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الانتخابات تعزز المشاركة الوطنية في صناعة القرار السياسي لبناء مستقبل مشرق

9/12/2024 12:10:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- قال حزبيون وسياسيون إن انتخابات مجلس النواب العشرين عززت المشاركة الوطنية في صناعة القرار السياسي لبناء مستقبل مشرق للأردنيين عبر مشروع التحديث السياسي الذي ساهم بشكل فعّال في تعزيز الديمقراطية الحقيقية.
وأكدو أهمية إدماج الأحزاب المنظومة السياسية باعتبارها ركنًا أساسيًا من أركان هذه المنظومة وتشكيلة جديدة لمجلس نيابي قوي يمثل إرادة الاردنيين وطموحاتهم في في المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، مشيرين الى أن الأحزاب تساهم بشكل فعّال في تعزيز الديمقراطية الحقيقية.
وقالت أمين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني سمر دودين، إن التغيير يبدأ من توفر الإرادة الجادة بطي صفحة النهج القديم والبناء على الايجابيات؛ لشق طريق جديد في إدارة الشأن العام وبناء مستقبل أفضل للجميع.
وأضافت دودين، إن الوقت حان مع مشروع التحديث السياسي والقوانين الجديدة للانتخاب والأحزاب لبدء تطبيق الإصلاح السياسي بما يعنيه من تعزيز الديمقراطية التشاركية وتفعيل دور الأحزاب ومجلس النواب، وتعزيز اللامركزية، وتمكين المرأة والشباب في العملية السياسية، وصولا إلى تداول السلطة التنفيذية بين حكومات منتخبة من الأغلبية والأقلية البرلمانية، موضحة أننا "نعي أن هذا المشروع ليس إجراءً واحدا بل عملية تراكمية بأبعادها السياسية والقانونية والدستورية".
وأضافت، ان الانتخابات تجسد فرصة حقيقة لاختبار الديمقراطية، وتعبر عن حقيقية مشروع التحديث بمساراته الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري، وبناء مرحلة برلمانية جديدة تكون فيها الأحزاب عبر السنوات القادمة مؤسسات تعزز الممارسة الديمقراطية التي تتجسد في تعزيز الفصل بين السلطات.
من جهته اعتبر أمين عام حزب نماء د. محمد الرواشدة ان الانتخابات شكلت حدثاً مهما في تاريخ الأردنيين لأنها ركن أساس في نظام الحكم الديمقراطي، مشيرا الى أن انتخابات أول من امس كانت مختلفة ومميزة عن الانتخابات السابقة لوجود مشاركة حزبية واسعة.
وأوضح أن وجود 41 مقعدًا مخصصة للقوائم الحزبيّة في هذه الانتخابات، مع تزايد مستمر في عدد هذه المقاعد في الانتخابات المقبلة سيترك أثرا ايجابيا واضحا على الحياة السياسية الأردنية.
وأكد الرواشدة أن الانتخابات أفرزت نخبة مميزة من النواب لديهم برامج، متوقعا أن يتم في المرحلة المقبلة تشكيل حكومة ديمقراطية تستند إلى الإرادة الشعبية عبر مجلس نواب تشكل الأحزاب أغلبية أعضائه ويكون قادرًا على تولي المسؤولية السياسية والاقتصادية.
من جهته قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الزرقاء د.الحارث الحلالمة، في خضم العرس الديموقراطي يستشرف الأردنيون مستقبلا واعدا ومهام جساما تنتظر مجلس نيابيا قويا وقادرا على التشريع والرقابة ويلبي طموح الأردنيين في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، لافتا الى أن مجلس النواب العشرين جاء تكريسا لعملية الإصلاح السياسي في الأردن.
وأضاف، إن المشرع الأردني وضع برنامجا متدرجا لتحقيق السيطرة للعمل الحزبي على البرلمان، وصولا لتشكيل ائتلافات برلمانية ومن ثم تشكيل حكومات برلمانية، مؤكدا أن الوصول لتحقيق الحياة الأفضل للأردنيين يأتي عبر المشاركة الفاعلة في الانتخابات، والدخول من بوابة العمل الحزبي التي تتشكل على أسس سليمة ولديها برامج انتخابية واقعية، وقابلة للتطبيق، وتنسجم مع رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي أكد في أوراقه النقاشية وفي توجيهاته للحكومة، ولمؤسسات الدولة ضرورة فتح الآفاق للأحزاب وحماية المنتسبين اليها بضمانته الشخصية وبتشريع يوفر الغطاء القانوني للمنتسب وبما يعود بالنفع على حياة الأردنيين بكافة فئاتهم.
وقال الباحث و الأكاديمي د.فيصل الغويين، انتخب الأردنيون من يتوسمون بهم الكفاءة؛ لتمثيلهم في المجلس النيابي الجديد، وبما يتلاءم مع حجم التحديات الداخلية والخارجية.
وأشار الى إدراك الناخب الأردني لتوجيه صوته الانتخابي المبني على الوعي لمن يستحق وعلى أساس الكفاءة والحزبية، والقدرة على تقديم الحلول التنموية، مؤكدا أن الوطن يحتاج في هذه المرحلة الدقيقة لمؤسسات دستورية قوية، ومجلس نيابي قادر على التعامل مع الملفات السياسية، والاقتصادية، والتنموية التي تشغل بال المواطن.
وأضاف، ان الانتخابات اختبار حقيقي لمدى قدرة الاحزاب على تشكيل حالة جديدة في هذا المجلس، والانتقال من العمل الفردي للعمل الكتلوي الحزبي، وترجمة برامجها التي أعلنت عنها بحملاتها خلال الدعاية الانتخابية إلى عمل حقيقي.-(بترا)

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