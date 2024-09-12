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بعد انتهاء الانتخابات.. ما شكل المرحلة السياسية المقبلة للأردن؟

9/12/2024 12:10:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمود الطراونة عمان- مع إعلان النتائج شبه الرسمية للانتخابات البرلمانية لمجلس النواب العشرين والمفاجآت التي حملتها عبر شخوصها وتياراتها، تبرز تساؤلات حول مرحلة ما بعد الانتخابات والتداعيات السياسية ومصير الحكومة، فضلا عن تشكيلة مجلس الأعيان، وهل ستؤثر التشكيلة الجديدة على سير اتجاهات الدولة بهذا الخصوص؟
فالمتمعن بتشكيلة مجلس النواب التي ظفر بها حزب جبهة العمل الإسلامي بحصة الأسد من المقاعد وصولا إلى 32 مقعدا، وإعلان حزب الميثاق احتلاله المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد (30 مقعدا)، يتساءل حول آليات التحالفات والائتلافات التي قد تنجم عن هذه النتائج، وما ستفرزه خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الصدد، قال مراقبون وخبراء لـ”الغد” إن المتغيرات ستكون واضحة المعالم سواء على كنه الحكومة المقبلة أو على تركيبة مجلس الأعيان، فضلا عن التفاهمات بين الدولة والتيارات السياسية، ومنها حزب جبهة العمل الإسلامي الذي تصدر مقاعده أبرز قياداته.
ويرى عضو مجلس الأعيان الدكتور إبراهيم البدور، أن الرقم الذي حصل عليه“العمل الإسلامي” فاق التوقعات، وكان مفاجئا للجميع حتى للحزب نفسه.
وأشار البدور إلى أن هذا العدد ستكون له انعكاساته على مجلس النواب وعلى الحكومة المقبلة، والتي يتوجب أن تكون مسيسة وتستطيع التعامل مع تكتل صلب، إضافة إلى الائتلافات التي يمكن أن تتم داخل المجلس.
وأضاف:“ومع ذلك، فإن حصول التيار الوسطي على عدد جيد من المقاعد، سيكون له تأثير واضح، حيث ستكون هناك كتلتان كبيرتان ولهما تأثير على المجلس، من الوسط واليمين، ما يرتب على أن الحكومة المقبلة أن تكون مسيسة، وأن ينسحب ذلك على الوزراء ليكونوا بنكهة سياسية، إضافة إلى التكنوقراط”.
وتابع:“ستكون هناك كمية كبيرة من الأسئلة والاستجوابات والنقاشات والأفكار، ما يوجب أن تكون الحكومة ذات طابع سياسي بكافة مكوناتها”.
فيما يرى الخبير الدستوري والسياسي الدكتور رياض الصرايرة، أن التغيرات المقبلة تعد ضرورية لمواكبة المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الدولة نجحت في إعادة الاعتبار للبرلمان وإنجاح خطة التحديث السياسي والحفاظ على نزاهتها وحياديتها، بدلالة النتائج وعدم التدخل فيها، فضلا عن فتح الباب واسعا للدخول في تفاهمات مع حزب جبهة العمل الإسلامي وتيار الإخوان المسلمين ككل، وفق براغماتية الإخوان التي قد تصل إلى حلول وسط مع الحكومة والدولة إزاء أي قضايا عالقة.
ولفت الصرايرة إلى أن النتائج الجديدة التي تضم نقابيين وحزبيين وإعلاميين، ستكون ذات تأثيراته واسعة على المشهد الوطني، وعلى ردم فجوة الثقة بين الحكومة والمواطنين من جهة، وإعادة الثقة بالبرلمان كمؤسسة تشريعية وازنة.
وشدد على أن ذلك يتطلب أيضا أن تكون تشكيلة الأعيان منسجمة مع المشهد العام، وبعيدة عن الاختيارات المثيرة للجدل أو جوائز الترضية.
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور باسم تليلان إن تشكيلة مجلس النواب الجديدة، وفقا للمؤشرات الأولية، تدعو للتفاؤل، لافتا إلى أن التشكيلة معبرة عن المجتمع الأردني وتضم كافة أطيافه، فضلا عن ارتفاعات غير مسبوقة في حصة المرأة والتي قد تصل إلى ربع المجلس، إضافة إلى ما يضمه من نخب سياسية ووطنية سواء ممن عملت في العمل العام أو ممن كانت لها مواقف سياسية واضحة.
واعتبر تليلان أن المجلس فاق توقعات المواطنين والمراقبين على حد سواء، مؤكدا أهمية إعادة الثقة فيه لدى المواطن من جهة، ولدى جمهور السياسيين والأحزاب، إذ كشف عن نجاح العملية الحزبية، مشددا على أن الأحزاب الضعيفة سقطت مع أول اختبار.
وأوضح أنه رغم محاولات العبث، من خلال المال السياسي الفاسد التي جوبهت إلى حد كبير، بقي تأثير التنافس العشائري واضحا، سواء عبر الأحزاب، أو عبر نجاح الأحزاب في إيصال رسالتها بالحشد والتأييد لبرامجها وأبجدياتها.
ورجح أن تتغير تشكيلة الحكومة المقبلة والأعيان، بالضرورة، ليواكبا المرحلة الجديدة من الإصلاح السياسي الذي بدأت أول مؤشراته من خلال نتائج الانتخابات للمجلس العشرين، وربما ستكشف لاحقا بعد تبيان الائتلافات وشكلها وطريقة توافقها لإيجاد كتلة كبيرة أو أكثر في المجلس يكون لها الحسم.
أستاذ علم الاجتماع الدكتور حمود عليمات أكد لـ”الغد” أن نتائج الانتخابات مرضية إلى حد كبير، ويمكنها أن تعيد تشكيل انطباعات المواطن عن مجلس النواب الذي فقد الكثير من رصيد الثقة خلال الدورات الماضية.
وأشار إلى أن الاختلاف في مكونات المجلس أمر صحي ويدعو إلى التفاؤل، لوقف تغول الحكومات من جهة، وليكون قريبا إلى هموم وآمال وتطلعات المواطنين بعد اتساع فجوة الثقة بين المواطن والحكومة من جهة، وبينه وبين النواب من جهة أخرى.
وشدد العليمات على أن العشائرية كانت ركيزة أساسية في حصد الأحزاب، ومنها“العمل الإسلامي” هذه الأصوات، فيما ستبرز في دورات المجالس النيابية بشكل أكبر أدوار هذه الأحزاب بعد أن تكون قد رسمت لها خطا واضحا، وأصبح لها مؤيدون ومريدون ومؤمنون ببرامجها.
ولفت إلى أن هذا يعد اختبارا حقيقيا للأحزاب، فإما أن تنجح بالظفر بثقة المواطن من خلال برامجها وطروحاتها ونتائج أعمالها تحت القبة، وإما أن تنضم إلى ركب من فقدوا ثقة الشارع.

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