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الأردن: ديمقراطية بلا خيارات

9/12/2024 12:10:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توجه الأردنيون، أمس، إلى صناديق الاقتراع ليقولوا كلمة واحدة، وهي ((إننا مع الديمقراطية))، وإن هذا مبدأ نسير عليه، وهو بوصلتنا التي سنختار من خلالها مجلس النواب الذي يمثل الشعب ويطرح همومهم ويوصل صوتهم ويشارك في تشريع القوانين ويراقب ويحاسب الحكومة على كل قرارتها.
الدولة قالت الكلمة نفسها، وذلك من خلال لجنة شكلها جلالة الملك وحظيت برعاية وحصانة على مخرجاتها.
هذه اللجنة تشكلت من كل فئات المجتمع السياسي والشعبي وحتى المناطقي، وبذلك أصبحت الصورة واضحة وجلية، ولسان حالها يقول إننا أمام مرحلة جديدة يقودها العمل المشترك تحت القبة وليس العمل الفردي.
اليوم، سنرى من يمثلنا حتى قبة البرلمان، وسنرى أول مُخرج لمنظومة تطوير الحياة السياسية؛ حيث سنرى نواباً يتحدثون باسم أحزابهم وأفكارها وليس باسم أهوائهم الشخصية، سنرى كتلا حقيقية تحت قبة البرلمان، وسنرى أيضا أيادي ترفع بالتصويت بشكل متناغم وليس بشكل فردي.
مجلس النواب هو أهم مؤسسة سياسية في الأردن؛ فهو من يُشرع القوانين للقضاء وهو من يوافق أو يرفض قوانين الحكومة، وهو من يمنح الثقة ويسحبها، وهو من يناقش قضايا الناس والقضايا العامة التي تحدث، وهو من يوافق على الاتفاقيات مع الدول فيمنع من يراه ضاراً بالبلد ويشرعن الأخرى التي تُحصن وتحمي الوطن.
مجلس النواب لمن لا يعرف هو مدرسة -لمن أراد من النواب أن يتعلم- وهو مصنع رجالات الدولة وخزان القيادات الذي تنهل منه الدولة عندما تبحث عن شخصيات تضعها في مكان صنع القرار في مؤسساتها المختلفة.
ما نراه اليوم كان حلماً للأحزاب السياسية وكان أملاً للتيارات التي تدافع عن الديمقراطية والتي طالبت به خلال سنوات وسنوات.
لن ننسى شعارات الشارع في 2010 و2011 التي كانت تطالب بإعطاء الناخب صوتاً ثانياً يكون للوطن يختار به الشخص من يراه مناسباً، بعيداً عن رابطة الدم والجغرافيا التي كانت تُحتم على المقترعين الرضوخ للأعراف التقليدية في خياراتهم.
مجلس النواب القادم لن يكون مثالياً، ولكن هو لبنة الأساس في مشروعنا السياسي وستكتمل صورته بعد دورتين من الآن، وعندها سنرى شكلا لم نعتده وأداء غير الذي كنا ننتقد.
سنتعلم في هذه الدورة كيف نصوت وكيف سنختار -حتى لو أخطانا الخيار- لكننا سنحفظ الوعود التي أطلقتها الأحزاب والتي سنحاسبها عليها بعد 4 سنوات.
في هذه الأوقات الكل مشغول ويتابع، والجميع ينتظر ويترقب النتائج، والتي ستبقى مخرجاتها أربع سنوات يمثلنا فيها من اخترنا ومن لم نختر.

MENAFN12092024000072011014ID1108664786

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