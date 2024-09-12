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الأردن وضرورة نهاية سياسات صد الحرج

9/12/2024 12:10:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في قلب الشرق الأوسط المضطرب، يقف الأردن كجزيرة من الاستقرار النسبي (وهو نسبي وليس بالضرورة ثابتا)، مسكونًا بتحديات الداخل ومحاطًا بأزمات الإقليم.
هذا الموقع الجيوسياسي الذي منح الأردن دورًا محوريًا في إدارة ملفات المنطقة لعقود، يضع اليوم أمام القيادة الأردنية معادلة جديدة: كيف يمكن الحفاظ على توازن دقيق وسط بحر هائج من التحولات الإقليمية والضغوط الداخلية المتصاعدة؟
لا يمكن فهم المسار الأردني إلا بإدراك العمق التاريخي للعلاقة الأردنية الفلسطينية، حيث تعتبر الضفة الغربية بوصلة الأحداث الإقليمية. الأردن، الذي لطالما كان الركيزة الأمنية في المنطقة، يجد نفسه اليوم أمام سؤال مُلح: ماذا لو انفجرت الأوضاع في الضفة؟
هذا السيناريو، الذي يتصاعد مع ازدياد التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل، يجعل الخيارات الأردنية محدودة، ويتطلب توازنًا دقيقًا "وسياسيا محترفا" في التعامل مع الملفات الحساسة.
هناك بلا شك كثير من التحولات الراهنة في السياسات الأميركية تجاه المنطقة، ويُدرك الأردن أن الاعتماد على الحلفاء التقليديين بات أقل استقرارًا مما كان عليه في العقود الماضية. فالعلاقات مع الولايات المتحدة، رغم متانتها التاريخية، تخضع اليوم لمراجعات تفرضها التحولات في أولويات السياسة الخارجية الأميركية. من هنا، فإن الأردن يجد نفسه مطالبًا بإعادة صياغة دوره الإقليمي والتعامل بمرونة مع المتغيرات العالمية، لعله يستعيد مكانته كلاعب مركزي، وهي مكانة فقدناها ولا داعي لأن نخدع أنفسنا.
أما في الداخل، فإن التحديات الاقتصادية والاجتماعية لا تقل تعقيدًا. الأزمات الاقتصادية المتراكمة، والبطالة التي تزداد تفاقمًا، تمثل تحديًا جوهريًا يواجه الحكومة. هذه الملفات لا تقتصر على أرقام اقتصادية جافة، بل تعكس واقعًا اجتماعيًا ملتهبًا يحتاج إلى معالجة سريعة وشاملة، تتجاوز السياسات التقليدية. الأردن، الذي استطاع دائمًا احتواء التحديات الداخلية، يواجه اليوم ضرورة اتخاذ قرارات جريئة لتأمين المستقبل.
في المحصلة، يبقى السؤال الأكبر: كيف يمكن للأردن أن يحافظ على حضوره المطلوب منه وسط هذه المعادلات المتغيرة؟ السياسة الأردنية، التي نجحت لعقود في "صد الحرج" وتجنب الصدامات الكبرى، قد تحتاج اليوم إلى إعادة نظر جذرية، تضع في اعتبارها المتغيرات المتسارعة على الساحتين الداخلية والخارجية. الأردن اليوم على مفترق طرق جديد، حيث يتطلب المستقبل رؤية واضحة وأدوات مبتكرة للحفاظ على استقراره ودوره المحوري في المنطقة.

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