بعد خسارة حزبها في الانتخابات.. دودين تستقيل من منصبها بالحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلنت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني سمر دودين، مساء الأربعاء، استقالتها من منصبها بعد خسارة حزبها في الانتخابات النيابية 2024.. وتاليا البيان:

الرفاق والرفيقات



تحية الاخلاص والوفاء ،

ربما هذه أصعب لحظاتنا معا في رحلتنا الحزبية والتنظيمية فلم يحالفنا الحظ في تخطي العتبة الانتخابية والحصول على مقاعد في مجلس النواب لكنها بالتأكيد كانت تجربة من شأنها أن تعلمنا الكثير وتؤسس لمرحلة قادمة نكون فيها أكثر خبرة وتجربة ونجاحا.

وقبل البدء في التطرق لتفاصيل ما حدث

اسمحوا لي أن اشكر كل رفيق ورفيقة قدم او قدمت جهودا كبيرة في هذا الاستحقاق الكبير ، واعتذر لهم على تخييب آمالهم لكن هذه هي الحياة لا تأتي غالبا كما نتمنى ونحلم .

اما بعد

فالمشهد الانتخابي بنتائجه يستدعي منا الحديث بما يلي:

١- لقد حققنا رقما متواضعا ٢٣،٥٥١ الف صوت وتبين من اجمالي الأرقام المعلنة أن اصواتنا تمركزت في عمان واربد والزرقاء وهي الدوائر التي كان لنا بها مرشحين ومرشحات محليين أعطوا القائمة العامة.

٢- في بعض المحافظات تم الحجب من قبل بعض المرشحين المحليين عن القائمة الوطنية العامة لاعتبارات لم نطلع عليها بعد.

٤- من الان علينا التفكير مليا في مرحلة ما بعد الانتخابات وإغلاق هذا الملف مع اخذ الدروس المستفادة والعودة الى العمل الحزبي المؤسسي.

أحيطكم علما انني ملتزمة بحضور دعوة رئيس المجلس العام لاجتماع نتناول فيه نتائج الانتخابات للمصارحة والمكاشفة وممارسة النقد والنقد الذاتي ووضع الكل امام مسؤولياته.

و من باب المسئولية الأخلاقية اعلن استقالتي من موقعي كأمينة عامة للحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني ملتزمة باغلاق ملف تحالف التيار الديمقراطي كمفوض عن القائمة و بجلسة المجلس العام للمسائلة و التقييم و مستمرة بالعمل من اجل مبادىء و قيم الديمقراطية الاجتماعية .

سمر دودين