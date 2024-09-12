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إعلام عبري: عشرات الآلاف من اليهود غادروا إسرائيل بحثا عن الأمان

9/12/2024 12:10:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية الخاصة، الأربعاء، عن تزايد ملحوظ في عدد اليهود الذين يغادرون "إسرائيل" منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بحثا عن أماكن أكثر أمانا، واصفة ذلك بأنها "عودة إلى التِّيهِ من جديد".
وفي تقرير نُشر تحت عنوان "في إسرائيل وخارجها: اليهود يغادرون منازلهم بحثا عن أماكن أكثر أمانا"، عرضت الصحيفة قصصا لأشخاص تركوا "إسرائيل"؛ إما بسبب الحرب أو بسبب تراجع الديمقراطية.

من بين هؤلاء، إيما ماغن توكتالي، التي لم تفكر سابقا بمغادرة "إسرائيل". لكن في آب/ أغسطس الماضي، باعت هي وزوجها جميع ممتلكاتهما، واستأجرا شقة في تايلاند قبل أن ينتقلا مع طفليهما للعيش هناك.

ووفقا لـ"هآرتس"، فإن الزوجين "لا يعرفان أين سيستقران في المستقبل، ولا ما إذا كانا سيعودان إلى إسرائيل من عدمه".

أما درور سدوت (29 عاما)، فغادرت إلى العاصمة الألمانية برلين مع شريكها في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتعتبر أن الانتخابات الأخيرة والاحتجاجات ضد الانقلاب القضائي شكلت "نقطة الانهيار" بالنسبة لها.

تقول سدوت للصحيفة: "الجميع تظاهر دفاعا عن الديمقراطية دون التطرق إلى الاحتلال. القضايا التي كانت جوهرية لدى اليسار تم تهميشها، والحرب سرعت هذه العملية".

وتضيف: "لا أعرف ما سيحدث مستقبلا، لكن إسرائيل لم تعد بيتي الآن".

وشهد العام الماضي، قبل اندلاع الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في "إسرائيل" احتجاجا على خطة "إصلاح القضاء" التي دفعت بها حكومة بنيامين نتنياهو، والتي تهدف إلى تقليص دور السلطة القضائية لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما وصفته المعارضة بـ"الانقلاب السلطوي".

على الجانب الآخر، هاجر الأميركي اليهودي جوناثان روغول (48 عاما)، وهو مهندس في إحدى شركات التكنولوجيا الفائقة، من واشنطن في نيسان/ أبريل الماضي إلى "إسرائيل" تضامنا معها بعد الحرب.

ومن منزله الجديد في "تل أبيب"، يعترف روغول بأنه يشعر بالقلق على مستقبل الديمقراطية في "إسرائيل"، ويشارك في المظاهرات ضد الحكومة ويؤيد إبرام صفقة مع حركة حماس لاستعادة الأسرى المحتجزين في غزة.


البحث عن وطن

وذكرت صحيفة هآرتس: "منذ 7 أكتوبر، غادر عشرات الآلاف من اليهود في إسرائيل وخارجها بحثا عن وطن جديد، على أمل أن يكون أكثر أمانا".

وأوضحت الصحيفة أن الدوافع تتنوع بين الخوف من الحرب، انهيار الديمقراطية، معارضة الحكومة، ارتفاع تكاليف المعيشة، أو الخوف من معاداة السامية، والتضامن مع "إسرائيل".

وأشارت إلى أن يهود القرن الحادي والعشرين قد يعودون إلى حالة التيه مجددا.

يقول إيلان رابيفو (50 عاما) من مدينة رمات هشارون، وسط "إسرائيل"، والذي يدير شركة أسسها والده في أواخر الثمانينات في مجال النقل، لتوفير خدمات النقل وإعادة التوطين لليهود الفرنسيين: "في البداية كان الاتجاه واحدا: إلى إسرائيل".

لاحقًا في التسعينيات، بدأت الشركة تقديم خدمات البحث عن شقق ومساكن بالخارج لليهود الراغبين في مغادرة "إسرائيل"، إضافة إلى المساعدة في البحث عن مدارس وإصدار التأشيرات.


"الوضع سيزداد سوءًا"

يضيف رابيفو:“لقد غادر الناس دائمًا، لكن منذ بدء خطوات الإصلاح القضائي شهدنا زيادة كبيرة في هذا الاتجاه، وازداد الأمر وضوحًا منذ 7 أكتوبر (تاريخ بدء الحرب على غزة)".

وأوضح أنه قبل بضعة أسابيع، نقلت شركته عائلة كبيرة من مدينة كريات موتسكين شمالي "إسرائيل" إلى إسبانيا، شملت ثلاثة أجيال: آباء مسنين، أبناء، وأحفاد.

وعبّرت العائلة عن استيائها من الحياة في "إسرائيل"؛ بسبب التدهور السياسي والاقتصادي، وشعرت بأن "البلاد" لم تعد مناسبة للعلمانيين الليبراليين، وأن الأمور قد تزداد سوءا.

وذكر رابيفو أن هناك زيادة ملحوظة في طلبات المساعدة لإعادة توطين المهاجرين من "إسرائيل"، حيث تشمل هذه الطلبات العديد من العائلات الشابة، وبخاصة من سكان وسط "البلاد" وبعض الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الشمال نتيجة الحرب مع حزب الله.

وأضاف: "ساعدت الشركة مجموعة من 30 عائلة، تضم أكثر من 100 شخص، على الانتقال إلى مدينة سالونيك في شمال اليونان".

ويشير إلى أن شركته تتلقى العديد من الاستفسارات من إسرائيليين يمتلكون جوازات سفر أجنبية ويفكرون في المغادرة، لكنهم لم يتخذوا قرارهم النهائي بعد.


400 % زيادة في المغادرين

الواقع الذي يصفه رابيفو يتجلى أيضا في البيانات الأخيرة الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية العبرية (رسمية)، والتي تكشف عن مغادرة عشرات الآلاف من الإسرائيليين "البلاد" خلال السنوات الأخيرة.

ووفقا للبيانات، غادر 42 ألفا و185 إسرائيليا بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وآذار/ مارس 2024، ولم يعودوا حتى تموز/ يوليو، بزيادة قدرها 12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

أما في أكتوبر 2023، مع اندلاع الحرب، فشهدت الهجرة قفزة دراماتيكية؛ حيث غادر 12 ألفا و300 إسرائيليا ولم يعودوا بعد؛ ما يمثل زيادة بنسبة 400 بالمئة مقارنة بأكتوبر 2022.

غير أن موجة الهجرة بدأت بالفعل في الصيف السابق للحرب؛ نتيجة رد الفعل على خطة نتنياهو لإصلاح القضاء.

ففي الفترة من تموز إلى تشرين الأول 2023، غادر 34 ألفا و500 إسرائيلي ولم يعودوا حتى نهاية أيار/ مايو 2024، وهو ضعف العدد مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.


هروب موظفي الشركات

وبحسب المحامي ليام شوارتز، رئيس قسم إعادة التوطين في شركة "Goldfarb Seligman & Co" العبرية، شهد مكتبه منذ اندلاع الحرب زيادة بنسبة تقارب 40 بالمئة في الطلبات المقدمة للحصول على المساعدة في إصدار تأشيرات إعادة التوطين في الولايات المتحدة، خصوصا من موظفي الشركات التجارية.

وقال شوارتز، لصحيفة هآرتس: "هناك شركات تعمل في مجالات الإلكترونيات والتكنولوجيا الفائقة تغادر إسرائيل نظرًا للاعتبارات الأمنية. يدركون أنه إذا اندلعت الحرب في الشمال أيضًا، سيتعين عليهم نقل أقسام كاملة".

وأضاف: "شركات أخرى تتعرض لضغوط متزايدة من موظفيها الذين يرغبون في الانتقال إلى الخارج ولا يرغبون في العودة".

وأوضح شوارتز أن مكتبه تلقى عشرات الطلبات من موظفين على مستويات وظيفية مختلفة يسعون للإقامة في الولايات المتحدة، حيث تعامل المكتب مع مئات طلبات النقل منذ أكتوبر، وهو أعلى رقم شهده منذ سنوات.

وذكر آشر توريئيل، المحاسب المتخصص في ضرائب الهجرة بـ"إسرائيل" من جانبه، أن العديد من الإسرائيليين بدأوا منذ أكتوبر في طلب المشورة بشأن تحويل أموالهم إلى الخارج؛ بما في ذلك صناديق الاستثمار والمعاشات التقاعدية، مؤكدا أن "التغيير ملحوظ للغاية". (سما الإخبارية)

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