مصطفى ثانيا في التصنيفين الأولمبي والعالمي للتايكواندو.. وتقدم لافت لأبو الرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - احتل لاعب
المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، المركز الثاني لوزن تحت 68 كغم في التصنيفين الأولمبي والعالمي، الصادرين عن الاتحاد الدولي للشهر الحالي، حيث تقدم 3 مراكز ليصبح رصيده 132 نقطة.
وتقدمت راما أبو الرب 32 مركزا في التصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، لتصبح في المركز التاسع برصيد 21.17 نقطة.
وتحتل جوليانا الصادق المركز العاشر في التصنيفين الأولمبي والعالمي لوزن تحت تحت 67 كغم برصيد 28.37 نقطة.
ويحتل لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي المركز الثاني عشر برصيد 19.14 نقطة، وتقدم 3 مراكز في التصنيف العالمي ليحتل المركز الثالث عشر.
وبدأ لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو جمع نقاط جديدة في التصنيفين الأولمبي والعالمي، حيث تم بعد منافسات أولمبياد باريس 2024، إعادة إطلاق التصنيفين من نقطة الصفر.
ووفقا للقانون الجديد سيتم احتساب نقاط اللاعبين للتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، قبل عامين من انطلاق الأولمبياد.
وسيبقى احتساب النقاط اللاعبين في أول سنتين قبل أولمبياد لوس أنجلوس، حيث سيخدم ذلك اللاعبين في القرعة، وفي تقدمهم في التصنيف الأولمبي.
وسيقوم اتحاد التايكواندو قريبا بتشكيل المنتخب الوطني للتايكواندو بعد أن تم حله عقب انتهاء أولمبياد باريس، وسيتم اختيار اللاعبين من قبل لجنة المنتخبات والجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، أو من قبل تصفيات للمنتخبات الوطنية، حيث يهدف اتحاد التايكواندو لرفد دماء جديدة ضمن صفوف المنتخب الوطني الأول.
من جهة أخرى، يواصل 20 لاعبا ولاعبة من المنتخب الوطني للناشئين والناشئات، تدريباتهم في مركز الاعداد الأولمبي استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، التي ستقام في كوريا الجنوبية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وبناء على توجيهات اتحاد التايكواندو، يتم العمل حاليا على الاهتمام باللاعبين الناشئين، وصقل مهاراتهم من أجل بناء منتخب الناشئين على مراحل استعدادا للمشاركة في أولمبياد الشباب 2026، وبالتالي إعداده للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.
من جهة اخرى، اختتمت يوم أمس دورة حكام القتال الوطنيين للمستجدين والترقية والانعاش، والتي أقيمت على مدار 7 أيام، تم فيها اعطاء محاضرات عن تفسير وشرح لقانون تحكيم القتال 1 و2 وإشارات التحكيم وإدارة المباريات 1 و2 بإشراف مسؤول الحكام الحكم الدولي أيمن العداربة، ونظام التحكيم الإلكتروني وشرح التنظيم وإدارة مباريات عملية (محاكاة)، ومراجعة عامة وتدريب للياقة البندية ومن ثم الامتحان العملي للياقة، باشراف لجنة الحكام.
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