عدم التجديد للمدرب العراقي عدنان حمد والتعاقد مع المغربي الحسين عموتة الذي أخذ فترات طويلة خارج الأوقات المسموح فيها، المهم التأهل لكأس العالم والنشامى على قدر المسؤولية".
من جانبه قال المشجع محمد صقر الجبور: "إن دعم النشامى واجب لا يختلف عليه اثنان، والجميع مع منح المنتخب أياما إضافية تحضيرا واستعدادا لإنجاز المهمة والتأهل للمونديال في إنجاز تاريخي وتحقيق أحلام الشارع الرياضي الأردني".
وأضاف: "يتوجب على اتحاد الكرة تقدير تضحيات الأندية التي تعيش ظروفا مالية صعبة، وتحتاج من الاتحاد لدعم مالي أكبر حتى تتمكن من الاستمرار في المسابقات المحلية، وتكون قادرة أيضا على المساهمة في رفد المنتخب بلاعبين متميزين وجاهزين فنيا وبدنيا".

MENAFN12092024000072011014ID1108664828

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث