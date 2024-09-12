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الجيش الأميركي: دمرنا نظاما صاروخيا للحوثيين

9/12/2024 12:10:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، ليلة الأربعاء/ الخميس، أنها دمرت خلال الساعات الـ24 الماضية نظاما صاروخيا للحوثيين في منطقة تحت سيطرتهم باليمن.
و"تضامنا مع غزة" في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الحالي، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تطاله أسلحتها.

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