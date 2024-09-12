حزب الله يوقع إصابات مباشرة في صفوف جيش الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله
اللبناني في بيان، تفاصيل العمليات التي نفذها الأربعاء ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي
وأدت إلى إصابات مباشرة.
وتاليا نص البيان:
"دعمًا للشعب
الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت
المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند
الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 11-09-2024، وفقًا للآتي:
1- الساعة 08:30 استهداف تجمع لجنود العدو
الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 10:25 استهداف موقع رويسة القرن في
مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 10:25 استهداف ثكنة زبدين في مزارع
شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.
4- الساعة 12:25 استهداف دشمة يتموضع فيها
جنود العدو الإسرائيلي في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابةً مباشرة.
5- استهداف حاجز عسكريً في مستوطنة دان
بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابةً مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي
على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على طريق النبطية - زبدين.
6- استهداف المقر المستحدث التابع لقوات
الفرقة 146 في قاعدة أبيريم المستحدثة بصليات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على
اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية الآمنة
وخصوصًا في خراج بلدة زبقين.
7- استهداف مربض الزاعورة بصليات من صواريخ
الكاتيوشا، كردٍّ على تمادي العدو الإسرائيلي في الاعتداء على القرى الجنوبية
الصامدة لا سيما مدينة الخيام وبلدة عيتا الشعب.
8- الساعة 18:00 استهداف تموضع لجنود العدو
الإسرائيلي في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
9- استهداف كتيبة الاستخبارات العسكرية 8200
في ثكنة ميتات بصلية صاروخية، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى
الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية الآمنة وخصوصًا الاعتداء والاغتيال في بلدة
ميس الجبل".
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