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ارتفاع قليل على درجات الحرارة

9/12/2024 12:10:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - يطرأ اليوم، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
كما يطرأ، بعد غد، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.-(بترا)

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