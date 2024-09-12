كيف سينعكس الفوز الكبير للنقابيين على مجلس النواب؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي وهبة العيساوي
عمان - يبدو أن مطالبات النقابيين بضرورة المشاركة في عملية الاقتراع، والتحشيد النقابي للمشاركة بها، حصد ثماره، خاصة مع العدد الكبير من النقابيين الفائزين بمقاعد في مجلس النواب.
ومع ظهور نتائج الانتخابات الأولية، تبين فوز أعضاء بنقابة الأطباء مثل حسين الطراونة، وأحمد السراحنة، وحكم المعادات، وعبدالهادي بريزات، وأحمد عشا الدوايمة، في حين فاز مرشحون من نقابة الصحفيين، هما حسين العموش وعطا الله الحنيطي، إلى جانب عدد من نقابتي المحامين والمهندسين.
وفي هذا الشأن قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن مجتمع النقابات تبرز فيه ثلاث خصائص، الأولى اقتصادية إذ يعتبر نفسه منتميا إلى الطبقة الوسطى التي هي عماد المجتمع نفسه، والثانية فكرية ثقافية لأنه يجمع نخبة المجتمع من حيث الحالة المعرفية والعلمية والثقافية والأكاديمية.
أما الخصيصة الثالثة لمجتمع النقابات بحسب أبو عبود، فتتمثل في أن النقابات المهنية تعد طبقة فاصلة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، فهي من جانب جزء من هيكلية الدولة الرسمية، ومن جانب آخر هي جزء من هيكلية الدولة الشعبية.
ورأى أن هذه الخصائص تجعل هذه الفئة ذات حضور مهم في كل مفاصل الدولة، وفي السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.
وبين أن هذه الفئة هي الأكثر تمثيلا للشعب الأردني، أخذا بالاعتبار أن النقابيين هم طيف سياسي إضافة إلى كونهم الطيف الأكبر في المجتمع، وبالتالي يحوزون مشروعية تمثيله بصورة أكبر من الآخرين.
وأضاف أن المحامين، مثلا اعتادوا على العمل العام الخالي من النفعية، ومن المصالح الفئوية والفردية، وبالتالي يبنى تفكيرهم على الحالة الاجتماعية للدولة وليس على الحالة الفردية، لافتا إلى أنهم إما يقودون نقاباتهم أو أنهم جزء من قيادة هذه النقابات التي قدمت لهم مظلات اجتماعية تتعلق بممارستهم لمهنتهم للحفاظ على المبادئ الوطنية العليا.
وأكد أبو عبود أن وجود المحامين في مجلس النواب يعد مكسبا للوطن بالدرجة الأولى، ومكسبا للمجتمع بكل فئاته، مثلما أنهم مكسب للعمل النقابي؛ لكونه الباب الواسع لممارسة دوره السياسي.
وقال أبو عبود:“أنا كنقيب محامين أعتبر أن ارتفاع نسبة وجود المحامين تحت القبة له دور جوهري ويجب أن ينبني على فكرة الرقابة والتشريع”.
وبين أن رجل القانون، بشكل عام أو خاص، يعتبر فرصة في البرلمان، بما لديه من إمكانيات التعامل مع الواجبين المناطين بالنائب، وأعني بهما واجب الرقابة، وواجب التشريع، وبالتالي كل ذلك سيصب في مصلحة الوطن.
ولفت إلى أن النقابات على مر التاريخ قدمت قادة للوطن، وللسلطتين التنفيذية والتشريعية، وللرأي العام، وللفكر، حتى إن معظم قيادات العمل السياسي تأتي من رحم النقابات.
وقال:“أعتقد أن ما حدث سيكون مكسبا للوطن وللشعب وللفئات المهمشة، لأن لدى النقابيين وجود؛ لأنهم يمتلكون بالإحساس الفطري وتكافؤ الفرص، ولديهم الإحساس الفكري بالعدالة الاجتماعية، وبالإحساس الفطري بسيادة القانون.
بدوره، قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، إن الاطباء غالبا ما يكونون على تواصل مع الناس ويتلمسون هموم الشعب أكثر من غيرهم.
وبين الزعبي أنه في كل المجالس السابقه كان هناك وجود للأطباء ولنقابيين آخرين، وخاصة المحامين والمهندسين، وهذا سيشكل إضافة نوعية للمجلس، نظرا لخبراتهم النقابية والعملية والعلمية.
وأضاف:“نأمل ان يكونوا حلقة وصل بيننا كنقابات وبين الغرفة التشريعية، لما لذلك من أهمية في دراسة مشاريع القوانين والنظم التي تحكم الدولة.”
وقال إن تجربة الأحزاب وتجربة القوائم المحلية مع القانون الجديد، لا بد أن تشكلا إضافة نوعية لمجلس النواب بحيث يتغير الشكل التقليدي للمجلس.
وأضاف:“نحن كنقابات مهنية، وبالذات نقابة الأطباء، لدينا عدد كبير من الأطباء الذين كان لهم دور سياسي وثقافي وبرامجي حتى قبل أن يشاركوا في هذه الانتخابات سواء من خلال الأحزاب أو من خلال القوائم المحلية، وسندعم توجهاتهم المختلفة”.
واعتبر أن هذا الفوز اللافت للنقابيين من شأنه أن يجسر العلاقة بين السلطة التشريعية والنقابات المهنية التي كانت تقوم بدور كبير جدا في الماضي، يقوم مقام الأحزاب أحيانا.
بدوره، وجه نائب نقيب الصحفيين جمال شتيوي تبريكاته للزملاء الإعلاميين الذين فازوا بمقاعد في المجلس النيابي، مشيرا إلى أن ذلك يعني الكثير بالنسبة للوسط الصحفي، لأنهم سيعملون على مستويين؛ المستوى التشريعي الذي يصب في صالح الوطن بأكمله، سيما وأن أمامهم مجموعة من القضايا والملفات المعقدة، مثل الفقر والبطالة، ومواجهة المشروع الصهيوني للتهجير.
وأضاف شتيوي:“أما في المستوى الإعلامي، فسيكون لهم رصيد فيه لأنهم أعرف بالقضايا الإعلامية وهمومها، وسيتصدون للدفاع عن الإعلام وإنصاف الإعلام الأردني ودعمه، وكذلك دعم الإعلامين الرسمي والخاص.
ورأى أنه سيكون أمام هؤلاء معضلة حقيقية عليهم مواجهتها، وهي مجموعة القوانين التي تحد من الحرية الإعلامية، خصوصا قانون الجرائم الإلكترونية، وبالتأكيد سيكون زملاؤنا فاعلين في اللجان الإعلامية كونهم الأدرى والأخبر.
وبين أن الزملاء الذين نجحوا في الوصول إلى عضوية مجلس النواب، هم أصحاب تاريخ نقابي مشرف ولهم خبرات إعلامية طويلة، ونحن متأكدون أنهم سيكونون أنصارا لمجلس نقابة الصحفيين الحالي والمقبل، وفي التشريعات الإعلامية التي ينبغي أن تخرج من رحم حرية التعبير، ومن دعم الإعلام الأردني.
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