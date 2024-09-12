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شهداء وجرحى بغارات الاحتلال المتواصلة على غزة

9/12/2024 12:10:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 12 مواطنا فلسطينيا وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية باستشهاد أربعة مواطنين، بينهم طفلة وامرأة، بقصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة البلبيسي في حي التفاح بالمدينة.

وأفادت وكالة "وفا" باستشهاد 5 مواطنين، بينهم طفلان، وإصابة آخرين في غارة شنتها طائرات الاحتلال على منزل لعائلة الدحدوح جنوب مسجد الشمعة في حي الزيتون بمدينة غزة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين مقابل مخبز الشرق في حي النصر غرب مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا قرب مفترق عبد العال غرب شارع الجلاء في مدينة غزة، ومنزلا في مخيم الفاخورة في مخيم جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لجباليا.

كما قصفت طائرات الاحتلال أرضا زراعية خلف محطة أبو حجير شرق مخيم النصيرات، ومحيط منجرة السعافين في بلوك 12 شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي، غرب مدينة رفح، جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة مجزرة "مدرسة الجاعوني" التابعة للأونروا في مخيم النصيرات، إلى 18 شهيدا.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت المدرسة التي تؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

ومنذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد 41,020 مواطناً فلسطينيا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأُصيب 94,925 آخرون، وكذلك ما تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.

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