تحت نفس السماء.. احتفالية شعرية بالمركز الثقافي الصيني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نظم المركز الثقافي الصيني، بعمان أول من أمس، أمسية شعرية مميزة بعنوان "تحت نفس السماء- عيد منتصف الخريف"، احتفالا بهذه المناسبة من خلال الشعر والموسيقا والعروض المسرحية.
وحضر الفعالية أكثر من 400 شخص، تقدمهم السفير الصيني لدى الأردن تشن تشوان دونغ، وشخصيات من الأوساط الثقافية والفنية الأردنية، وطلاب ومعلمو مدارس
محلية، وعدد من الجالية الصينية المقيمة في الأردن.
وقدمت في الأمسية أكثر من عشرة عروض مميزة، تنوعت ما بين إلقاء الشعر، والأغنيات، والمسرحيات، حيث سلطت هذه العروض الضوء على القيم الأساسية لعيد منتصف الخريف في الصين مثل، لم شمل العائلة، والامتنان، وتأمل القمر.
وتميزت الأمسية بما لمسه الحضور وتفاعلوا معه من الحوار العابر للزمن بين الشعراء الصينيين والعرب، حيث تم تجسيد التبادل الثقافي بين الحضارتين الصينية والعربية، كحضارتين عظيمتين، من خلال عرض مسرحي، تناول المشاعر المشتركة والتفاعل الثقافي العميق بينهما، وجاء ذلك متوافقًا مع موضوع العيد، لإبراز الروابط الإنسانية والثقافية المشتركة.
وارتدى المشاركون الصينيون والأردنيون في العرض الأزياء التقليدية لشعبيهما، كما أضفت العروض المليئة بالعاطفة والأداء الدقيق تأثيرًا قويًا على الجمهور وتفاعلًا كبيرًا.
وإضافة إلى المسرحيات، تضمن البرنامج إلقاء قصائد كلاسيكية صينية شهيرة تم تناقلها عبر الأجيال، حيث أضاف الأداء المميز لقراءة هذه القصائد من كلا البلدين المزيد من العمق الثقافي لعيد منتصف الخريف.
وأكد السفير الصيني تشن تشوان دونغ في كلمته خلال الحفل، الروابط العميقة والمتزايدة بين الحضارتين الصينية والعربية، مشيرًا إلى العديد من القواسم المشتركة بينهما. وأوضح أن عيد منتصف الخريف يحمل رمزية لم شمل العائلة والوفاء، وهو مما يعزز الأمل في السلام العالمي والاحتفال بهذه المناسبة في جو من الصداقة والوئام.
وتخللت الأمسية تذوق الضيوف لقطع الحلوى التقليدية "كعك القمر" أثناء الاستماع إلى إلقاء الشعر، مما أضفى على الأجواء طابعًا احتفاليًا مميزًا.
واختتمت الأمسية بأغنية "أتمنى أن تبقى حياتنا طويلة" التي غناها الحضور معًا، متمنين مستقبلاً مشرقًا للشعبين الصيني والأردني.
يشار إلى أن "تحت نفس السماء"، هي فعالية تحتفل بعيد منتصف الخريف وتنظم بالتعاون مع المراكز الثقافية الصينية حول العالم، وقد أقام المركز الثقافي الصيني في عمان هذه الفعالية للسنة الثانية على التوالي في مبنى المركز بعمان.
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