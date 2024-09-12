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المعايطة: انتخابات نزيهة نتائجها تعكس روح التعددية السياسية

9/12/2024 12:10:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ عمّان - وصف رئيس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة "انتخابات 2024" بأنها "نزيهة، ونتائجها تعكس مفهوم التعددية السياسية التي طالبت بها خطة التحديث السياسي".
وأكد في مؤتمر صحفي ختامي للانتخابات، أن التجربة الانتخابية نجحت، وأساس نجاحها هو توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تشجع على المشاركة السياسية، معلنا في الوقت نفسه، عن قرار الهيئة، اعتماد النتائج الأولية للدوائر الانتخابية المحلية والعامة كنتائج نهائية، على ان تنشر في الجريدة الرسمية، بناءً على أحكام الفقرة (أ) من المادة (54) من قانون الانتخاب.
وفي هذا السياق، بلغت نسبة المقترعين الشباب ممن هم دون الـ35 عامًا 43.5 % من إجمالي عدد المقترعين، كما بلغت نسبة مشاركة النساء 47.8 % من إجمالي المقترعين، مسجلة بذلك ارتفاعًا قدره 2 %، مقارنة بانتخابات 2020 التي بلغت مشاركتهن فيها 45 %.
وكان عدد الفائزين للأقل من 35 عامًا 6، بينهم 3 على القائمة العامة و3 على القوائم المحلية، بينما بلغ عدد الفائزات 27، بينهن 9 على "العامة" و18 على "المحلية"، أما الحزبيون الفائزون فبلغ 104، بينهم 41 على "العامة" و63 على "المحلية" ممن أفصحوا عن انتمائهم الحزبي.
وبشأن نتائج القوائم الحزبية، فقد اجتاز 10 أحزاب العتبة المقدرة بنحو 41 ألفا من أصل 24، وحل حزب جبهة العمل الإسلامي بالمركز الأول بنيله 17 مقعدا و464 ألف صوت، تلاه "الميثاق" بـ3 مقاعد و93 ألف صوت، بالإضافة لمقعد كوتا الشركس/ الشيشان، ثم "الوطني الإسلامي" بـ3 مقاعد و87 ألف صوت، فـ"إرادة" بـ3 مقاعد و75 ألف صوت، بينما نالت أحزاب: الاتحاد الوطني، تقدم، الأرض المباركة، العمال، نماء والعمل، وعزم مقعدين لكل منها، وذهب مقعد المسيحي كوتا إلى "الاتحاد الوطني".
واعتبر المعايطة، أن العدد الكبير من الفائزين الحزبيين إيجابي، وهذا المجلس سيرسي ثقافة حزبية ناضجة، ما سيسهم ببناء مؤسسات تشريعية أكثر تمثيلًا وتنوعًا، ويفتح آفاقًا جديدة للتفاعل السياسي بين الأحزاب والمواطنين.
وكشف أن عدد الأوراق البيضاء التي فرزت وجمعتها الهيئة، بلغت 260 ألف ورقة، بينما بلغ عدد الباطلة 30 ألفا، مشيدا بدور الأجهزة الأمنية، واعتبره محوريا في حماية العملية الانتخابية، وان رجال الاجهزة، تعاملوا مع العملية برمتها بسلاسة.
وعن ارتفاع نسبة المقاعد للإسلاميين، اعتبر أن هذا يمثل إرادة الشعب، ويكرس مفهوم التعددية السياسية في المجلس الجديد، اما الأحزاب التي لم يحالفها الحظ، فبيبن أن علاقتها مع الهيئة وتمويلها لن يتأثرا.
وأكد أن نسبة العتبة لم تخفض، فجميع الاحزاب التي نجحت تجاوزتها، معربا عن تفاؤله بالمجلس الجديد، مرجحا أنه سيكون مجلسا مؤمنا بالعمل الجماعي أكثر من سابقيه، لتعدديته السياسية.
وعن المخالفات، أشار لإحالة 44 منها للادعاء العام، وعدم توقيف مترشح حتى الآن، مؤكدا أن أهم درس أنتجته هذه الانتخابات، هو أن الدولة الأردنية متينة ومنيعة، نجحت بإجراء انتخابات حرة في ظل ظروف صعبة يعيشها الإقليم.

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