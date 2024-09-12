يهود يغادرون ويبحثون عن مكان آمن

بقلم: لي يارون

ايما ميغن توكتالي لم تفكر في أي يوم بمغادرة إسرائيل. ولكن في شهر آب الماضي قامت هي وزوجها آموتس بحزم كل امتعتهم ووجدوا شقة مؤقتة في تايلاند، وهاجرا مع ولديهما في رحلة باتجاه واحد. هم لا يعرفون أين سيعيشون بعد ذلك، وهل سيعودون ومتى. ميغن تعرف أنه فقط في جيل الأربعين، بعد سنوات من مواجهة الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في البلاد شعرت أنه يجب عليها إيجاد مكان آخر لعائلتها، على الأقل لفترة معينة.

بالنسبة لدرور سدوت (29 سنة)، التي غادرت مع زوجتها في تشرين الثاني الماضي، الانتخابات الأخيرة والمظاهرات ضد الانقلاب كانت نقطة الانكسار. "الجميع تظاهروا باسم الديمقراطية دون التحدث عن الاحتلال، وهي الأمور التي كانت في قلب اليسار وأصبحت أمورا مهملة والحرب فقط سرعت العملية"، قالت. وهي أيضا لم تعرف عن المستقبل. "لكن إسرائيل لا يمكن أن تكون وطني في هذه الاثناء"، قالت.

جونثان روغل (48 سنة)، وهو مهندس في شركة الهايتيك "الطب الحيوي"، الذي هاجر من واشنطن في شهر نيسان الماضي، فإن المذبحة في 7 اكتوبر بالذات اقنعته بأن يستقر في إسرائيل. من بيته الجديد في تل ابيب قال "أنا اشعر بأنني متصل وآمن". ولكنه اعترف بأنه منذ قدومه إلى البلاد وهو يقلق على مستقبل الديمقراطية ويشارك في المظاهرات ضد الحكومة وهو مع صفقة التبادل.

هذه القصص تجسد منحى يظهر أيضا في معطيات المكتب المركزي للاحصاء وشركات متخصصة بموضوع الهجرة، وعشرات المقابلات التي قامت "هآرتس" باجرائها. "منذ 7 اكتوبر عشرات آلاف اليهود في اسرائيل وفي الشتات غادروا وطنهم بحثا عن مكان أكثر أمنا، سواء كان الدافع هو الخوف من الحرب وانهيار الديمقراطية ومعارضة الحكومة وغلاء المعيشة أو الخوف من اللاسامية والتضامن مع اسرائيل – يبدو أن يهود القرن الواحد والعشرين يعودون للترحال.

ايلان رفيفو (50 سنة) من رمات هشارون، ولد في مجال أعمال إعادة التوطن. الشركة التي يديرها الآن، "يونفيرس ترانزيت"، قام بتأسيسها والده اسحق، مهاجر من فرنسا في نهاية الثمانينيات، لتقديم خدمات النقل واعادة توطين اليهود من فرنسا. في البداية، قال رفيفو، التوجه كان واحد، إلى اسرائيل. ولكن في التسعينيات بدأ المشروع التجاري العائلي يوفر الخدمات ايضا للإسرائيليين الذين قرروا المغادرة في حينه واستمرت الى بداية سنوات الالفين والانتفاضة الثانية. بعد ذلك بدأت الشركة تعرض خدمات للعثور على عقارات في الخارج والمساعدة في إيجاد مدارس واستصدار التأشيرات.

"دائما الناس قاموا بالمغادرة. ولكن منذ خطوات الإصلاح القانونية لاحظنا زيادة كبيرة"، قال رفيفو واشار الى أن هذا التوجه تعزز منذ 7 اكتوبر. "قبل بضعة أسابيع قمنا بنقل عائلة كبيرة من كريات موتسكين الى اسبانيا، 20 شخص تقريبا، والدين كبار في السن واولاد واحفاد، ثلاثة اجيال. وقد شاركونا حزنهم وقالوا إنهم تعبوا من الحياة هنا، وتحدثوا عن الانقلاب النظامي والوضع الاقتصادي والخوف من أنه لم يعد هناك مكان للعلمانيين الليبراليين في البلاد وأن الوضع سيسوء".

رفيفو تحدث إيضا عن ارتفاع عدد طلبات المساعدة في إعادة التوطين. "عائلات كثيرة شابة مع اولاد صغار وعدد كبير من سكان مركز البلاد، بعضهم تم اخلاءهم من الشمال"، قال. ضمن أمور أخرى الشركة ساعدت مجموعة تتكون من 30 عائلة، 100 من الآباء والاولاد، في الانتقال الى سالونيك. "معظم مقدمي الطلبات هم اشخاص ما زالوا يجلسون على الجدار، ويهتمون بالتكلفة ويصدرون جوازات سفر اجنبية ويفكرون بالمغادرة، لكنهم لم يقرروا بعد".

الوضع الذي وصفه رفيفو ينعكس ايضا في معطيات محدثة للمكتب المركزي للاحصاء، التي يتبين منها أن عشرات آلاف الإسرائيليين غادروا البلاد في السنوات الأخيرة. حسب المعطيات فإن الـ 42185 إسرائيليا الذين غادروا بين تشرين الاول 2023 وآذار 2024 لم يعودوا حتى شهر تموز. هذه زيادة 12 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. في تشرين الاول 2023، الشهر الذي حدثت فيه المذبحة، الارتفاع كان دراماتيكيا، 12300 شخص غادروا ولم يعودوا حتى الآن، ارتفاع 400 بالمائة مقارنة بتشرين الأول 2022.

موجة الهجرة التي بدأت في الصيف قبل الحرب، كرد على خطة الانقلاب النظامي.. الـ 34500 إسرائيل الذين غادروا بين تموز وتشرين الأول 2023 لم يعودوا حتى نهاية شهر أيار، ضعف العدد مقارنة بنفس الفترة في السنة السابقة.