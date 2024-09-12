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النواب الـ20.. تنويع برلماني يقود الديمقراطية الأردنية إلى مناطق فعل حيوية

9/12/2024 12:10:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان - في وقت بدأت تكتمل فيه صورة مجلس النواب الـ20، الذي انتهى انتخاب أعضائه أول من امس، وخرجت نتائجه خلال الـ48 ساعة الماضية تباعا، حملت الصورة البرلمانية الجديدة تنويعا سيكشف عن جدية الحالة الديمقراطية الاردنية، حين تلقي بظلالها على تطوير الحياة السياسية، ويظهر البرلمان الجديد بملامح مختلف عما كان عليه في السابق.
في هذا الإطار قدمت الأرقام التي خرجت من قلب مراكز الاقتراع والفرز، صورة المجلس، ولتكشف عن المسار الذي قد يتخذه، لذا فإن تحليلها سيسهم بإعادة قراءة المشهد البرلماني الجديد، وتوقع مسارات عمله وقوته.
فقد ارتفع عدد السيدات اللواتي حصلن على مقاعد في المجلس إلى 27، وهو تقريبا خمس عدد مقاعد المجلس والتي يصل اجماليها الى 138، واظهرت النتائج، فوز 10 أحزاب من اصل 36 حزبا، شاركت ضمن القائمة الحزبية العامة بأحد المقاعد المخصصة للاحزاب، وجاء الفوز عن طريق احزاب: جبهة العمل الإسلامي بـ17 مقعدا، لتنال اكبر عدد من المقاعد، ثم الميثاق والوطني الاسلامي، وإرادة لكل منهم 3 مقاعد، ثم الاتحاد الوطني، وتقدم، والعمال، والارض المباركة، ونماء والعمل، وعزم، لكل منهم مقعدان، وبذلك تكون جبهة العمل الأكبر في حصد المقاعد على مستوى الأحزاب.
وأفرزت النتائج عودة 34 نائبا من اعضاء المجلس الماضي من اصل 87 ترشحوا، هم النواب: آمال الشقران؛ خالد ابو حسان؛ سالم العمري؛ مجحم الصقور؛ اسماعيل المشاقبة؛ صالح العرموطي؛ حسن الرياطي؛ احمد الرقب؛ اندريه العزوني، عبد الرحمن العوايشة، احمد عشا، احمد الصفدي، نصار القيسي؛ فليحة اسبيتان؛ علي الغزاوي؛ احمد القطاونة؛ محمد المرايات، هيثم زيادين؛ حسن الرياطي؛ علي الخلايلة، محمد الظهراوي؛ رائد رباع؛ حابس الشبيب، سالم ابو تايه، نمر العبادي، عارف السعايدة، دينا البشير، محمد المحارمة، هايل عياش، طلال النسور واحمد السراحنة وينال فريحات.
وبلغ عدد النواب الحزبيين والقوائم الحزبة الذين فازوا وفق الهيئة المستقلة للانتخابات 104، منهم 41 نائبا، وقائمة حزبية؛ وفاز كل من حزب جبهة العمل 31 نائبا، ضمن الدائرة العامة او المحلية، وتلاه الميثاق بـ21 نائبا، بينهم 4 ضمن القائمة العامة، فإرادة بـ19 نائبا بينهم 3 ضمن القائمة العامة، وحزب الوطن الاسلامي بـ7 بينهم 3 ضمن القائمة العامة.
وشهدت انتخابات المجلس الحالي، نجاح اول نائب مسيحي على قائمة حزب جبهة العمل هو جهاد مدانات، كما شهدت خسارة نواب مخضرمين مثل: فواز الزعبي ومحمود الخرابشة ومرزوق الدعجة، بينما فاز صحفيان من أعضاء نقابة الصحفيين الاردنيين، هما الزميلان عطا الله الحنيطي، وحسين العموش.
وعاد الى قبة المجلس: النائب محمد عقل الذي كان عضوا في مجلس النواب الـ14 عن حزب جبهة العمل الاسلامي، ويكاد يكون عقل النائب الأقدم بعد عزوف النائبين السابقين عبد الكريم الدغمي وخليل عطية عن الترشح، فضلا عن خسارة النائبين: نواف الخوالدة وفواز الزعبي.

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