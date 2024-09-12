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ماذا ينتظر الشعب الأردني من البرلمان الجديد؟

9/12/2024 12:10:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمود أبو فروة الرجبي ليس لدينا في الأردن مجال للفشل في التجربة الحزبية البرلمانية الجديدة، لأننا نعيش في ظروف صعبة، ومحيط ملتهب، وبعض القوى، والأفراد في المجتمع ينتظرون فشل التجربة، لأسباب عديدة، فهناك من يخاف من التجربة لأنها قد تضعه على الرف، وتدفع بقوى جديدة أكثر شعبية، وآخرون لا يريدون للتجربة الحزبية أن تتعمق لأنها قد تؤثر على امتيازاتهم، وأطراف تخشى من صعود قوى قد يصبح لها تمثيل حقيقي في البرلمان، وهذا يتناقض مع مصالحهم.
عشنا في بلدنا العديد من التجارب الانتخابية، والحزبية، بعضها تعثر بسرعة، والآخر استمر لفترة أطول، وفي هذه المرة تختلف التجربة بسبب تخصيص 41 مقعدا للقائمة على مستوى الوطن، ومن المؤمل أن تؤدي مثل هذه القائمة إلى تجويد المخرجات، والدفع بالأفضل.
الجميع ينتظر النتائج، ولن تكون هذه بمجرد إعلان الفائزين، بل أيضا بأدائهم داخل البرلمان ليكون مختلفا، وقائما على أسس جديدة، فالمعروف أن تكرار التجربة بالطريقة نفسها، يؤدي إلى التعثر نفسه، وهذا ما لا نتمناه في الأردن.
من مصلحة الجميع في بلدنا أن تنجح التجربة، فماذا يعني وجود برلمان قوي وأحزاب فاعلة في الأردن؟ الأولى هو أن يمارس البرلمان دوره الحقيقي في الرقابة والتشريع، وأن ينعكس ذلك بوجود حكومة ذات برامج واقعية، تعتمد على اختيار النخب الحقيقية في كل المجالات بعيدا عن المجاملات القاتلة التي لن توصلنا إلا إلى الأسوأ.
نحتاج في بلدنا إلى حل مبدع لكل مشكلاتنا، حتى نتمكن من تصليب الجبهة الداخلية، والوقوف في وجه المخططات الصهيونية التي لا تخفى على أحد، ولا تستثني أي دولة في منطقتنا، وأن نوجد بيئة خصبة للاستثمار الداخلي والخارجي، وأن تصبح بلدنا وجهة لأي مستثمر يريد أن يجد مكانا آمنا، مستقرا تشريعيا، خاليا من الفساد، يتمكن من التحرك من خلاله من دون وجود أي معوقات.
يحلم الشباب الأردني ببرلمان يئد الواسطة، ويقصم ظهرها، ويجعل الفرص المتاحة للجميع بغض النظر عن أصله، ولونه، وواسطته، وقوة نفوذه، كي يتمكن الجميع من العيش في الوطن ضمن المساواة الحقيقية الكاملة.
يريد المتقاعدون من البرلمان الجديد أن يعمل على تحسين أوضاعهم، وربط زيادات رواتبهم بغلاء المعيشة، وألا نتركهم فريسة الفقر، والحاجة، وفي الوقت ذاته، ينتظر مليون ونصف المليون مقترض من البرلمان أن يجد معادلة جديدة لتعامل الجهات المالية مع المقترضين، ضمن أسس قانونية واضحة، وألا يتم استغلالهم من أي جهة كانت، وأن يتم تخفيض الفوائد البنكية التي رفعت عليهم، فامتصت السيولة في السوق، وأدت إلى زيادة صعوبات المعيشة عليهم.
الفساد والمحسوبية من أكثر المصطلحات التي يكررها المواطن الأردني، ومن المهم مواصلة محاربتها، وإخبار الناس بما يحصل من جهود حولها، حتى يشعر المواطن أن هناك جهودا حقيقية تبذل في هذا المجال وليكون جزءا من المعركة ضد هذا الوحش الذي لا يدخل بلدا إلا ويعيث فيه فسادا.
يحتاج المواطن الأردني من البرلمان والحكومة معا تسهيل الإجراءات الحكومية، حتى يشعر المواطن الأردني أنه يستطيع أن يحصل على حقه من دون اللجوء إلى ((سين)) أو ((صاد)) من الناس، وأنه لا فرق بين زيد ولا عمرو إلا في الإنجاز الحقيقي، والحب المثمر للوطن.
يجب أن تنجح التجربة الحزبية والبرلمانية الجديدة، وتنعكس على حياة المواطن البسيط، وكلما تمكنا من محاربة القوى التي لا تريد للتجربة أن تنجح، وحققنا أحلام وطموحات الشعب الأردني في العيش في بحبوبة، وشعور بالمساواة، الحرية، الديمقراطية الحقيقية والأمل بالمستقبل، نكون قد نجحنا.
الأردن وشعبه الطيب يستحقان كل خير، ونتمنى أن يتحقق ما خرجت به لجنة تحديث المنظومة السياسية وغيرها على أرض الواقع، وقتها نكون قد وضعنا قطارنا على سكة النجاح الذي لن نقبل إلا به.

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