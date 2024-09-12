Thursday, 12 September 2024 08:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قراءة أولية لنتائج الانتخابات النيابية

9/12/2024 12:10:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمود عبابنة نتائج الانتخابات النيابية التي انتهت يوم أمس بأعلى درجات النزاهة والشفافية، ستشكل منعطفاً فارقاً يفصلنا عن سنوات سابقة، ابتدعت فيها قوى محسوبة على الدولة مختلف أشكال وحيل الالتفاف على الإرادة الشعبية، كما حصل في انتخابات عام 2007 ومره أخرى عام 2010، وهذا لم يعد سرا بعد أن اعترف أحد المسؤولين السابقين بالتزوير.
الفوز الكبير للأحزاب والقوى الإسلامية كان متوقعا، ولكن المفاجأة بحجمه وقوة تأثيره في وجدان الناس، فلا البرامج التي طرحتها الأحزاب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ولا حتى الدعاية الانتخابية التي أسرف بعضهم في إنفاقها أتت بالمردود المنتظر... حرب غزة والمواقف الغربية تجاه هذه الحرب الظالمة وسقوط الأقنعة الزائفة لزعماء الغرب دفع الناس في العالم العربي وفي الأردن إلى الاستدارة والتمسك بالعروة الوثقى التي استند إليها رجال المقاومة في غزة الصامدة.
من المؤكد أن أي انتخابات حرة ونزيهة في العالم العربي من الآن فصاعداً ستشهد تقدما للإسلام السياسي، كرد فعل على ما يحدث في الإقليم سياسياً واجتماعياً على ضوء مجريات الحرب في غزة وما رافقها من انتصار وصمود تاريخي للمقاومة الإسلامية، حيث وصل الناس إلى قناعة بأن العقيدة هي جذوة الصمود والتصدي لأبشع أنواع الإبادة التي يقودها نتنياهو وعصابته، التي تصف العالم العربي والإسلامي بالشر المستطير وتقتضي الصراحة أن أكثر المتصدين لأي نوع من أنواع التطبيع أو المهادنة مع العدو الإسرائيلي قادها الإسلاميون، ولم يغب عن ذهن الناس أن أحد النواب من جبهة العمل الإسلامي الذي نقلت صور عن وقوفه على طريق المطار لمقاومة شاحنات المصدرين الأردنيين قد فاز بأعلى رقم يحصل عليه مترشح على مستوى المملكة.
الناخبون لم يعبأوا كثيرا بشعارات الأحزاب، وكلها متشابهة بدءا من ((مكافحة الفساد)) ، ((حماية المزارعين))، ((النهوض بالشباب))، ((إصلاح التعليم))، المناداة بالتأمين الطبي الشامل، المناداة بتبني نهج الدولة المدنية، ما يشغل أذهانهم هذه الأيام صور الحرب الهمجية على شعب غزة، وما علق بوجدانهم إلحاح القوى الإسلامية التي خاضت الانتخابات على مراجعة موقف الدولة من كل ما يجري في المنطقة بدءا من إعادة النظر في معاهدة وادي عربة والاتفاقيات الطاقوية الأخرى مع إسرائيل، بالإضافة إلى النوازل والمصائب التي تنكب على الأمّة وعلى الوطن من كل حدب وصوب وهذه هي التي أوصلتهم إلى الفوز الذي يكاد أن يكون ساحقاً، ويعكس الخريطة الفكرية والسياسية والاجتماعية بدون أي تدخل أو رتوش.

MENAFN12092024000072011014ID1108664804

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث