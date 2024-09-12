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كيف سينعكس الفوز الكبير للنقابيين على مجلس النواب؟

9/12/2024 12:10:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي وهبة العيساوي عمان - يبدو أن مطالبات النقابيين بضرورة المشاركة في عملية الاقتراع، والتحشيد النقابي للمشاركة بها، حصد ثماره، خاصة مع العدد الكبير من النقابيين الفائزين بمقاعد في مجلس النواب.
ومع ظهور نتائج الانتخابات الأولية، تبين فوز أعضاء بنقابة الأطباء مثل حسين الطراونة، وأحمد السراحنة، وحكم المعادات، وعبدالهادي بريزات، وأحمد عشا الدوايمة، في حين فاز مرشحون من نقابة الصحفيين، هما حسين العموش وعطا الله الحنيطي، إلى جانب عدد من نقابتي المحامين والمهندسين.
وفي هذا الشأن قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن مجتمع النقابات تبرز فيه ثلاث خصائص، الأولى اقتصادية إذ يعتبر نفسه منتميا إلى الطبقة الوسطى التي هي عماد المجتمع نفسه، والثانية فكرية ثقافية لأنه يجمع نخبة المجتمع من حيث الحالة المعرفية والعلمية والثقافية والأكاديمية.
أما الخصيصة الثالثة لمجتمع النقابات بحسب أبو عبود، فتتمثل في أن النقابات المهنية تعد طبقة فاصلة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، فهي من جانب جزء من هيكلية الدولة الرسمية، ومن جانب آخر هي جزء من هيكلية الدولة الشعبية.
ورأى أن هذه الخصائص تجعل هذه الفئة ذات حضور مهم في كل مفاصل الدولة، وفي السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.
وبين أن هذه الفئة هي الأكثر تمثيلا للشعب الأردني، أخذا بالاعتبار أن النقابيين هم طيف سياسي إضافة إلى كونهم الطيف الأكبر في المجتمع، وبالتالي يحوزون مشروعية تمثيله بصورة أكبر من الآخرين.
وأضاف أن المحامين، مثلا اعتادوا على العمل العام الخالي من النفعية، ومن المصالح الفئوية والفردية، وبالتالي يبنى تفكيرهم على الحالة الاجتماعية للدولة وليس على الحالة الفردية، لافتا إلى أنهم إما يقودون نقاباتهم أو أنهم جزء من قيادة هذه النقابات التي قدمت لهم مظلات اجتماعية تتعلق بممارستهم لمهنتهم للحفاظ على المبادئ الوطنية العليا.
وأكد أبو عبود أن وجود المحامين في مجلس النواب يعد مكسبا للوطن بالدرجة الأولى، ومكسبا للمجتمع بكل فئاته، مثلما أنهم مكسب للعمل النقابي؛ لكونه الباب الواسع لممارسة دوره السياسي.
وقال أبو عبود:“أنا كنقيب محامين أعتبر أن ارتفاع نسبة وجود المحامين تحت القبة له دور جوهري ويجب أن ينبني على فكرة الرقابة والتشريع”.
وبين أن رجل القانون، بشكل عام أو خاص، يعتبر فرصة في البرلمان، بما لديه من إمكانيات التعامل مع الواجبين المناطين بالنائب، وأعني بهما واجب الرقابة، وواجب التشريع، وبالتالي كل ذلك سيصب في مصلحة الوطن.
ولفت إلى أن النقابات على مر التاريخ قدمت قادة للوطن، وللسلطتين التنفيذية والتشريعية، وللرأي العام، وللفكر، حتى إن معظم قيادات العمل السياسي تأتي من رحم النقابات.
وقال:“أعتقد أن ما حدث سيكون مكسبا للوطن وللشعب وللفئات المهمشة، لأن لدى النقابيين وجود؛ لأنهم يمتلكون بالإحساس الفطري وتكافؤ الفرص، ولديهم الإحساس الفكري بالعدالة الاجتماعية، وبالإحساس الفطري بسيادة القانون.
بدوره، قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، إن الاطباء غالبا ما يكونون على تواصل مع الناس ويتلمسون هموم الشعب أكثر من غيرهم.
وبين الزعبي أنه في كل المجالس السابقه كان هناك وجود للأطباء ولنقابيين آخرين، وخاصة المحامين والمهندسين، وهذا سيشكل إضافة نوعية للمجلس، نظرا لخبراتهم النقابية والعملية والعلمية.
وأضاف:“نأمل ان يكونوا حلقة وصل بيننا كنقابات وبين الغرفة التشريعية، لما لذلك من أهمية في دراسة مشاريع القوانين والنظم التي تحكم الدولة.”
وقال إن تجربة الأحزاب وتجربة القوائم المحلية مع القانون الجديد، لا بد أن تشكلا إضافة نوعية لمجلس النواب بحيث يتغير الشكل التقليدي للمجلس.
وأضاف:“نحن كنقابات مهنية، وبالذات نقابة الأطباء، لدينا عدد كبير من الأطباء الذين كان لهم دور سياسي وثقافي وبرامجي حتى قبل أن يشاركوا في هذه الانتخابات سواء من خلال الأحزاب أو من خلال القوائم المحلية، وسندعم توجهاتهم المختلفة”.
واعتبر أن هذا الفوز اللافت للنقابيين من شأنه أن يجسر العلاقة بين السلطة التشريعية والنقابات المهنية التي كانت تقوم بدور كبير جدا في الماضي، يقوم مقام الأحزاب أحيانا.
بدوره، وجه نائب نقيب الصحفيين جمال شتيوي تبريكاته للزملاء الإعلاميين الذين فازوا بمقاعد في المجلس النيابي، مشيرا إلى أن ذلك يعني الكثير بالنسبة للوسط الصحفي، لأنهم سيعملون على مستويين؛ المستوى التشريعي الذي يصب في صالح الوطن بأكمله، سيما وأن أمامهم مجموعة من القضايا والملفات المعقدة، مثل الفقر والبطالة، ومواجهة المشروع الصهيوني للتهجير.
وأضاف شتيوي:“أما في المستوى الإعلامي، فسيكون لهم رصيد فيه لأنهم أعرف بالقضايا الإعلامية وهمومها، وسيتصدون للدفاع عن الإعلام وإنصاف الإعلام الأردني ودعمه، وكذلك دعم الإعلامين الرسمي والخاص.
ورأى أنه سيكون أمام هؤلاء معضلة حقيقية عليهم مواجهتها، وهي مجموعة القوانين التي تحد من الحرية الإعلامية، خصوصا قانون الجرائم الإلكترونية، وبالتأكيد سيكون زملاؤنا فاعلين في اللجان الإعلامية كونهم الأدرى والأخبر.
وبين أن الزملاء الذين نجحوا في الوصول إلى عضوية مجلس النواب، هم أصحاب تاريخ نقابي مشرف ولهم خبرات إعلامية طويلة، ونحن متأكدون أنهم سيكونون أنصارا لمجلس نقابة الصحفيين الحالي والمقبل، وفي التشريعات الإعلامية التي ينبغي أن تخرج من رحم حرية التعبير، ومن دعم الإعلام الأردني.

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