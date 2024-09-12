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دراسة جديدة تتناول علاجا لأمراض الكلى قد يفيد مرضى فشل القلب

9/12/2024 12:10:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أظهرت دراسة جديدة، أن الدواء المستخدم حاليا لعلاج أمراض الكلى المزمنة لدى مرضى السكري من النوع الثاني يقلل من خطر تفاقم فشل القلب والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية لدى بعض الأشخاص المصابين بفشل القلب.
تشير الدراسة، التي نشرت في مجلة "نيو إنغلاند" الطبية، إلى أن الدواء "فينيرينون"، قد يكون علاجا فعالا للأشخاص الذين يعانون من فشل القلب مع انخفاض طفيف في الكسر القذفي أو استقراره، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان. عربية".
والكسر القذفي هو قياس نسبة الدم الذي يخرج من القلب في كل مرة تنكمش فيها عضلة القلب، ويعد من بين الكثير من الاختبارات التي قد يستخدمها الطبيب لمعرفة مدى كفاءة أداء القلب.
وقال المحقق الرئيسي في الدراسة، الدكتور سكوت سولومون، وهو أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة هارفارد: "لا يدرك الناس ذلك، ولكن إذا تم إدخالك إلى المستشفى بسبب فشل القلب، فإن متوسط العمر المتوقع لديك قد يكون أسوأ من غالبية مرضى السرطان، لذلك كنا نبحث بشكل يائس عن علاجات يمكنها خفض هذا الخطر".
وتابع سولومون: "لقد حققنا تقدماً هائلاً في علاج فشل القلب خلال السنوات الـ20 إلى الـ25 الماضية، ولكن كان ذلك غالبا في نوع علاجات فشل القلب مع انخفاض قياس الكسر القذفي، أي عندما لا يضخ القلب بشكل جيد".
ولكن عندما يتعلق الأمر بفشل القلب مع انخفاض الكسر القذفي بشكل طفيف أو استقراره، فإن العلاجات المتاحة قليلة.
وأضاف: "هذا هو السبب الذي دفعنا إلى إجراء هذه التجربة، وما تزال هناك حاجة ضخمة لذلك لدى هذه الفئة من السكان".
وعندما يعاني شخص ما من فشل القلب مع انخفاض طفيف في الكسر القذفي أو استقراره، فقد يضخ قلبه بشكل طبيعي، أو شبه طبيعي، ولكن ما يزال يُظهر علامات أو أعراض فشل القلب.
ويعيش أكثر من 6 ملايين شخص في الولايات المتحدة مع فشل القلب، ويقدر أن نحو نصف عدد جميع مرضى فشل القلب لديهم انخفاض طفيف أو مستقر في الكسر القذفي.
وأكد سولومون أن الدراسة الجديدة "تسلط الضوء على أهمية هذا النوع من فشل القلب، الذي ينمو فقط مع تقدم الأشخاص في السن".
وغالبا ما يمكن إدارة فشل القلب مع انخفاض طفيف أو مستقر بالكسر القذفي باستخدام أدوية تسمى مثبطات الناقل المشارك صوديوم/جلوكوز 2، التي تساعد على خفض نسبة السكر في الدم.
لكن الدراسة الجديدة تشير إلى أن دواء "فينيرينون" قد يكون "ركيزة ثانية للعلاج لدى المرضى الذين يعانون من فشل القلب مع انخفاض طفيف أو مستقر بالكسر القذفي"، حسب ما قال سولومون.
وفي العام 2021، حصل دواء "فينيرينون" على موافقة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية لتقليل خطر حدوث مضاعفات خطيرة لدى بعض البالغين المصابين بأمراض الكلى المزمنة المرتبطة بمرض السكري من النوع 2.
وبهدف حصول الدواء على موافقة إدارة الغذاء والدواء لاستخدامه لدى هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من فشل القلب، ستحتاج شركة "Bayer" الصيدلانية التي تقف وراء دواء "فينيرينون"، إلى التقدم بطلب إلى الإدارة للحصول على توسيع نطاق الاستخدام.
وشملت الدراسة الجديدة، أكثر من 6 آلاف شخص تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكبر في 37 دولة يعانون من فشل في القلب وانخفاض طفيف أو مستقر بالكسر القذفي.
وقال سولومون: "أي دواء يعمل بهذه الطريقة، مثل مضادات مستقبلات القشرانيات المعدنية، سيرفع مستوى البوتاسيوم في الدم. هذا هو أحد الآثار الجانبية المعروفة والمثبتة جيدًا، ولكن هذه الأدوية تقلل من خطر انخفاض البوتاسيوم، وهو ما يعرض المرضى أيضا للخطر".
وقالت طبيبة القلب الدكتورة ميشيل بلوم إنه إذا وسعت إدارة الغذاء والدواء نطاق استخدام "فينيرينون" كعلاج لفشل القلب، ستفكر فيه كخيار لمرضاها الذين يعانون من انخفاض طفيف أو مستقر بالكسر القذفي.
وأوضحت الدكتورة جين مورجان، طبيبة أمراض القلب "أن الدراسة الجديدة تقدم بالتأكيد الدعم للعلاج الإضافي باستخدام فينيرينون. ومع ذلك، هناك حاجة بالتأكيد إلى المزيد من البيانات، بما في ذلك البيانات المستقلة غير الممولة من قبل الجهة الراعية".

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