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رفع معدل القبول في تخصص الطب.. هل هو الحل الأمثل لمستقبل التعليم الطبي في الأردن؟

9/12/2024 12:10:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د.هاني الضمور أثار قرار مجلس التعليم العالي برفع معدل القبول في تخصصي الطب وطب الأسنان إلى 90 % نقاشات واسعة حول تداعياته على مستقبل التعليم الطبي في الأردن. رغم أن الهدف الأساسي لهذا القرار هو تحسين جودة التعليم الطبي، إلا أنه يأتي في وقت يشهد تضخما في معدلات الثانوية العامة، مما قد يجعل هذا المعيار أقل مصداقية. من جهة أخرى، قد يحرم القرار العديد من الطلبة الموهوبين من فرصة الالتحاق بهذه التخصصات المهمة، من دون معالجة الجذور الأساسية للمشكلة المتعلقة بنظام التقييم الحالي وتضخم النتائج.
إضافة إلى ذلك، تقليص نسبة المقبولين في الجامعات الخاصة بنسبة 20 % سيؤدي إلى تقليص فرص التعليم للطلبة الذين لم يتمكنوا من تحقيق المعدلات المرتفعة المطلوبة. لقد كانت الجامعات الخاصة الخيار الأمثل للكثير من الطلبة الذين لم يحصلوا على فرصتهم في الجامعات الحكومية، وبتقليص هذه الفرص، ستزداد الفجوة الاجتماعية، مما سيزيد من الضغوط النفسية على الطلبة وأولياء الأمور على حد سواء. بعض الطلبة قد يلجأون للخارج للحصول على شهادة الثانوية العامة بأي ثمن، هربا من هذا الواقع المقيّد.
علاوة على ذلك، فإن هذا القرار يعرض مستقبل القطاع الصحي في الأردن لمخاطر كبيرة. الطلب العالمي على الأطباء في تزايد مستمر، وتقليص عدد المقبولين في تخصصات الطب قد يؤثر على قدرة الأردن في تصدير الكفاءات الطبية التي كانت وما تزال ركيزة أساسية للنظام الصحي المحلي والدولي. وقد يترتب على ذلك نقص في الخريجين المؤهلين الذين يدعمون المستشفيات والمراكز الطبية داخل المملكة.
المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في معدلات القبول المرتفعة، بل أيضا في ضرورة تحسين البنية التحتية للجامعات الحكومية وتطوير الأساليب التعليمية والمناهج الطبية. الحلول يجب أن ترتكز على تحسين الكوادر التدريسية، توسيع المرافق الطبية، وتقديم التدريب العملي المتقدم لمواكبة الطلب المتزايد على التعليم الطبي. إن الاستثمار في البنية التحتية الصحية والتقنيات الحديثة سيضمن استمرار الأردن في تقديم خريجين مؤهلين وقادرين على المنافسة عالميا، بدلا من الاعتماد فقط على تضييق الفرص التعليمية بناء على معدلات الثانوية العامة المتضخمة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر في نظام الثانوية العامة وأدوات التقييم الحالية. التعليم الطبي لا يعتمد فقط على الامتحانات النظرية؛ فهو يتطلب مزيجا من المعرفة النظرية، المهارات العملية، والتدريب المكثف. لذا، يجب أن تكون معايير القبول أكثر شمولية وتوازنا، بحيث تعكس القدرات الحقيقية للطلبة وليس فقط معدلاتهم النظرية.
في الختام، لا شك أن تحسين جودة التعليم الطبي هو هدف نبيل ومهم، ولكن تحقيق هذا الهدف لا ينبغي أن يكون على حساب تقليص الفرص التعليمية وتجاهل الأسباب الجذرية للمشكلة. من الضروري معالجة تضخم نتائج الثانوية العامة وتطوير نظام تعليمي عادل وشفاف، مع تقديم الدعم اللازم للجامعات لضمان تقديم تعليم طبي يتوافق مع تطلعات الأردن كدولة رائدة في المجال الصحي.

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