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تحت نفس السماء.. احتفالية شعرية بالمركز الثقافي الصيني

9/12/2024 12:10:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نظم المركز الثقافي الصيني، بعمان أول من أمس، أمسية شعرية مميزة بعنوان "تحت نفس السماء- عيد منتصف الخريف"، احتفالا بهذه المناسبة من خلال الشعر والموسيقا والعروض المسرحية.
وحضر الفعالية أكثر من 400 شخص، تقدمهم السفير الصيني لدى الأردن تشن تشوان دونغ، وشخصيات من الأوساط الثقافية والفنية الأردنية، وطلاب ومعلمو مدارس محلية، وعدد من الجالية الصينية المقيمة في الأردن.
وقدمت في الأمسية أكثر من عشرة عروض مميزة، تنوعت ما بين إلقاء الشعر، والأغنيات، والمسرحيات، حيث سلطت هذه العروض الضوء على القيم الأساسية لعيد منتصف الخريف في الصين مثل، لم شمل العائلة، والامتنان، وتأمل القمر.
وتميزت الأمسية بما لمسه الحضور وتفاعلوا معه من الحوار العابر للزمن بين الشعراء الصينيين والعرب، حيث تم تجسيد التبادل الثقافي بين الحضارتين الصينية والعربية، كحضارتين عظيمتين، من خلال عرض مسرحي، تناول المشاعر المشتركة والتفاعل الثقافي العميق بينهما، وجاء ذلك متوافقًا مع موضوع العيد، لإبراز الروابط الإنسانية والثقافية المشتركة.
وارتدى المشاركون الصينيون والأردنيون في العرض الأزياء التقليدية لشعبيهما، كما أضفت العروض المليئة بالعاطفة والأداء الدقيق تأثيرًا قويًا على الجمهور وتفاعلًا كبيرًا.
وإضافة إلى المسرحيات، تضمن البرنامج إلقاء قصائد كلاسيكية صينية شهيرة تم تناقلها عبر الأجيال، حيث أضاف الأداء المميز لقراءة هذه القصائد من كلا البلدين المزيد من العمق الثقافي لعيد منتصف الخريف.
وأكد السفير الصيني تشن تشوان دونغ في كلمته خلال الحفل، الروابط العميقة والمتزايدة بين الحضارتين الصينية والعربية، مشيرًا إلى العديد من القواسم المشتركة بينهما. وأوضح أن عيد منتصف الخريف يحمل رمزية لم شمل العائلة والوفاء، وهو مما يعزز الأمل في السلام العالمي والاحتفال بهذه المناسبة في جو من الصداقة والوئام.
وتخللت الأمسية تذوق الضيوف لقطع الحلوى التقليدية "كعك القمر" أثناء الاستماع إلى إلقاء الشعر، مما أضفى على الأجواء طابعًا احتفاليًا مميزًا.
واختتمت الأمسية بأغنية "أتمنى أن تبقى حياتنا طويلة" التي غناها الحضور معًا، متمنين مستقبلاً مشرقًا للشعبين الصيني والأردني.
يشار إلى أن "تحت نفس السماء"، هي فعالية تحتفل بعيد منتصف الخريف وتنظم بالتعاون مع المراكز الثقافية الصينية حول العالم، وقد أقام المركز الثقافي الصيني في عمان هذه الفعالية للسنة الثانية على التوالي في مبنى المركز بعمان.

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