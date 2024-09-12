قوات الاحتلال تقتحم قلقيلية
التاريخ
9/12/2024 12:10:03 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال
الإسرائيلي بعد منتصف الليلة، مدينة قلقيلية.
وذكرت مصادر محلية أن آليات
عسكرية إسرائيلية عدة اقتحمت المدينة من الجهة الشمالية، وجابت شوارع وأحياء عدة،
وتمركزت في حي النقار بالمدينة.
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