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احذر أن تختار هذه المقاعد في الطائرة

9/12/2024 12:10:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في إطار البحث عن حلول لمشكلة الخوف من الطيران، التي تؤرق الكثير من المسافرين، كشفت دراسة حديثة عن المقاعد الأكثر أمانًا داخل الطائرات والتي قد تساعد في تخفيف هذا القلق. وفقًا للبحث، فإن اختيار المقعد المناسب يمكن أن يكون له تأثير كبير على مستويات الراحة والأمان خلال الرحلة الجوية.


المقاعد القريبة من مخارج الطوارئ تُعد خيارًا جيدًا، ولكن يجب ملاحظة أن هذه المقاعد لا تميل للخلف وتلك الموجودة خلف المخرج ليست بجانب النافذة. ويُشار إلى أن المقاعد القريبة من منطقة المطبخ قد تكون مصدر إزعاج لكونها نقطة تجمع المضيفين.


أهم ما كشفت عنه الدراسة هو أن الركاب الجالسين في المقاعد الوسطى بالجزء الخلفي من الطائرة يمتلكون فرصًا أعلى للنجاة في حالة وقوع حوادث. وتشير الدراسة إلى أن شدة الاصطدام تقل تدريجيًا نحو الجزء الخلفي من الطائرة، مما يجعل الجلوس في المقاعد الوسطى بالجزء الخلفي خيارًا أكثر أمانًا.

وتستند هذه النتائج إلى تحليل البيانات المتعلقة بحوادث الطيران خلال الـ35 عامًا الماضية، مما يؤكد على أهمية هذه المقاعد في تعزيز الشعور بالأمان لدى الركاب الذين يعانون من الخوف من الطيران. وبناءً على هذه النتائج، يمكن للمسافرين اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن اختيار مقاعدهم في رحلاتهم القادمة. وكالات

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