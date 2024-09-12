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مشاريع كبرى على سكة التنفيذ

9/12/2024 12:10:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في الآونة الأخيرة، شهد الأردن تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى التي كانت محل انتظار لسنوات عديدة، إذ إن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية في المملكة، بما يساهم في تعزيز الأمن الاقتصادي وتوفير فرص جديدة للنمو. ومن أبرز هذه المشاريع مشروع الناقل الوطني للمياه، ومشروع السكة الحديد، ومشروع الباص السريع، بالإضافة إلى إدخال خدمات الجيل الخامس، وتسريع وتيرة العمل في "أبراج السادس" إذ إن جميع هذه المشاريع تمثل خطوات أساسية نحو مستقبل أكثر استدامة للأردن في مختلف المجالات. مشروع الناقل الوطني للمياه يعد واحدًا من أهم المشاريع التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، حيث تم اختيار المقاول المفضل لتنفيذ المشروع، الذي يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر في خليج العقبة ونقل 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة إلى جميع أنحاء المملكة، حيث يأتي هذا المشروع بتكلفة تبلغ حوالي 2.86 مليار دولار، ويعتمد على الطاقة المتجددة لتشغيله، مما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للطاقة التي تسعى إلى تحقيق 31 % من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، إذ إن هذا المشروع يحظى بأهمية بالغة لمواجهة العجز المائي الذي تشهده المملكة، حيث يوفر مصادر مياه مستدامة لتغطية احتياجات الشرب على مدى العقدين القادمين. وفي قطاع النقل، تم توقيع اتفاقية بين الأردن ودولة الإمارات لإنشاء مشروع سكة حديد بقيمة 2.3 مليار دولار، يهدف إلى ربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي، خاصة أن هذا المشروع يُعد جزءًا من حزمة مشاريع استثمارية بقيمة 5.5 مليار دولار تم توقيعها مع الإمارات، ويهدف إلى تحسين كفاءة النقل البري وتسهيل نقل الموارد الطبيعية مثل الفوسفات والبوتاس إلى ميناء العقبة لتصديرها، فالمشروع يعزز مكانة ميناء العقبة محليًا ودوليًا، ويُسهم في تقوية قطاع النقل الأردني من خلال تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية. إلى جانب المشاريع المتعلقة بالمياه والنقل، شهدت الأردن أيضًا تطورًا في مجال النقل العام من خلال مشروع الباص سريع التردد (BRT)، الذي يخدم مسار عمان – الزرقاء، ومنذ بدء تشغيله، بلغ عدد مستخدمي الحافلات حوالي مليون راكب، ما يعكس أهمية المشروع في تحسين حركة المواطنين وتوفير وسائل نقل عامة أكثر كفاءة، حيث يعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحسين شبكة النقل العام وتقليل الازدحام في المدن الرئيسة. وفي قطاع الاتصالات، تم تمكين شركات الاتصالات المحلية من تأسيس البنية التحتية وتقديم خدمات الجيل الخامس (5G)، وهي تقنية تعد بمزيد من التحسينات في مجال الاتصالات والبيانات، إذ إدخال خدمات الجيل الخامس يمثل إشارة قوية على قدرة الأردن على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، حيث يُسهم في تعزيز فرص الاستثمار وتحسين الخدمات في مجالات متعددة مثل الصحة والتعليم والصناعة. إلى جانب هذه المشاريع، تم إنهاء تعثر مشروع "أبراج السادس" الذي يشهد حاليًا تقدمًا ملحوظًا في تهيئته لتلبية المتطلبات وتشغيله بالشكل الاستثماري الأمثل. كما تتواصل الجهود لتسريع تنفيذ مشاريع إستراتيجية أخرى تم الاتفاق عليها ثنائيًا بين الأردن والعراق ومصر، مثل مشروع الربط الكهربائي والمدينة الصناعية على الحدود بين الأردن والعراق، فهذه المشاريع تسهم في تعزيز التعاون الإقليمي وتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية للدول الثلاث. في ظل هذه المشاريع الكبرى، لا يمكن إنكار بصمة حكومة الدكتور بشر الخصاونة التي ساهمت في تحريك عجلة هذه المشاريع المتوقفة منذ سنوات، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، حيث بدأت هذه المشاريع ترى النور، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن المائي والنقل والبنية التحتية، لتلبية احتياجات المملكة المستقبلية. هذه المشاريع الكبرى تتجه إلى تحقيق فوائد طويلة الأمد للاقتصاد الأردني، حيث تهدف إلى تحسين كفاءة القطاعات الحيوية مثل المياه والطاقة والنقل، وتعزيز تنافسية الأردن على مستوى المنطقة. ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات، ما يجعلها رافدًا مهمًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي في السنوات القادمة.

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