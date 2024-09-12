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البنوك: رفع تصنيف المملكة الائتماني أحد ثمار ضبط أوضاع المالية العامة

9/12/2024 12:10:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أشادت جمعية البنوك في الأردن بإعلان وكالة ستاندرد آند بورز العالمية برفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B+ إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك لأول مرة منذ 21 عاماً.
وبينت الجمعية في بيان أصدرته بهذا الخصوص أن إعلان الوكالة يتماشى مع ما أعلنت عنه وكالات تصنيف ائتماني عالمية خلال العام الحالي، حيث رفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لدين الحكومة الطويل من B1 إلى Ba3. كما رفعت وكالة "كابيتال إنتليجنس" التصنيف الائتماني للأصول السيادية الأردنية طويلة الأجل من درجة“+B” إلى درجة“-BB” مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وقال رئيس جمعية البنوك في الأردن، باسم خليل السالم، إن رفع التصنيف الائتماني يعتبر أحد ثمار الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية العميقة التي أنجزتها الحكومة لتعزيز منعة ونمو الاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً للرؤية الملكية والتوجيهات المباشرة من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم.
وأشار السالم إلى أن تقارير رفع التصنيف الائتماني تؤكد على جهود وزارة المالية في ضبط أوضاع المالية العامة، والعمل على استدامة الدين العام. مشيراً إلى مجموعة الإصلاحات التي ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال، والتوجهات إلى وضع الدين العام على مسار هبوط تدريجي خلال السنوات المقبلة ومعالجة تحديات الانفاق مع التركيز على توسيع الانفاق الرأسمالي، إضافة لانخفاض نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكد السالم على الدعم الدولي القوي للأردن والناتج عن الإدارة الحصيفة والحوكمة في السياسات المالية والنقدية. مشيراً لمنعة الاقتصاد الأردني وقدرته على الصمود في وجه الأزمات المتلاحقة خلال السنوات الماضية. وبين السالم أن تقارير التصنيف الائتماني تستند على قراءة دقيقة لعناصر ومؤشرات الاقتصاد الوطني ومختلف التطورات الإقليمية والدولية، وعلى تقييم واقعي وممنهج لتلك المتغيرات وانعكاساتها على واقع وآفاق الاقتصاد الوطني.
وقال السالم إن رفع التصنيف الائتماني للأردن له انعكاسات مهمه على الاقتصاد الوطني، وعلى المالية العامة، ويعزز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الأردني، ويوفر بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي. مبيناً أن ارتفاع التصنيف الائتماني يساعد في الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، والوصول إلى التمويل بشروط أفضل وتكاليف أقل، وسيكون له انعكاسات إيجابية على عبء الدين وعلى المالية العامة.
بدوره أكد مدير عام جمعية البنوك، الدكتور ماهر المحروق، أن رفع التصنيف الائتماني له دلالات عديدة حيث يؤكد على ثقة المؤسسات الدولية بمنعة ومرونة واستقرار الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات. كما أنه يدل على وجود إجماع لدى مؤسسات التصنيف الدولية على استقرار الاقتصاد الكلي للمملكة ومتانة الوضع المالي والاقتصادي وقوة المؤسسات، إضافة لنجاح تدابير وجهود الإصلاح الاقتصادي المتخذة على مر السنوات الماضية.
وأشار المحروق إلى أن رفع التصنيف الائتماني يدلل على وجود نهج اقتصادي يعمل على تحقيق الإنجازات والمراكمة عليها لتحقيق أهداف إستراتيجية اقتصادية وطنية، مشيراً إلى أن معظم الإنجازات التي حققتها المملكة مؤخراً جاءت في إطار تحديث اقتصادي شامل متمثل برؤيه التحديث الاقتصادي والتي شكلت مرجعية وإطارا وطنيا قويا لدفع الجهود وتعزيز الإنجازات.
كما أكد أن رفع التصنيف جاء نتيجة قيام الحكومة باتخاذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية وخصوصا في جانب المالية العامة، إضافة لمرونة ومنعة الاقتصاد الأردني. وأضاف المحروق أن ارتفاع تصنيف الأردن يؤكد على قوة السياسة النقدية والاستقرار النقدي في المملكة ونجاح الجهود الكبيرة التي يقودها البنك المركزي الأردني في هذا المجال والتي أسفرت عن مستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، ومعدلات دولرة منخفضة، ومستويات تضخم منخفضة، واستقرار في مستويات الأسعار، إلى جانب متانة وقوة القطاع المصرفي الأردني.
وبين المحروق أهمية توقيت هذه الإعلانات الإيجابية من قبل وكالات التصنيف الائتماني، في الوقت الذي يعاني فيه العديد من الدول من تراجع تصنيفها الائتماني أو تعمل بشكل مكثف للحفاظ على تصنيفها دون تغيير.

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