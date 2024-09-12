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مصدر مصري يكشف عن بادرة أمل لوقف إطلاق النار في غزة

9/12/2024 12:10:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن مصدر مصري، مساء الأربعاء، اختتام مباحثات "للتهدئة" في قطاع غزة، بحضور وفد من حركة حماس، وبمشاركة مصرية وقطرية في الدوحة.
جاء ذلك وفق ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة، عن مصدر رفيع المستوى (دون ذكر هويته)، في ظل وساطة تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة منذ شهور لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفاد المصدر ذاته بـ"اختتام مباحثات الدوحة للتهدئة بمشاركة رئيس المخابرات الوزير عباس كامل، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووفد من حـماس برئاسة خليل الحية".

وأكد أن "المباحثات اتسمت بالجدية وتشكل بادرة أمل لانتهاء الأزمة"، دون تفاصيل أكثر.

وسبق أن قالت الحركة، في بيان تعليقا على هذا اللقاء، إنها أعربت عن استعدادها "لتنفيذ فوري لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المستند لإعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، في أيار/ مايو الماضي، مجددة رفضها لأي شروط مستجدة عليه".

كما رحبت باستمرار دور وجهود الوسطاء من أجل الوصول لوقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي القطاع والإغاثة وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار.

ولم يكشف المصدر المصري أو حماس في بيانها عن مدة هذا الاجتماع.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين الاحتلال وحركة حماس، غير أنها لم تسفر عن بلورة اتفاق بسبب رفض الاحتلال مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواته من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

ونهاية أيار/ مايو الماضي، قال بايدن، في خطاب من البيت الأبيض: "إن "إسرائيل" عرضت مقترحا شاملا بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع "المحتجزين"، يتكون من 3 مراحل تضمن أولها وقف إطلاق نار شامل وكامل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق المأهولة في غزة، وإطلاق سراح عدد من "المحتجزين""، إلا أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع عليه شروطا جديدة، رفضتها حماس.
وأكدت حماس خلال لقاء جمع وفدها المفاوض برئاسة القيادي خليل الحية، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، في الدوحة، "استعدادها للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار على أساس إعلان الرئيس بايدن في 31 أيار/ مايو، وقرار مجلس الأمن رقم 2735 وما تم التوافق عليه سابقا خاصة توافقات 2 تموز/ يوليو، دون وضع أية مطالب جديدة".

وجددت الحركة، بحسب بيان صادر عنها، رفضها لـ"أي شروط مستجدة على هذا الاتفاق (إعلان بايدن) من قبل أي طرف".

وشدد الوفد المفاوض، وفق البيان، على رفض حماس لـ"أي مشروعات تتعلق بمرحلة ما بعد وقف العدوان على قطاع غزة".

وأكد أن "إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي يتم التوافق عليه برؤية فلسطينية متفق عليها".

كما رحب وفد حماس "بإجراء حوار وطني شامل مع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوافق على رؤية وطنية لمواجهة تداعيات المرحلة الحالية وتوحيد الساحة الوطنية"، وفق ما جاء في البيان.

وفي الأشهر الماضية، طلبت دول وعلى رأسها الولايات المتحدة مرارا من نتنياهو أن يقدم خطة لليوم التالي للحرب على غزة.

فيما توجه المعارضة بالاحتلال انتقادات لنتنياهو، متهمة إياه بدخول الحرب دون وضع خطة اليوم التالي، ومبدية رفضها لأي حكم عسكري للقطاع باعتباره سيأتي بـ"خسائر فادحة".

ويتوعد نتنياهو من جانبه، بـ"القضاء" على حماس، ويصر على أنها لن تحكم القطاع بعد انتهاء الحرب، وكذلك السلطة الفلسطينية التي يتهمها بـ"الإرهاب" وفق زعمه، دون توضيح البديل الذي يراه.

وقبل نحو شهرين، وقّع ممثلون عن 14 فصيلا فلسطينيا على رأسهم فتح وحماس رسميا على إعلان بكين بشأن إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية، بعد جلسات حوارية استمرت من 21 إلى 23 تموز/ يوليو الماضي تلبية لدعوة من الصين، دون اتخاذ إجراءات جديدة.

وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ عام 2007، حيث سيطرت حماس وحكومة شكلتها على قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية حكومات تشكلها حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس.

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