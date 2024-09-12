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صدارة المجموعة وعودة النعيمات للتسجيل تعيدان ثقة الشارع الرياضي بـالنشامى

9/12/2024 12:11:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - شكلت نتيجة تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم أمام الكويت (1-1) في افتتاح مشواره بالدور الثالث من تصفيات كأس العالم، صدمة للشارع الرياضي بعد فقدان نقطتين ثمينتين، قبل أن يتدارك "النشامى" الموقف سريعا ويكشر عن أنيابه معلنا تصدره المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.
وسجل المنتخب الوطني أول من أمس، فوزا مستحقا على نظيره الفلسطيني بثلاثة أهداف لهدف، ليعتلي صدارة المجموعة بفارق الأهداف المسجلة على منتخبي كوريا الجنوبية والعراق اللذين يملكان العدد النقطي ذاته، لتعيد الصدارة ثقة الشارع الرياضي بالمنتخب بعد أن شككت الجماهير بقدرته على مواصلة رحلة التفوق.
وعلى الرغم من غياب نجم المنتخب الأول موسى التعمري عن اللقاء بداعي الإصابة، بادر المنتخب بالهجوم أول من أمس، وسجل هدفا بعد مرور 5 دقائق فقط، ما يؤكد أن قائمة المنتخب تشمل عددا كبيرا من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، مع الاعتراف بالدور الكبير الذي يلعبه التعمري في الثلث الأمامي.
وتفاءلت الجماهير الأردنية، بالفوز المهم الذي حققه على المنتخب الفلسطيني، أملا في مواصلة الانتصارات بالمرحلة المقبلة، وتحقيق الحلم المتمثل في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية.
النعيمات.. هداف بالفطرة
وبعد أن غاب النعيمات عن التسجيل في المباراتين السابقتين بالتصفيات المونديالية، وذلك في ختام الدور الثاني من التصفيات أمام السعودية، إضافة إلى افتتاح الدور الثالث أمام الكويت، عاد مهاجم النادي العربي القطري لهوايته المعتادة، وسجل هدفين من أصل 3 في مرمى فلسطين.
وكانت مخاوف الجماهير الأردنية كبيرة، حول استمرار غياب النعيمات عن التهديف لغيابه عن اللعب لفترة طويلة، نتيجة عدم انضمامه لأي فريق بعد نهاية مسيرته مع الأهلي القطري، والتوقيع مع العربي أثناء تجمع المنتخب للنافذة الأولى من التصفيات.
ووصل النعيمات للهدف رقم 20 له مع المنتخب الوطني في 51 مباراة دولية شارك فيها، منذ تمثيله لمنتخب الرجال بالمرة الأولى في العام 2021، ليصبح سابع هدافي المنتخب الوطني عبر التاريخ، بعد كل من: حمزة الدردور، حسن عبد الفتاح، بدران الشقران، عبد الله ذيب، موسى التعمري ومحمود شلباية.
أرقام إيجابية
ويعتبر فوز المنتخب الوطني على الفلسطيني امتدادا للسيطرة الأردنية على شقيقه في المباريات الرسمية، بعد 3 لقاءات سابقة شهدت فوزين للمنتخب الوطني مقابل حضور التعادل في المباراة الثالثة، لتكون مواجهة أول من أمس، الانتصار الثالث الرسمي على الفلسطيني.
ونجح المنتخب الوطني في تسجيل هدف واحد على الأقل في آخر 10 مباريات رسمية، وهو أمر لم يحصل في تاريخ المنتخب الوطني منذ أكثر من 12 عاما، حيث سجل وقتها المنتخب هدفا واحدا على الأقل في 14 مباراة بين العامين 2010 و2012.
وجمع المنتخب النقطة الرابعة في الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم للمرة الأولى في مشاركته الثانية بهذا الدور، حيث استطاع جمع هذا العدد من النقاط في مشاركته الأولى بتصفيات كأس العالم 2014 بعد مرور 3 مباريات.
سلامي.. نسخة مكررة
بعد النجاح المميز الذي حققه المدرب المغربي الحسين عموتة مع المنتخب الوطني في الفترة الماضية، وحلوله مع "النشامى" وصيفا لبطل آسيا، أراد اتحاد الكرة عقب فسخ العقد معه مواصلة الاعتماد على المدرسة المغربية، عبر الاستعانة بالمدرب جمال سلامي الذي كان من ضمن الخيارات في فترات سابقة.
وأشار سلامي في أول حضور له أمام الصحافة المحلية، إلى أنه سيقوم بتجهيز أكبر عدد من البدلاء للاستعانة بهم في المباريات الرسمية ومنحهم فرصة المشاركة، إلا أن مباراتي الكويت وفلسطين كشفتا عكس ذلك، وسار المدرب على خطى مواطنه عموتة الذي لم يكن يستعين بدكة البدلاء إلا في حالات نادرة.
وقام سلامي بإجراء تبديله الأول أمام الكويت، وكان اضطراريا عبر الزج بيوسف أبو جلبوش "صيصا" عوضا عن موسى التعمري، قبل أن يعود المدرب في الوقت بدل الضائع ليدفع برزق بني هاني بدلا منه، إلى جانب تبديل خلال ربع الساعة الأخيرة من اللقاء أشرك من خلاله عبدالله العطار بدلا من يزن النعيمات.
وفي لقاء أول من أمس، أجرى سلامي تبديلا عند الدقيقة 70 بسحب ورقة نزار الرشدان والدفع برجائي عايد بدلا منه، فيما أجرى 4 تبديلات عقب نهاية الوقت الأصلي من دون أن يكون للاعبين فرصة لترك بصمتهم.
تحد صعب
وأثبتت نتائج الجولة الثانية من المجموعة الثانية وبقية مجموعات التصفيات عن قارة آسيا، بأن جميع الفرق تمتلك حظوظا متساوية في التأهل لكأس العالم بشكل مباشر، أو المنافسة على المركزين الثالث والرابع المؤهلين للملحق القاري.
وتباينت نتائج المجموعة الثانية في الجولتين الأولى والثانية، حيث ظهر المنتخب الفلسطيني بشكل قوي في اللقاء الأول أمام كوريا الجنوبية، قبل التراجع بصورة مفاجئة أمام المنتخب الوطني، والحال ينطبق على الكوري الجنوبي بصورة عكسية، إضافة للمنتخب الوطني الذي تطور مستواه وحضوره داخل المستطيل الأخضر بالجولة الثانية.
ويلتقي المنتخب الوطني في النافذة الثانية من التصفيات وتحديدا في الجولة الثالثة، نظيره الكوري الجنوبي في العاشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في عمان، قبل أن يستضيف أيضا في الخامس عشر من الشهر ذاته نظيره العماني ضمن الجولة الرابعة، علما بأن الفريقين التقيا أول من أمس في مسقط، وشهدت المباراة فوز "الشمشون الكوري" بثلاثة أهداف لهدف.

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