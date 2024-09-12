لماذا يخفق اليسار بالوصول إلى صناديق الاقتراع؟

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد غنيم

مع تعرض اليسار الأردني إلى خسارة كبيرة على صعيد القوائم الحزبية في الانتخابات، يعزو مراقبون ذلك إلى إخفاق بعض هذه الأحزاب في تشكيل قوائم موحدة في ما بينها، فيما آثرت أخرى الانفراد بقائمتها الخاصة، الأمر الذي بدد أصواتها الانتخابية على أكثر من جهة، وأجهض فرصتها في الوصول إلى البرلمان.



ولوحظ فشل أبرز وأقدم الأحزاب اليسارية والديمقراطية في إيصال أيّ من مترشحي قوائمها الحزبية إلى مجلس النواب، وسط تركيبة جديدة للمجلس المقبل ربما يسيطر عليه حزب جبهة العمل الإسلامي.



وكان "ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية" شارك في الانتخابات من خلال قائمة "النهوض"، التي ضمت أحزاب البعث العربي الاشتراكي، والشعب الديمقراطي الأردني(حشد)، والإصلاح والتجديد (حصاد)، فيما شارك الحزب الشيوعي بقائمة منفصلة حملت اسم "طريقنا" ولم يفز بأي مقعد أيضًا.



بدوره، خسر "التيار الديمقراطي" الذي يتكون من تحالف حزبي (الديمقراطي الاجتماعي، المدني الديمقراطي) في الانتخابات على صعيد القوائم الحزبية، ولم يحصد على أي مقعد.



وحول أسباب هذا الإخفاق، يؤكد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني عمر عواد، أن الحزب "راض" عن النتيجة التي حصلت عليها قائمته "طريقنا"، مشيرا إلى أن الحزب خاض الانتخابات منفردًا ومجبرًا نتيجة عدم رغبة الأحزاب اليسارية والديمقراطية بخوض تحالف مشترك.



وأردف عواد في تصريح لـ"الغد": "كنا نسعى إلى بناء جبهة ديمقراطية وطنية من 6 أحزاب هي: الشيوعي، البعث العربي الاشتراكي، الشعب الديمقراطي الأردني (حشد) الإصلاح والتجديد (حصاد)، الديمقراطي الاجتماعي، المدني الديمقراطي"، إضافة إلى التحالف مع أعضاء حزب الوحدة الشعبية.



وأنحى باللائمة على الأحزاب التي عطلت بناء هذه الجبهة، بسبب "سوء تقدير من بعض قياداتها"، معتبرًا أن البعض أيضًا بالغ في قوته الذاتية، وقرر خوض الانتخابات منفردا.



وبين أن هذا الخلاف نتج عنه خوض اليسار الانتخابات في قوائم متفرقة بدل أن تكون قائمة موحدة يحشد للتصويت لها، مبينا أن الأصوات ضاعت بين هذه القوائم.



ولفت إلى أسباب أخرى، منها عدم إدخال العمل الحزبي للجامعات، وبالتالي فقدان أصوات الشبان الذين يحق لهم التصويت لأول مرة في هذه الانتخابات والذين يزيد عددهم على 500 ألف، إلى جانب أنها أحزاب أيدولوجية تعتمد على فكرها وخطابها لا المال.



وحول الدرس المستفاد من هذه النتيجة، أجاب: "هذه النتائج ستكون ملزمة لهذه الأحزاب في المستقبل، لأنها أظهرت أوزانها السياسية الحقيقية إن عملت منفردة".



من جهته، يقول المحلل السياسي عامر السبايلة إن اليسار الأردني غير قادر على جلب كتلة تصويتية مثل الإسلاميين الذين يعتمدون على مجتمع أساسه الثقافة الإسلامية.



وأشار السبايلة إلى أن اليسار الأردني مفتت، منذ أن كان "مُجَرَّما" لسنوات طويلة، متسائلا بشأنه: "هل الهدف هو الإيدولوجيا أم التفصيلات داخل اليسار نفسه؟".



وبين في تصريح لـ"الغد" أن "اليسار، حديثا، كان أقرب إلى التحالف مع السلطة من وجوده في خانة المعارضة، فيما ذهب الصوت الغاضب الذي كان يريد معاقبة الحكومة، إلى الإخوان المسلمين".



وأضاف أنه كان للعدوان الإسرائيلي على غزة، وما حدث خلال الأشهر الماضية، نصيب في رفع شعبية الإخوان المسلمين في الأردن، وهو الشيء الذي استغله حزب جبهة العمل الإسلامي لصالحه في بناء كتلته التصويتية.



وتوقع أن يعيد اليسار الأردني ترتيب نفسه بعد الهزيمة في الانتخابات، مشيرًا إلى أن عليه أن يزيد حضوره في الداخل، وأن يبحث عن تحالفات جديدة تمكنه من الصمود مستقبلا.



من جانبه، يرى المحلل السياسي منذر الحوارات، أن ما حدث هو أمر إيجابي في الحياة السياسية الأردنية باتجاه الانفتاح على جميع القوى السياسية، حيث تبددت المخاوف لدى هذه القوى بشأن العمل العام.



وقال الحوارات إن المرحلة التي يعيشها الأردن بسبب العدوان على غزة والأوضاع في فلسطين بشكل عام هي التي حكمت النتائج التي عشناها.



وأضاف لـ"الغد" أن "خطاب التيار الإسلامي تماشى مع هذه الحالة، وأصبح يعبر عما يحتاجه الناس، وبالتالي انعكس ذلك على النتائج التي تفوق فيها الإسلاميون".



ولفت إلى أن خطابي الوسط واليسار تفرعا إلى قسمين: الأول اتكأ على الدولة للوصول إلى البرلمان، أما الثاني فكان خطابا تحليليا إستراتيجيا.



وأردف أن الخطاب التحليلي ( في إشارة إلى "اليسار") لا يمكن أن يسمعه الناس، فهو أقرب إلى التنظير السياسي والخطاب من أعلى.



واستطرد: "رغم خبرته، إلا أن اليسار يفتقر إلى الماكينة الانتخابية التي يملكها حزب جبهة العمل الإسلامي التي تتفوق أيضًا على أي حزب حتى إنها وصلت إلى داخل الأحياء الصغيرة لاستقطاب الناخبين".



وزاد: "يفترض أن تراجع جميع الأحزاب الخاسرة نفسها بعد الانتخابات، فالنصر له مبرر واحد، والهزيمة لها ألف مبرر، وعليها أن تعترف بالهزيمة".