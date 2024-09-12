ضبط مركبات وأسلحة قبل استخدامها في مواكب على خلفية نتائج الانتخابات

ضبط مركبات وأسلحة قبل استخدامها في مواكب على خلفية نتائج الانتخابات
التاريخ
9/12/2024 12:10:36 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ضبطت قوة أمنية مشتركة مساء اليوم، في العاصمة عمان، مركبات وأسلحة في تجمع كان ينوي القائمين عليه الخروج في مواكب معيقة، واستخدامها في التعبير عن غضبهم من نتائج الانتخابات النيابية.
وأكدت مديرية الأمن العام أنه تم إلقاء القبض على كل المشاركين، والذين حاولوا إخفاء لوحات المركبات، لافتة إلى أن القوة الأمنية المنتشرة في جميع مناطق المملكة تواصل رقابتها وتحقيقاتها حول كل المعلومات الواردة في هذا الشأن، وستعمل على إنفاذ القانون بحزم على كل من يحاول ممارسة مثل هذا الأعمال التي تعد جرائم يعاقب عليها القانون.
MENAFN12092024000072011014ID1108664815
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.