احذر أن تختار هذه المقاعد في الطائرة



المقاعد القريبة من مخارج الطوارئ تُعد خيارًا جيدًا، ولكن يجب ملاحظة أن هذه المقاعد لا تميل للخلف وتلك الموجودة خلف المخرج ليست بجانب النافذة. ويُشار إلى أن المقاعد القريبة من منطقة المطبخ قد تكون مصدر إزعاج لكونها نقطة تجمع المضيفين.



أهم ما كشفت عنه الدراسة هو أن الركاب الجالسين في المقاعد الوسطى بالجزء الخلفي من الطائرة يمتلكون فرصًا أعلى للنجاة في حالة وقوع حوادث. وتشير الدراسة إلى أن شدة الاصطدام تقل تدريجيًا نحو الجزء الخلفي من الطائرة، مما يجعل الجلوس في المقاعد الوسطى بالجزء الخلفي خيارًا أكثر أمانًا.



وتستند هذه النتائج إلى تحليل البيانات المتعلقة بحوادث الطيران خلال الـ35 عامًا الماضية، مما يؤكد على أهمية هذه المقاعد في تعزيز الشعور بالأمان لدى الركاب الذين يعانون من الخوف من الطيران. وبناءً على هذه النتائج، يمكن للمسافرين اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن اختيار مقاعدهم في رحلاتهم القادمة. وكالات

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