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حزب الله يوقع إصابات مباشرة في صفوف جيش الاحتلال

9/12/2024 12:10:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله اللبناني في بيان، تفاصيل العمليات التي نفذها الأربعاء ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وأدت إلى إصابات مباشرة.
وتاليا نص البيان:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 11-09-2024، وفقًا للآتي:

1- الساعة 08:30 استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 10:25 استهداف موقع رويسة ‏القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

3- الساعة 10:25 استهداف ثكنة زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.‏

4- الساعة 12:25 استهداف دشمة يتموضع ‏فيها جنود العدو الإسرائيلي في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابةً مباشرة.‏

5- استهداف حاجز عسكريً في ‏مستوطنة دان بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابةً مباشرة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على طريق النبطية - ‏زبدين.

6- استهداف المقر المستحدث التابع ‏لقوات الفرقة 146 في قاعدة أبيريم المستحدثة بصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية الآمنة وخصوصًا في خراج بلدة ‏زبقين.

7- استهداف مربض الزاعورة بصليات من صواريخ ‏الكاتيوشا، كردٍّ على تمادي ‏العدو الإسرائيلي في الاعتداء على القرى الجنوبية الصامدة لا سيما مدينة الخيام وبلدة عيتا الشعب.

8- الساعة 18:00 استهداف تموضع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.‏

9- استهداف كتيبة ‏الاستخبارات العسكرية 8200 في ثكنة ميتات بصلية صاروخية، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية الآمنة وخصوصًا الاعتداء والاغتيال ‏في بلدة ميس الجبل".

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