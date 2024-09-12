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منصة يوتيوب.. كيف تساهم في تطوير جوانب حياتية للمستخدمين؟

9/12/2024 12:10:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان- تعد منصة "يوتيوب" من أبرز المنصات الرقمية التي اجتاحت العالم بسرعة كبيرة في الأوقات الأخيرة؛ حيث شهد الأردن انتشاراً ملحوظاً لاستخدام هذه المنصة بين مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.
ووفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة في بداية العام 2023، بلغ عدد مستخدمي "يوتيوب" في الأردن 6.61 مليون مستخدم، مما يجعلها المنصة الأكبر التي يتواجد عليها الأردنيون عبر الإنترنت مقارنة بباقي المنصات الرقمية.
بدورها، تقول الطالبة الجامعية ميساء الطراونة: "بدأت استخدام يوتيوب لمتابعة دروس في البرمجة، والآن أصبحت قادرة على إنشاء تطبيقات بسيطة بفضل الفيديوهات التعليمية التي وجدتها على المنصة".
ميساء ليست الوحيدة التي تعلمت من "يوتيوب"، فهي تؤكد أن المنصة تعد مكتبة متنوعة وممتعة تقدم المعلومات بأشكال مبسطة وتدريجية حتى الوصول إلى مراحل أكثر تعقيداً. وأشارت إلى أن "يوتيوب" ساعدها في اكتساب مهارات جديدة من دون الحاجة إلى مغادرة المنزل.
ولا تجد هذه المنصة فقط للترفيه وليست مجرد منصة لمشاهدة الفيديوهات المسلية، بل يمكن أن تكون أداة فعالة للتعليم، التطوير الذاتي، وحتى تعزيز الوعي الاجتماعي.
وفي الأردن، يستخدم العديد من الناس "يوتيوب" للحصول على معلومات دقيقة حول مواضيع تهمهم، مثل الصحة النفسية، التنمية البشرية والتعليم الأكاديمي.
ويلجأ الكثير من الناس إلى "يوتيوب" لأسباب متعددة، وفقا لاختصاصي الاتصال والمعلومات الدكتور تيسير أبو عرجة، الذي يشير إلى أن أحد أبرز هذه الأسباب هو سهولة الوصول إلى محتوى متنوع يناسب جميع الاهتمامات. سواء كان الشخص مهتما بالتكنولوجيا، الطبخ، التعليم، أو حتى الترفيه، فإنه سيجد ما يبحث عنه على "يوتيوب". كما أن المنصة تعد مرجعا مساعدا وشبيهة بموسوعة في عالم المهن، حيث تجيب عن العديد من الاستفسارات المتعلقة بإصلاح الأجهزة أو حماية الهواتف، وغيرها من المواضيع.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر "يوتيوب" ميزة التفاعل المباشر مع المحتوى من خلال التعليقات والمشاركة، مما يعزز من شعور المستخدمين بالانتماء إلى مجتمع معين.
ومن جانبه، يقول اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي: "مع تسارع تطور التكنولوجيا وتوفر العديد من المنصات كمواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن يوتيوب ما يزال يحظى بعدد مستخدمين أكبر من غيره من المنصات في الأردن، إذ يتيح للجمهور الوصول إلى محتوى تعليمي وثقافي بسهولة، مما يسهم في رفع مستوى الوعي الاجتماعي والثقافي، لكن أي وسيلة تعطيك ما تبحث عنه أيضا". وعن كيفية الاستخدام الفعال لـ"يوتيوب"، من الممكن استخدامه لتحقيق فوائد ملموسة، ويمكن للمستخدمين متابعة قنوات تعليمية تركز على المهارات التي يرغبون في تطويرها، كما يمكنهم الاستفادة من القنوات التي تقدم نصائح عملية في مجالات مثل التسويق الإلكتروني، التنمية الذاتية، وحتى تعلم اللغات، وفق خزاعي.
وترى أميرة الخطيب (أم لثلاثة أطفال)، أن هناك العديد من الفوائد لـ"يوتيوب"، إذ استعانت به لتعزيز التعليم المنزلي لأطفالها، موضحة أن هناك قنوات رائعة تعلم الأطفال الأساسيات بشكل تفاعلي وممتع، حتى أن صغارها تعلموا اللغة الإنجليزية وأصبحوا بمستوى متفوق، كما أنهم يمارسون الأنشطة الرياضية من خلال قنوات تشجع الطفل على لعب الرياضة وبناء الجسم.
ووفق قولها، فإنها خلال العطلة الصيفية استفادت من الكثير من القنوات على "يوتيوب"، إذ كانت تشاركهم بتعلم الرسم وتقديم نشاطات مسلية أيضا، إلى جانب الاستماع لقصص دينية وتاريخية، مؤكدة أنها تستمتع بالبحث عما هو مفيد لها ولعائلتها على "يوتيوب"، وبشكل شخصي تتابع عددا من قنوات الطبخ التي تستفيد منها في تحفيز أبنائها على تناول وجباتهم. ويؤكد أبو عرجة، أن "يوتيوب" متنوع العطاء، فهناك قنوات تهتم بالتعليم، ومنها قنوات أردنية وعالمية ولجميع الأعمار وفي مجالات مختلفة مثل الرياضيات، العلوم واللغات.
وكذلك قنوات تهتم بالرقمنة والتكنولوجيا، حتى أن الاهتمام بذلك يتزايد بالمحتوى التقني أيضا، حيث توفر القنوات المتخصصة معلومات حول أحدث الابتكارات التكنولوجية، عدا عن الترفيه، فما يزال المحتوى الترفيهي يحتل مكانة كبيرة، مع انتشار قنوات تقدم عروضا كوميدية، مقالب، ألعاب فيديو، أفلاما ومسلسلات وغيرها الكثير، وأحيانا شرحا عن كيفية استخدام تطبيق معين أو عن كيفية حماية المستخدمين من التهكير وغيره.
ويتفق الخبراء أن "يوتيوب" أصبح وسيلة فعالة لتعزيز التفاعل الاجتماعي وإثراء المحتوى الثقافي بين الشباب الأردني، كما أن توافر المحتوى باللغة العربية وبطريقة مبسطة جعل المنصة أكثر قربا للناس.
واستخدام منصة "يوتيوب" في الأردن ليس للمشاهدة فقط، بل هو أداة متعددة الاستخدامات، وفق مختصين، ويمكن أن تسهم في تحسين الحياة على مستويات مختلفة سواء لمن يرغب في تعلم مهارة جديدة، أو لتعزيز معرفته، أو حتى مجرد الاسترخاء بمشاهدة فيديوهات مسلية، فإن "يوتيوب" يقدم الكثير، مع التشديد على كيفية استخدام هذه المنصة بشكل واع وموجه لتحقيق الفوائد المرجوة.

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