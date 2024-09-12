عائلة من معان تنجح في بناء جسر ثقافي بين الأردن واليابان عبر اليوتيوب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طوكيو - في مدينة معان وُلدت فكرة غير اعتيادية لأسرة صغيرة، تتكون من صالح أبو عودة وزوجته فاطمة عناني، إلى جانب ولديهما علي (10 أعوام) ونوح (6 أعوام)، كانت خيوط الحياة تتشابك ليكون لها تأثير ضخم في ثقافات بعيدة، وتحديدا في اليابان. فقبل ستة أعوام، أطلقوا قناة على يوتيوب تُدعى "عرب في اليابان"، لتكون جسرا ثقافيًا بين الأردن واليابان.
وتقدم هذه العائلة عبر قناتهم، مقاطع تعكس الثقافة الأردنية، بل وتتجاوز ذلك لتتحدث عن الثقافات العربية واليابانية بجرأة وعفوية، ويرتدون الملابس التقليدية الأردنية واليابانية، ما يضيف لمسة أصيلة لتجربتهم الفريدة. لكن ما يجعل القناة أكثر تميّزًا، هو أن الطفلين، علي ونوح، ورثا ملامح يابانية بسبب جذور والدهم، وهو ما يُعزز من جاذبية القناة؛ حيث يتحدثان العربية واليابانية بطلاقة .
وتقول فاطمة في حديث لـ(بترا) لباس أبنائي، سواء العربي أو الياباني، وطلاقتهم في اللغتين، جعلت من رسالتنا تصل إلى كل بيت، وفهمها المشاهدون أكانوا عرباً أو يابانيين"، مؤكدة أن الثقافة الأردنية تحظى بتقدير كبير في اليابان، حتى أن نساء يابانيات طلبن منها تعليمهن طرق إعداد المنسف والمقلوبة، وهو ما يُعَدُّ إنجازاً كبيراً.
وتروي فاطمة، كيف بدأت فكرة القناة عندما انتقلت إلى اليابان، بحيث واجهت صدمات ثقافية ولغوية. فتحت عينيها على الفجوة الثقافية، وقررت مع زوجها وصغارها، تجسير هذه الفجوة من إنشاء قناة عبر قناة التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، وكل مرّة نختار موضوعاً لنعرضه باللغتين، ونعلم اللغتين العربية واليابانية، كما نقدم النصائح التي تساعد العرب في اليابان على التعامل مع مختلف القضايا الثقافية."
لكن اللغة تبقى العائق الأكبر لهم. تقول فاطمة إن "الكثير من اليابانيين لا يتحدثون الإنجليزية، لذلك قررنا تقديم دروس في اللغة اليابانية عبر قناتنا"، مضيفة إن "جاراتي اليابانيات تعلمن أهمية التجمعات العائلية، وهي عادة غير موجودة في اليابان. والآن أصبحنا نلتقي يومياً بدون مواعيد مسبقة".
واشارت الى ان من اكثر الاكلات التي يهتم بها اليابانيون، المنسف بخاصة وانه يطبخ باللبن، وهو غريب عليهم، لان اليابانيين يعتبرون اللبن كنوع من الحلويات.
وقالت اننا نحاول تسليط الضوء على العرب في اليابان، بخاصة الاردنيين، وعرض المنتجات الاردنية، مشيرة الى انه وبعد نشر الثقافة الأردنية، فإن شخصا اردنيا بدأ بفتح مطعم اكلات اردنية سيبدأ عمله قريبا في طوكيو.
يشار الى انه كل عام، تعود العائلة إلى الأردن لتقضي شهرين في مدينة معان، بحيث يستمتع الأب بالراحة من عمله كموظف في اليابان، وتعتبر فاطمة بأن هناك قواسم مشتركة بين الأردنيين واليابانيين، مثل احترام الضيف وكبار السن، ففي اليابان، كلما ابتعدت عن طوكيو، كانت هذه القيم تكبر وتجعل احترام الرأي يحظى بمكانة أعلى.-(بترا)
MENAFN12092024000072011014ID1108664813
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.