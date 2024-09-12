النواب الـ20.. تنويع برلماني يقود الديمقراطية الأردنية إلى مناطق فعل حيوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي
عمان - في وقت بدأت تكتمل فيه صورة مجلس النواب الـ20، الذي انتهى انتخاب أعضائه أول من امس، وخرجت نتائجه خلال الـ48 ساعة الماضية تباعا، حملت الصورة البرلمانية الجديدة تنويعا سيكشف عن جدية الحالة الديمقراطية الاردنية، حين تلقي بظلالها على تطوير الحياة السياسية، ويظهر البرلمان
الجديد بملامح مختلف عما كان عليه في السابق.
في هذا الإطار قدمت الأرقام التي خرجت من قلب مراكز الاقتراع والفرز، صورة المجلس، ولتكشف عن المسار الذي قد يتخذه، لذا فإن تحليلها سيسهم بإعادة قراءة المشهد البرلماني الجديد، وتوقع مسارات عمله وقوته.
فقد ارتفع عدد السيدات اللواتي حصلن على مقاعد في المجلس إلى 27، وهو تقريبا خمس عدد مقاعد المجلس والتي يصل اجماليها الى 138، واظهرت النتائج، فوز 10 أحزاب من اصل 36 حزبا، شاركت ضمن القائمة الحزبية العامة بأحد المقاعد المخصصة للاحزاب، وجاء الفوز عن طريق احزاب: جبهة العمل الإسلامي بـ17 مقعدا، لتنال اكبر عدد من المقاعد، ثم الميثاق والوطني الاسلامي، وإرادة لكل منهم 3 مقاعد، ثم الاتحاد الوطني، وتقدم، والعمال، والارض المباركة، ونماء والعمل، وعزم، لكل منهم مقعدان، وبذلك تكون جبهة العمل الأكبر في حصد المقاعد على مستوى الأحزاب.
وأفرزت النتائج عودة 34 نائبا من اعضاء المجلس الماضي من اصل 87 ترشحوا، هم النواب: آمال الشقران؛ خالد ابو حسان؛ سالم العمري؛ مجحم الصقور؛ اسماعيل المشاقبة؛ صالح العرموطي؛ حسن الرياطي؛ احمد الرقب؛ اندريه العزوني، عبد الرحمن العوايشة، احمد عشا، احمد الصفدي، نصار القيسي؛ فليحة اسبيتان؛ علي الغزاوي؛ احمد القطاونة؛ محمد المرايات، هيثم زيادين؛ حسن الرياطي؛ علي الخلايلة، محمد الظهراوي؛ رائد رباع؛ حابس الشبيب، سالم ابو تايه، نمر العبادي، عارف السعايدة، دينا البشير، محمد المحارمة، هايل عياش، طلال النسور واحمد السراحنة وينال فريحات.
وبلغ عدد النواب الحزبيين والقوائم الحزبة الذين فازوا وفق الهيئة المستقلة للانتخابات 104، منهم 41 نائبا، وقائمة حزبية؛ وفاز كل من حزب جبهة العمل 31 نائبا، ضمن الدائرة العامة او المحلية، وتلاه الميثاق بـ21 نائبا، بينهم 4 ضمن القائمة العامة، فإرادة بـ19 نائبا بينهم 3 ضمن القائمة العامة، وحزب الوطن الاسلامي بـ7 بينهم 3 ضمن القائمة العامة.
وشهدت انتخابات المجلس الحالي، نجاح اول نائب مسيحي على قائمة حزب جبهة العمل هو جهاد مدانات، كما شهدت خسارة نواب مخضرمين مثل: فواز الزعبي ومحمود الخرابشة ومرزوق الدعجة، بينما فاز صحفيان من أعضاء نقابة الصحفيين الاردنيين، هما الزميلان عطا الله الحنيطي، وحسين العموش.
وعاد الى قبة المجلس: النائب محمد عقل الذي كان عضوا في مجلس النواب الـ14 عن حزب جبهة العمل الاسلامي، ويكاد يكون عقل النائب الأقدم بعد عزوف النائبين السابقين عبد الكريم الدغمي وخليل عطية عن الترشح، فضلا عن خسارة النائبين: نواف الخوالدة وفواز الزعبي.
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