منصة يوتيوب.. كيف تساهم في تطوير جوانب حياتية للمستخدمين؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة
عمان- تعد منصة "يوتيوب" من أبرز المنصات الرقمية التي اجتاحت العالم بسرعة كبيرة في الأوقات الأخيرة؛ حيث شهد الأردن انتشاراً ملحوظاً لاستخدام هذه المنصة بين مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.
ووفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة في بداية العام 2023، بلغ عدد مستخدمي "يوتيوب" في الأردن 6.61 مليون مستخدم، مما يجعلها المنصة الأكبر التي يتواجد عليها الأردنيون عبر الإنترنت مقارنة بباقي المنصات الرقمية.
بدورها، تقول الطالبة الجامعية ميساء الطراونة: "بدأت استخدام يوتيوب لمتابعة دروس في البرمجة، والآن أصبحت قادرة على إنشاء تطبيقات بسيطة بفضل الفيديوهات التعليمية التي وجدتها على المنصة".
ميساء ليست الوحيدة التي تعلمت من "يوتيوب"، فهي تؤكد أن المنصة تعد مكتبة متنوعة وممتعة تقدم المعلومات بأشكال مبسطة وتدريجية حتى الوصول إلى مراحل أكثر تعقيداً. وأشارت إلى أن "يوتيوب" ساعدها في اكتساب مهارات جديدة من دون الحاجة إلى مغادرة المنزل.
ولا تجد هذه المنصة فقط للترفيه وليست مجرد منصة لمشاهدة الفيديوهات المسلية، بل يمكن أن تكون أداة فعالة للتعليم، التطوير الذاتي، وحتى تعزيز الوعي الاجتماعي.
وفي الأردن، يستخدم العديد من الناس "يوتيوب" للحصول على معلومات دقيقة حول مواضيع تهمهم، مثل الصحة النفسية، التنمية البشرية والتعليم الأكاديمي.
ويلجأ الكثير من الناس إلى "يوتيوب" لأسباب متعددة، وفقا لاختصاصي الاتصال والمعلومات الدكتور تيسير أبو عرجة، الذي يشير إلى أن أحد أبرز هذه الأسباب هو سهولة الوصول إلى محتوى متنوع يناسب جميع الاهتمامات. سواء كان الشخص مهتما بالتكنولوجيا، الطبخ، التعليم، أو حتى الترفيه، فإنه سيجد ما يبحث عنه على "يوتيوب". كما أن المنصة تعد مرجعا مساعدا وشبيهة بموسوعة في عالم المهن، حيث تجيب عن العديد من الاستفسارات المتعلقة بإصلاح الأجهزة أو حماية الهواتف، وغيرها من المواضيع.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر "يوتيوب" ميزة التفاعل المباشر مع المحتوى من خلال التعليقات والمشاركة، مما يعزز من شعور المستخدمين بالانتماء إلى مجتمع معين.
ومن جانبه، يقول اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي: "مع تسارع تطور التكنولوجيا وتوفر العديد من المنصات كمواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن يوتيوب ما يزال يحظى بعدد مستخدمين أكبر من غيره من المنصات في الأردن، إذ يتيح للجمهور الوصول إلى محتوى تعليمي وثقافي بسهولة، مما يسهم في رفع مستوى الوعي الاجتماعي والثقافي، لكن أي وسيلة تعطيك ما تبحث عنه أيضا". وعن كيفية الاستخدام الفعال لـ"يوتيوب"، من الممكن استخدامه لتحقيق فوائد ملموسة، ويمكن للمستخدمين متابعة قنوات تعليمية تركز على المهارات التي يرغبون في تطويرها، كما يمكنهم الاستفادة من القنوات التي تقدم نصائح عملية في مجالات مثل التسويق الإلكتروني، التنمية الذاتية، وحتى تعلم اللغات، وفق خزاعي.
وترى أميرة الخطيب (أم لثلاثة أطفال)، أن هناك العديد من الفوائد لـ"يوتيوب"، إذ استعانت به لتعزيز التعليم المنزلي لأطفالها، موضحة أن هناك قنوات رائعة تعلم الأطفال الأساسيات بشكل تفاعلي وممتع، حتى أن صغارها تعلموا اللغة الإنجليزية وأصبحوا بمستوى متفوق، كما أنهم يمارسون الأنشطة الرياضية من خلال قنوات تشجع الطفل على لعب الرياضة وبناء الجسم.
ووفق قولها، فإنها خلال العطلة الصيفية استفادت من الكثير من القنوات على "يوتيوب"، إذ كانت تشاركهم بتعلم الرسم وتقديم نشاطات مسلية أيضا، إلى جانب الاستماع لقصص دينية وتاريخية، مؤكدة أنها تستمتع بالبحث عما هو مفيد لها ولعائلتها على "يوتيوب"، وبشكل شخصي تتابع عددا من قنوات الطبخ التي تستفيد منها في تحفيز أبنائها على تناول وجباتهم. ويؤكد أبو عرجة، أن "يوتيوب" متنوع العطاء، فهناك قنوات تهتم بالتعليم، ومنها قنوات أردنية وعالمية ولجميع الأعمار وفي مجالات مختلفة مثل الرياضيات، العلوم واللغات.
وكذلك قنوات تهتم بالرقمنة والتكنولوجيا، حتى أن الاهتمام بذلك يتزايد بالمحتوى التقني أيضا، حيث توفر القنوات المتخصصة معلومات حول أحدث الابتكارات التكنولوجية، عدا عن الترفيه، فما يزال المحتوى الترفيهي يحتل مكانة كبيرة، مع انتشار قنوات تقدم عروضا كوميدية، مقالب، ألعاب فيديو، أفلاما ومسلسلات وغيرها الكثير، وأحيانا شرحا عن كيفية استخدام تطبيق معين أو عن كيفية حماية المستخدمين من التهكير وغيره.
ويتفق الخبراء أن "يوتيوب" أصبح وسيلة فعالة لتعزيز التفاعل الاجتماعي وإثراء المحتوى الثقافي بين الشباب الأردني، كما أن توافر المحتوى باللغة العربية وبطريقة مبسطة جعل المنصة أكثر قربا للناس.
واستخدام منصة "يوتيوب" في الأردن ليس للمشاهدة فقط، بل هو أداة متعددة الاستخدامات، وفق مختصين، ويمكن أن تسهم في تحسين الحياة على مستويات مختلفة سواء لمن يرغب في تعلم مهارة جديدة، أو لتعزيز معرفته، أو حتى مجرد الاسترخاء بمشاهدة فيديوهات مسلية، فإن "يوتيوب" يقدم الكثير، مع التشديد على كيفية استخدام هذه المنصة بشكل واع وموجه لتحقيق الفوائد المرجوة.
MENAFN12092024000072011014ID1108664824