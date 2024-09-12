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الاحتلال يواصل اقتحاماته لمدن عدة بالضفة الغربية

9/12/2024 12:10:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة، في حين اقتحمت قوة خاصة إسرائيلية مستشفى فلسطينيا بالخليل واعتقلت جريحا به.
وأفادت قناة "الجزيرة" باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة بمدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية بأن المواطن سفيان جواد فايز عبد الجواد (46 سنة)، استشهد جراء إصابته برصاصة في القلب من قناص إسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة، بعد منتصف الليلة، تزامنا مع استمرار العدوان على مدينة طوباس، والمتواصل منذ أكثر من 24 ساعة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، ومدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

من جانب آخر، اقتحمت قوة خاصة إسرائيلية مستشفى حلحول الحكومي شمالي الخليل، واعتقلت الشاب أيهم عماد البو الذي أصيب في انفجار مركبة بمنطقة حسكا شمال الخليل قبل شهر.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مدخل حلحول الشمالي مع اقتحام القوات الخاصة للمستشفى والتي انسحبت بعد اعتقال المصاب.

يأتي ذلك بعد أن اقتحم عضو الكنيست المتطرف تسفي سوكوت غرفة في مستشفى بالقدس يرقد فيها منفذ عملية الدهس التي وقعت الأربعاء وسط الضفة الغربية المحتلة، وتوعد بقتله.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اقتحم سوكوت الغرفة التي يرقد فيها الفلسطيني في مستشفى شعاري تسيديك بالقدس.

وقال سوكوت متوجها بالكلام للفلسطيني المصاب "سوف نحرص على أن تقتلك دولة إسرائيل. سنمرر قانونا يقتلك".

وسوكوت نائب عن حزب عوتسما يهوديت (القوة اليهودية) برئاسة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.


8 شهداء
وخلال يوم الأربعاء، استشهد 8 فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي استهدف مدينتي طوباس وطولكرم، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 5 فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي استهدفهم في مدينة طوباس.

وفي واقعة منفصلة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله مساء الأربعاء "وصل 3 شهداء إلى مستشفى الإسراء التخصصي في مدينة طولكرم جراء قصف الاحتلال لمركبة".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليل، بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات التي جابت شوارع وأحياء بالبلدة.

وجنوبي الضفة أيضا، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) بتعرض طفل للتنكيل بالضرب المبرح والحرق بالسجائر في قرية حوسان، غرب مدينة بيت لحم.

وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد إبراهيم حمامرة (17 عاما)، أثناء عودته من مكان عمله في مغسلة للمركبات.

وأضافت أن الجنود اعتدوا عليه بالضرب المبرح، إضافة إلى إطفائهم السجائر في جسده، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح وحروق في أنحاء من جسده، قبل أن يتم الإفراج عنه، حيث جرى نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

وأشارت إلى إصابات أخرى بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم غازًا مسيلا للدموع ألقاه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه قرية حوسان.

وذكرت الوكالة أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية حوسان وتمركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وأشارت إلى استيلاء جنود الاحتلال على سطح منزل في المنطقة وحوّلوه إلى ثكنة عسكرية.

أما شمالي الضفة، فذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت- الأربعاء- 11 مواطنا من مدينة طوباس وبلدة طمون.

ونقلت عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، قوله إن قوات الاحتلال اعتقلت عدة مواطنين آخرين من طوباس وطمون، وأفرجت عنهم في وقت لاحق.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية بدأها في طوباس منتصف ليلة الأربعاء، وأدت إلى استشهاد 5 فلسطينيين بقصف جوي من خلال طائرة مسيرة.

وشمالي الضفة أيضًا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليلة، مدينة قلقيلية، واعتلقت مواطنا.

وذكرت مصادر محلية أن آليات عسكرية إسرائيلية عدة اقتحمت المدينة من الجهة الشمالية، وجابت عدة شوارع وأحياء، وتمركزت بحي النقار في المدينة.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن نضال حمايل عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة اليامون غرب جنين خلال محاولته السفر إلى الأردن من معبر الكرامة، نقطة العبور من الضفة إلى الأردن.

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، فإن عددا كبيرا من المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا بلدة عورتا جنوب شرق مدينة نابلس.

كما هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين قرب قرية بورين جنوب نابلس ورشقوها بالحجارة على الطريق القريبة من مستعمرة يتسهار المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة لتبلغ حصيلة الشهداء 702 والإصابات نحو 5700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و600، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية- بدعم أميركي واسع- على غزة عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، بالإضافة إلى مجاعة قتلت عشرات الأطفال.

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