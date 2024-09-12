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مصطفى ثانيا في التصنيفين الأولمبي والعالمي للتايكواندو.. وتقدم لافت لأبو الرب

9/12/2024 12:11:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - احتل لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، المركز الثاني لوزن تحت 68 كغم في التصنيفين الأولمبي والعالمي، الصادرين عن الاتحاد الدولي للشهر الحالي، حيث تقدم 3 مراكز ليصبح رصيده 132 نقطة.
وتقدمت راما أبو الرب 32 مركزا في التصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، لتصبح في المركز التاسع برصيد 21.17 نقطة.
وتحتل جوليانا الصادق المركز العاشر في التصنيفين الأولمبي والعالمي لوزن تحت تحت 67 كغم برصيد 28.37 نقطة.
ويحتل لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي المركز الثاني عشر برصيد 19.14 نقطة، وتقدم 3 مراكز في التصنيف العالمي ليحتل المركز الثالث عشر.
وبدأ لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو جمع نقاط جديدة في التصنيفين الأولمبي والعالمي، حيث تم بعد منافسات أولمبياد باريس 2024، إعادة إطلاق التصنيفين من نقطة الصفر.
ووفقا للقانون الجديد سيتم احتساب نقاط اللاعبين للتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، قبل عامين من انطلاق الأولمبياد.
وسيبقى احتساب النقاط اللاعبين في أول سنتين قبل أولمبياد لوس أنجلوس، حيث سيخدم ذلك اللاعبين في القرعة، وفي تقدمهم في التصنيف الأولمبي.
وسيقوم اتحاد التايكواندو قريبا بتشكيل المنتخب الوطني للتايكواندو بعد أن تم حله عقب انتهاء أولمبياد باريس، وسيتم اختيار اللاعبين من قبل لجنة المنتخبات والجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، أو من قبل تصفيات للمنتخبات الوطنية، حيث يهدف اتحاد التايكواندو لرفد دماء جديدة ضمن صفوف المنتخب الوطني الأول.
من جهة أخرى، يواصل 20 لاعبا ولاعبة من المنتخب الوطني للناشئين والناشئات، تدريباتهم في مركز الاعداد الأولمبي استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، التي ستقام في كوريا الجنوبية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وبناء على توجيهات اتحاد التايكواندو، يتم العمل حاليا على الاهتمام باللاعبين الناشئين، وصقل مهاراتهم من أجل بناء منتخب الناشئين على مراحل استعدادا للمشاركة في أولمبياد الشباب 2026، وبالتالي إعداده للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.
من جهة اخرى، اختتمت يوم أمس دورة حكام القتال الوطنيين للمستجدين والترقية والانعاش، والتي أقيمت على مدار 7 أيام، تم فيها اعطاء محاضرات عن تفسير وشرح لقانون تحكيم القتال 1 و2 وإشارات التحكيم وإدارة المباريات 1 و2 بإشراف مسؤول الحكام الحكم الدولي أيمن العداربة، ونظام التحكيم الإلكتروني وشرح التنظيم وإدارة مباريات عملية (محاكاة)، ومراجعة عامة وتدريب للياقة البندية ومن ثم الامتحان العملي للياقة، باشراف لجنة الحكام.

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