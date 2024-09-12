يهود يغادرون ويبحثون عن مكان آمن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
بقلم: لي يارون
ايما ميغن توكتالي لم تفكر في أي يوم بمغادرة إسرائيل. ولكن في شهر آب الماضي قامت هي وزوجها آموتس بحزم كل امتعتهم ووجدوا شقة مؤقتة في تايلاند، وهاجرا مع ولديهما في رحلة باتجاه واحد. هم لا يعرفون أين سيعيشون بعد ذلك، وهل سيعودون ومتى. ميغن تعرف أنه فقط في جيل الأربعين، بعد سنوات من مواجهة الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في البلاد شعرت أنه يجب عليها إيجاد مكان آخر لعائلتها، على الأقل لفترة معينة.
بالنسبة لدرور سدوت (29 سنة)، التي غادرت مع زوجتها في تشرين الثاني الماضي، الانتخابات الأخيرة والمظاهرات ضد الانقلاب كانت نقطة الانكسار. "الجميع تظاهروا باسم الديمقراطية دون التحدث عن الاحتلال، وهي الأمور التي كانت في قلب اليسار وأصبحت أمورا مهملة والحرب فقط سرعت العملية"، قالت. وهي أيضا لم تعرف عن المستقبل. "لكن إسرائيل لا يمكن أن تكون وطني في هذه الاثناء"، قالت.
جونثان روغل (48 سنة)، وهو مهندس في شركة الهايتيك "الطب الحيوي"، الذي هاجر من واشنطن في شهر نيسان الماضي، فإن المذبحة في 7 اكتوبر بالذات اقنعته بأن يستقر في إسرائيل. من بيته الجديد في تل ابيب قال "أنا اشعر بأنني متصل وآمن". ولكنه اعترف بأنه منذ قدومه إلى البلاد وهو يقلق على مستقبل الديمقراطية ويشارك في المظاهرات ضد الحكومة وهو مع صفقة التبادل.
هذه القصص تجسد منحى يظهر أيضا في معطيات المكتب المركزي للاحصاء وشركات متخصصة بموضوع الهجرة، وعشرات المقابلات التي قامت "هآرتس" باجرائها. "منذ 7 اكتوبر عشرات آلاف اليهود في اسرائيل وفي الشتات غادروا وطنهم بحثا عن مكان أكثر أمنا، سواء كان الدافع هو الخوف من الحرب وانهيار الديمقراطية ومعارضة الحكومة وغلاء المعيشة أو الخوف من اللاسامية والتضامن مع اسرائيل – يبدو أن يهود القرن الواحد والعشرين يعودون للترحال.
ايلان رفيفو (50 سنة) من رمات هشارون، ولد في مجال أعمال إعادة التوطن. الشركة التي يديرها الآن، "يونفيرس ترانزيت"، قام بتأسيسها والده اسحق، مهاجر من فرنسا في نهاية الثمانينيات، لتقديم خدمات النقل واعادة توطين اليهود من فرنسا. في البداية، قال رفيفو، التوجه كان واحد، إلى اسرائيل. ولكن في التسعينيات بدأ المشروع التجاري العائلي يوفر الخدمات ايضا للإسرائيليين الذين قرروا المغادرة في حينه واستمرت الى بداية سنوات الالفين والانتفاضة الثانية. بعد ذلك بدأت الشركة تعرض خدمات للعثور على عقارات في الخارج والمساعدة في إيجاد مدارس واستصدار التأشيرات.
"دائما الناس قاموا بالمغادرة. ولكن منذ خطوات الإصلاح القانونية لاحظنا زيادة كبيرة"، قال رفيفو واشار الى أن هذا التوجه تعزز منذ 7 اكتوبر. "قبل بضعة أسابيع قمنا بنقل عائلة كبيرة من كريات موتسكين الى اسبانيا، 20 شخص تقريبا، والدين كبار في السن واولاد واحفاد، ثلاثة اجيال. وقد شاركونا حزنهم وقالوا إنهم تعبوا من الحياة هنا، وتحدثوا عن الانقلاب النظامي والوضع الاقتصادي والخوف من أنه لم يعد هناك مكان للعلمانيين الليبراليين في البلاد وأن الوضع سيسوء".
رفيفو تحدث إيضا عن ارتفاع عدد طلبات المساعدة في إعادة التوطين. "عائلات كثيرة شابة مع اولاد صغار وعدد كبير من سكان مركز البلاد، بعضهم تم اخلاءهم من الشمال"، قال. ضمن أمور أخرى الشركة ساعدت مجموعة تتكون من 30 عائلة، 100 من الآباء والاولاد، في الانتقال الى سالونيك. "معظم مقدمي الطلبات هم اشخاص ما زالوا يجلسون على الجدار، ويهتمون بالتكلفة ويصدرون جوازات سفر اجنبية ويفكرون بالمغادرة، لكنهم لم يقرروا بعد".
الوضع الذي وصفه رفيفو ينعكس ايضا في معطيات محدثة للمكتب المركزي للاحصاء، التي يتبين منها أن عشرات آلاف الإسرائيليين غادروا البلاد في السنوات الأخيرة. حسب المعطيات فإن الـ 42185 إسرائيليا الذين غادروا بين تشرين الاول 2023 وآذار 2024 لم يعودوا حتى شهر تموز. هذه زيادة 12 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. في تشرين الاول 2023، الشهر الذي حدثت فيه المذبحة، الارتفاع كان دراماتيكيا، 12300 شخص غادروا ولم يعودوا حتى الآن، ارتفاع 400 بالمائة مقارنة بتشرين الأول 2022.
موجة الهجرة التي بدأت في الصيف قبل الحرب، كرد على خطة الانقلاب النظامي.. الـ 34500 إسرائيل الذين غادروا بين تموز وتشرين الأول 2023 لم يعودوا حتى نهاية شهر أيار، ضعف العدد مقارنة بنفس الفترة في السنة السابقة.
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