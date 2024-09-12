بعد خسارة حزبها في الانتخابات.. دودين تستقيل من منصبها بالحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني سمر دودين، مساء الأربعاء، استقالتها من منصبها بعد خسارة حزبها في الانتخابات النيابية 2024.. وتاليا البيان:
الرفاق والرفيقات
تحية الاخلاص والوفاء ،
ربما هذه أصعب لحظاتنا معا في رحلتنا الحزبية والتنظيمية فلم يحالفنا الحظ في تخطي العتبة الانتخابية والحصول على مقاعد في مجلس النواب لكنها بالتأكيد كانت تجربة من شأنها أن تعلمنا الكثير وتؤسس لمرحلة قادمة نكون فيها أكثر خبرة وتجربة ونجاحا.
وقبل البدء في التطرق لتفاصيل ما حدث
اسمحوا لي أن اشكر كل رفيق ورفيقة قدم او قدمت جهودا كبيرة في هذا الاستحقاق الكبير ، واعتذر لهم على تخييب آمالهم لكن هذه هي الحياة لا تأتي غالبا كما نتمنى ونحلم .
اما بعد
فالمشهد الانتخابي بنتائجه يستدعي منا الحديث بما يلي:
١- لقد حققنا رقما متواضعا ٢٣،٥٥١ الف صوت وتبين من اجمالي الأرقام المعلنة أن اصواتنا تمركزت في عمان واربد والزرقاء وهي الدوائر التي كان لنا بها مرشحين ومرشحات محليين أعطوا القائمة العامة.
٢- في بعض المحافظات تم الحجب من قبل بعض المرشحين المحليين عن القائمة الوطنية العامة لاعتبارات لم نطلع عليها بعد.
٤- من الان علينا التفكير مليا في مرحلة ما بعد الانتخابات وإغلاق هذا الملف مع اخذ الدروس المستفادة والعودة الى العمل الحزبي المؤسسي.
أحيطكم علما انني ملتزمة بحضور دعوة رئيس المجلس العام لاجتماع نتناول فيه نتائج الانتخابات للمصارحة والمكاشفة وممارسة النقد والنقد الذاتي ووضع الكل امام مسؤولياته.
و من باب المسئولية الأخلاقية اعلن استقالتي من موقعي كأمينة عامة للحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني ملتزمة باغلاق ملف تحالف التيار الديمقراطي كمفوض عن القائمة و بجلسة المجلس العام للمسائلة و التقييم و مستمرة بالعمل من اجل مبادىء و قيم الديمقراطية الاجتماعية .
سمر دودين
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