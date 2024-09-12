(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - يطرأ اليوم، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
كما يطرأ، بعد غد، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.-(بترا)
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