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عائلة من معان تنجح في بناء جسر ثقافي بين الأردن واليابان عبر اليوتيوب

9/12/2024 12:10:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طوكيو - في مدينة معان وُلدت فكرة غير اعتيادية لأسرة صغيرة، تتكون من صالح أبو عودة وزوجته فاطمة عناني، إلى جانب ولديهما علي (10 أعوام) ونوح (6 أعوام)، كانت خيوط الحياة تتشابك ليكون لها تأثير ضخم في ثقافات بعيدة، وتحديدا في اليابان. فقبل ستة أعوام، أطلقوا قناة على يوتيوب تُدعى "عرب في اليابان"، لتكون جسرا ثقافيًا بين الأردن واليابان.
وتقدم هذه العائلة عبر قناتهم، مقاطع تعكس الثقافة الأردنية، بل وتتجاوز ذلك لتتحدث عن الثقافات العربية واليابانية بجرأة وعفوية، ويرتدون الملابس التقليدية الأردنية واليابانية، ما يضيف لمسة أصيلة لتجربتهم الفريدة. لكن ما يجعل القناة أكثر تميّزًا، هو أن الطفلين، علي ونوح، ورثا ملامح يابانية بسبب جذور والدهم، وهو ما يُعزز من جاذبية القناة؛ حيث يتحدثان العربية واليابانية بطلاقة .
وتقول فاطمة في حديث لـ(بترا) لباس أبنائي، سواء العربي أو الياباني، وطلاقتهم في اللغتين، جعلت من رسالتنا تصل إلى كل بيت، وفهمها المشاهدون أكانوا عرباً أو يابانيين"، مؤكدة أن الثقافة الأردنية تحظى بتقدير كبير في اليابان، حتى أن نساء يابانيات طلبن منها تعليمهن طرق إعداد المنسف والمقلوبة، وهو ما يُعَدُّ إنجازاً كبيراً.
وتروي فاطمة، كيف بدأت فكرة القناة عندما انتقلت إلى اليابان، بحيث واجهت صدمات ثقافية ولغوية. فتحت عينيها على الفجوة الثقافية، وقررت مع زوجها وصغارها، تجسير هذه الفجوة من إنشاء قناة عبر قناة التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، وكل مرّة نختار موضوعاً لنعرضه باللغتين، ونعلم اللغتين العربية واليابانية، كما نقدم النصائح التي تساعد العرب في اليابان على التعامل مع مختلف القضايا الثقافية."
لكن اللغة تبقى العائق الأكبر لهم. تقول فاطمة إن "الكثير من اليابانيين لا يتحدثون الإنجليزية، لذلك قررنا تقديم دروس في اللغة اليابانية عبر قناتنا"، مضيفة إن "جاراتي اليابانيات تعلمن أهمية التجمعات العائلية، وهي عادة غير موجودة في اليابان. والآن أصبحنا نلتقي يومياً بدون مواعيد مسبقة".
واشارت الى ان من اكثر الاكلات التي يهتم بها اليابانيون، المنسف بخاصة وانه يطبخ باللبن، وهو غريب عليهم، لان اليابانيين يعتبرون اللبن كنوع من الحلويات.
وقالت اننا نحاول تسليط الضوء على العرب في اليابان، بخاصة الاردنيين، وعرض المنتجات الاردنية، مشيرة الى انه وبعد نشر الثقافة الأردنية، فإن شخصا اردنيا بدأ بفتح مطعم اكلات اردنية سيبدأ عمله قريبا في طوكيو.
يشار الى انه كل عام، تعود العائلة إلى الأردن لتقضي شهرين في مدينة معان، بحيث يستمتع الأب بالراحة من عمله كموظف في اليابان، وتعتبر فاطمة بأن هناك قواسم مشتركة بين الأردنيين واليابانيين، مثل احترام الضيف وكبار السن، ففي اليابان، كلما ابتعدت عن طوكيو، كانت هذه القيم تكبر وتجعل احترام الرأي يحظى بمكانة أعلى.-(بترا)

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