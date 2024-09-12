شهداء وجرحى بغارات الاحتلال المتواصلة على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 12 مواطنا
فلسطينيا وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في غارات شنتها طائرات الاحتلال
الإسرائيلي على مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية
باستشهاد أربعة مواطنين، بينهم طفلة وامرأة، بقصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة
البلبيسي في حي التفاح بالمدينة.
وأفادت وكالة
"وفا" باستشهاد 5 مواطنين، بينهم طفلان، وإصابة آخرين في غارة شنتها
طائرات الاحتلال على منزل لعائلة الدحدوح جنوب مسجد الشمعة في حي الزيتون بمدينة
غزة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.
واستشهد ثلاثة مواطنين
وأصيب آخرون، في قصف
الاحتلال مجموعة من المواطنين مقابل مخبز الشرق في حي النصر
غرب مدينة غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال
منزلا قرب مفترق عبد العال غرب شارع الجلاء في مدينة غزة، ومنزلا في مخيم الفاخورة
في مخيم جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية
لجباليا.
كما قصفت طائرات
الاحتلال أرضا زراعية خلف محطة أبو حجير شرق مخيم النصيرات، ومحيط منجرة السعافين
في بلوك 12 شرق مخيم البريج وسط القطاع.
وأصيب عدد من
المواطنين جراء استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي، غرب مدينة
رفح، جنوب القطاع.
وأفادت مصادر طبية
بارتفاع حصيلة مجزرة "مدرسة الجاعوني" التابعة للأونروا في مخيم
النصيرات، إلى 18 شهيدا.
وكانت طائرات الاحتلال
قصفت المدرسة التي تؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.
ومنذ بدء العدوان في
السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد 41,020 مواطناً فلسطينيا، أغلبهم من
الأطفال والنساء، وأُصيب 94,925 آخرون، وكذلك ما تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات
جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.
MENAFN12092024000072011014ID1108664796
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.