بزي نسائي.. تفاصيل اعتقال الاحتلال مريضا من مستشفى بالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات إسرائيلية
خاصة، مستشفى حلحول الحكومي، بعد منتصف الليلة، واعتقلت أحد المرضى.
وقال مدير المستشفى
صلاح طميزي، أن الكادر الطبي تفاجأ باقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال بلباس مدني
المستشفى وأقسامه، واعتقالها أحد المرضى الذي يحتاج رعاية صحية.
وأضاف أن اقتحام
القوات الخاصة للمستشفى يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي والمواثيق الدولية كافة
التي تُحرم اقتحام المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ونقلا عن وسائل إعلام
محلية، فإن قوات خاصة من جيش الاحتلال تنكرت بزي نسائي، اقتحمت مستشفى حلحول في الخليل
واختطفت مصابا انفجرت به سيارة قبل أيام بالخليل. (وكالات)
MENAFN12092024000072011014ID1108664795
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.