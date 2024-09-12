احذر أن تختار هذه المقاعد في الطائرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في إطار البحث عن حلول لمشكلة الخوف من الطيران، التي تؤرق الكثير من المسافرين، كشفت دراسة حديثة عن المقاعد الأكثر أمانًا داخل الطائرات والتي قد تساعد في تخفيف هذا القلق. وفقًا للبحث، فإن اختيار المقعد المناسب يمكن أن يكون له تأثير كبير على مستويات الراحة والأمان خلال الرحلة الجوية.
المقاعد القريبة من مخارج الطوارئ تُعد خيارًا جيدًا، ولكن يجب ملاحظة أن هذه المقاعد لا تميل للخلف وتلك الموجودة خلف المخرج ليست بجانب النافذة. ويُشار إلى أن المقاعد القريبة من منطقة المطبخ قد تكون مصدر إزعاج لكونها نقطة تجمع المضيفين.
أهم ما كشفت عنه الدراسة هو أن الركاب الجالسين في المقاعد الوسطى بالجزء الخلفي من الطائرة يمتلكون فرصًا أعلى للنجاة في حالة وقوع حوادث. وتشير الدراسة إلى أن شدة الاصطدام تقل تدريجيًا نحو الجزء الخلفي من الطائرة، مما يجعل الجلوس في المقاعد الوسطى بالجزء الخلفي خيارًا أكثر أمانًا.
وتستند هذه النتائج إلى تحليل البيانات المتعلقة بحوادث الطيران خلال الـ35 عامًا الماضية، مما يؤكد على أهمية هذه المقاعد في تعزيز الشعور بالأمان لدى الركاب الذين يعانون من الخوف من الطيران. وبناءً على هذه النتائج، يمكن للمسافرين اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن اختيار مقاعدهم في رحلاتهم القادمة. وكالات
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