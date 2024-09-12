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كرات البذور.. ملكاوي تطلق فكرة مبتكرة لاستزراع أراض قاحلة في أم قيس‎

9/12/2024 12:10:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية عمان- من دافع الحب الشديد للأرض والزراعة والطبيعة، أطلقت وجدان ملكاوي مشروعها الريادي "مشتل بيت الورد". هذا المشروع البيئي المتكامل يقع في قرية أم قيس شمال المملكة، حيث يمثل نقلة نوعية في مجال الزراعة عبر استخدام "كرات البذور"، لإعادة إحياء الأراضي القاحلة.
في العام 2018، أطلق مشروع مشتل بيت الورد فكرة إنتاج "كرات البذور الطينية"، هذه الكرات تتكون من مزيج من البذور المتنوعة والمعجونة بالطين الأحمر، وهي فكرة مستحدثة تمثل حلا لاستزراع الأراضي القاحلة والتنوع في الأعشاب مع سهولة النمو خلال مواسم الأمطار.
في حوار خاص مع "الغد"، بينت ملكاوي أن شغفها بالزراعة هو ما دفعها لتجسيد حلمها وإنشاء مشتلها الخاص. تقول "عشت في أسرة تعشق الخضرة والأرض، فوالدي كان بمثابة مصدر إلهام لي.. قضيت طفولتي معه في الحقول حينما كان يتضمن أراضي ويزرعها، وكنت دائما برفقته".
وتذكر ملكاوي أنه كان لديها نبتة اسمها "العنكبوت" وجدتها في طريق عودتها من المدرسة وأخذتها معها للمنزل وكانت في حالة سيئة، وحينما زرعتها، عادت للحياة، وكان هذا التحدي الأكبر لها في عمر 7 سنوات، ولليوم ما تزال النبتة موجودة لديها، وكانت أول ما أخذته معها لبيتها عند زواجها، مؤكدة بذلك حبها الكبير للزراعة.
وتشير ملكاوي إلى أنها بدأت مشروعها "مشتل بيت الورد" العام 2015، وكان الهدف منه بالبداية تجميل بيتها، من بعدها أصبح لديها شغف لتجمع أكبر عدد من النباتات، مبينة أن زوجها كان يساعدها كثيرا في الزراعة، وأقاما أول بيت بلاستيكي في السنة ذاتها، وكانت مساحته صغيرة وهي متران بمتر واحد، ويمكن لشخص واحد فقط دخوله لري النباتات.
وتوضح ملكاوي أنهما في كل مرة يصعدان للجبل والمناطق التي اعتادا الذهاب اليها لجمع النباتات المختلفة من الزعتر والشومر والبابونج وغيرها من النباتات البرية، يشعران بفقدان كمية كبيرة من الثروة النباتية، ومن هنا بدأ التفكير بطريقة لإعادة استزراع النباتات.
وتشير ملكاوي إلى الفكرة بداية كانت بنثر البذور على الجبل، ولكن احتمالية أن يأكلها النمل أو الطيور ألغت هذه الفكرة، وبعدها تم البحث عن طريقة لاستزراع الأرض، وكانت طريقة كرات البذور تستخدم في الحرب العالمية، إذ كان هنالك طيار رافض لمبدأ الحرب، لهذا كان يرمي الحلوى لأطفال برلين.
وتابعت،"وهذه الطريقة أوحت لمحبي الطبيعة أن يستزرعوا الأرض بعد الحرب، وبدأوا يضعون في القنابل كرات البذور ويرموها وأسموها قنابل البذور"، لافتة إلى أن الجدات كذلك استخدمنها لحفظ البذور، إذ كن يخلطنها مع رماد وتربة حتى يحافظن عليها من العفن والرطوبة ومن النمل لتزرع في وقت الزراعة.
وتشير ملكاوي إلى أنهم بدأوا في تطبيق الفكرة سنة 2018، وتجربة أنواع من البذور تجمعها من الجبل وتأتي بالزعتر البري والبابونج والجرجير وغيرها من النباتات، للتأكد من أن البذور صالحة للزراعة، منوهة إلى أنه كان بإمكانها أن تبتاع من السوق بذورا، لكنها لا تريد بذورا مهجنة أو معدلة وراثيا، بل تريد من المنطقة ذاتها.
وهذه الكرات تتكون من مجموعة البذور المتنوعة والمخلوطة في الكرة الطينية، بالإضافة إلى مجموعة من الأسمدة العضوية أو الدبال، وتعمل على عجنها مع بعض الألياف القطنية والقش وأوراق النباتات ليصبح الغلاف صلبا وقويا، ليعمل على حماية البذور الموجودة داخل الكرات الطينية من تعرضها لأشعة الشمس والأمطار والرياح والانجراف وتقليصها. وتؤكد ملكاوي أنه يتم استهداف المناطق القاحلة أو الصحراوية كاملة وإلقاء كميات كبيرة من كرات البذور مع كمية من المياه وضوء الشمس الكافي، ومع مرور الوقت تنمو البذور؛ حيث تستبدل الأراضي القاحلة بأراض خضراء، مما يعمل على إعادة تكاثر النباتات وإصلاح النظم البيئية في المناطق.
وتستقبل ملكاوي مجموعات سياحية في مشتل بيت الورد بداية ليتذوقوا الزيت والزعتر البلدي مع الشاي، وتعلمهم توليفة كرات البذور ضمن جولة بأنحاء المشتل وتعريفهم بأنواع النباتات المشهورة في المنطقة، وبعدها الذهاب للتسلق والتعرف على هذه النباتات من المتخصصين بالتسلق ورمي كرات البذور بالأرض.
وتلفت ملكاوي إلى أن منطقة أم قيس تعاني في فصل الربيع من الرعي الجائر لبعض النباتات ليقل عددها في المنطقة، بالإضافة إلى عاملي الحرائق والتغير المناخي، لهذا تم رمي الكرات في مناطق في قرية أم قيس التي دمرت فيها النباتات.
وتبين ملكاوي أنها تستطيع أن تضع في الكرة الواحدة أكثر من نوع بذور بكميات قليلة وتعطي فرصة للبذور لتنمو. وعبر التجارب وجدت أن نوعا واحدا من البذور داخل الكرة أفضل، ففي النهاية كل نبات له احتياج يختلف عن الآخر، والهدف الأهم هو استزراع الأراضي القاحلة.
وتذكر ملكاوي أنه وإلى جانب هذا المشروع، يتم العمل على تخفيف نسبة النفايات، وذلك باستخدام المخلفات وتخميرها لتستخدم كسماد طبيعي عالي الجودة، بالإضافة الى الحصاد المائي بإعادة تدوير بعض الطرق لجمع مياه الأسطح والأمطار.
مشتل بيت الورد الذي يعد الأول في المملكة بإنتاج مئات من كرات البذور الطينية، تشرف بزيارة جلالة الملكة رانيا العبد الله وسمو الأميرة إيمان، وتجربة صناعة كرات البذور، وهو ما جعل المسؤولية مضاعفة، وفق ملكاوي، التي شعرت بفخر كبير من زيارة جلالتها وثنائها على المشروع.
وتؤكد ملكاوي أن الفكرة لاقت رواجا كبيرا واستطاعت أن تؤثر في الآخرين، فعلى مدار 3 سنوات كان يأتيها سائح ليعلم ابنه ويجذر الفكرة في عقله لكي لا ينساها، مبينة أن زوجها كان معها خطوة بخطوة، وأكمل مشروع المشتل بإدخال تربية النحل له ليصبح متكاملا لا ينقصه شيء.
ومشتل بيت الورد قائم على قطعة أرض بمساحة 500 متر، كما تم الزراعة في محافظات عدة، مثل الكرك وجرش وعمان.
ويتكون المشتل من الأشجار المثمرة ونباتات الزينة وكذلك الزعتر البري والزعيتمان والمليسة والبردقوش وإكليل الجبل، بالإضافة الى مجموعة من نباتات المنطقة، مثل اللوف والجعدة والكمبوست، وفي معظمها نباتات وأعشاب طبية.
وتذكر ملكاوي أن حلمها يكمن في العمل على تنفيذ مليون كرة للبذور ونثرها بمناطق المملكة كافة، لافتة إلى أن هنالك شخصا حاول مساعدتها في تحقيق حلمها، ولكن بسبب ظروف جائحة كورونا توقف كل شيء، وللآن ما يزال الحلم حاضرا وتسعى لتحقيقه، لكنها تحتاج لدعم حتى تنشر هذه الفكرة، وهذا طموحها الأكبر. وختمت ملكاوي حديثها، مؤكدة أنها تطمح لأن تعمم فكرة كرات البذور، فقد لاقت رواجا بالأردن وخارجه، ولكن الفكرة بحاجة لدعم أكبر، معتبرة هذه التجربة فرصة لتعريف العالم بالمنجز الزراعي وبكلفة بسيطة وفائدة مجزية.

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