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بزي نسائي.. تفاصيل اعتقال الاحتلال مريضا من مستشفى بالضفة

9/12/2024 12:10:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة، مستشفى حلحول الحكومي، بعد منتصف الليلة، واعتقلت أحد المرضى.
وقال مدير المستشفى صلاح طميزي، أن الكادر الطبي تفاجأ باقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال بلباس مدني المستشفى وأقسامه، واعتقالها أحد المرضى الذي يحتاج رعاية صحية.

وأضاف أن اقتحام القوات الخاصة للمستشفى يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي والمواثيق الدولية كافة التي تُحرم اقتحام المستشفيات والمؤسسات الصحية.

ونقلا عن وسائل إعلام محلية، فإن قوات خاصة من جيش الاحتلال تنكرت بزي نسائي، اقتحمت مستشفى حلحول في الخليل واختطفت مصابا انفجرت به سيارة قبل أيام بالخليل. (وكالات)

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